Krvava cena svobode: grozljivi 'umori iz časti' v Pakistanu

V mestu Ravalpindi v vzhodnem Pakistanu je 18-letna Sidra Bibi postala še ena izmed žrtev nasilja, ki se izvaja v imenu družinske "časti". Po poroki z moškim po lastni izbiri naj bi lokalni svet starešin izdal ukaz za njeno smrt. Njeni sorodniki, med aretiranimi so tudi njen oče in nekdanji mož, so jo zadavili s pomočjo vzglavnika. Njeno truplo so skrivaj pokopali in teren izravnali, da bi izbrisali vsakršne sledi zločina. Po posredovanju oblasti in izkopu trupla je obdukcija potrdila znake mučenja pred smrtjo, poroča Al Jazeera.

V prejšnjem tednu je Pakistan pretresel podoben dogodek. V provinci Balučistan se je na spletu pojavil grozljiv posnetek, ki prikazuje javni umor para, Bano Bibi in Ahsana Ullaha, zaradi zakonske zveze brez družinskega blagoslova. Pokrajinski glavni minister Sarfraz Bugti je aretacije objavil nekaj ur po tem, ko je povedal, da so lokacijo in osebe na videoposnetku identificirali.