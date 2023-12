Krvava driska, zlatenica, virusni hepatitis ... Trpljenju v Gazi ni videti konca

Lokalni zdravniki in Združeni narodi pa vse bolj obupano opozarjajo na smrtonosne izbruhe, krizo v Gazi pa so označili za "recept za epidemijo". Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je sporočil, da deluje le še 14 od 36 bolnišnic. Dve bolnišnici na jugu Gaze delujeta z zmanjšanimi zmogljivostmi. Na voljo je le še 1400 bolnišničnih postelj, primanjkuje zalog zdravil, hkrati pa bolnišnici delujeta še kot začasna zatočišča za razseljene osebe.

Obstajajo tudi zares zaskrbljujoči signali epidemičnih bolezni, vključno s "krvavo drisko in zlatenico," poročali pa so tudi o okužbah dihal. Poleg tega pa razsajajo tudi ošpice, meningitis, norice in akutni virusni hepatitis. Kot je poudaril predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije na zasedenih palestinskih ozemljih, Richard Peeperkorn, je veliko primerov driske med otroci, mlajšimi od pet let. Driska naj bi bila namreč drugi najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, mlajših od pet let. Nezdravljena driska, ki traja več dni pomeni, da telo ostane brez vode in soli, potrebnih za preživetje, piše CNN.