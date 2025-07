Krvava družinska zarota: Američanka z materjo in bratom umorila moža

37-letna ženska je zvabila svojega moža Matthewa Restellija v hišo svoje matere v Utahu, tako da ga je prepričala, da želi popraviti njun odnos. ABC 4 je poročal, da je Matthew več mesecev pred umorom že živel ločeno od žene. Restellijeva je po telefonu prepričala moža, naj se odpelje do hiše njene matere, in mu naročila, naj vstopi skozi vhodna vrata, ki so bila po njenih besedah odprta.

Ko je Matthew vstopil, naj bi Restellijev brat Kevin Ellis napadel njegovega svaka in ga večkrat ustrelil. People poroča, da so Restellijeva, njen brat in njuna mati Tracey Marie Grist načrtovali, da bodo umor predstavili kot samoobrambo, tako da so policiji lagali, da je Matthew vstopil v hišo brez opozorila ali dovoljenja.

Policijo naj bi poklicali nekaj minut po streljanju, in ko je prišla policija, so v Matthewevi roki našli nož, ki je vzbudil sum. Ellis naj bi policiji povedal, da je Matthewa ustrelil v samoobrambi, ker je imel Matthew nož. Toda policija je sumila, da je bil nož namerno nastavljen v roko žrtve. Ta je namreč levičar, nož pa je bil v desni roki. V tej roki pa so med obdukcijo našli tudi strelno rano.