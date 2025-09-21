Krvava poroka: ljubezen prekinili smrtonosni streli

Po poročanju policije je strelec v soboto zvečer nenadoma vdrl na poroko in začel streljati, pri čemer je bila ena oseba umrla, več pa je bilo ranjenih. Strelec je okoli 19.30 vdrl v jedilnico podeželskega kluba Sky Meadow v Nashui in streljal na množico, dokler mu eden izmed gostov ni razbil stola po glavi, poročajo ameriški mediji. Moški je padel na kolena, spustil pištolo in nato zbežal skozi kuhinjo, medtem ko je kričal. Osumljenca je policija pridržala.

Lowella Sophie Flabouris je povedala, da se je udeležila poroke para, ko je odjeknilo več strelov, gostje pa so se razbežali in panično kričali. Pok, pok, pok, pok, pok in nato 'Pištola, beži'. Lljudje so začeli kričati in bežati, je opisala dogajanje. Nekaj ljudi je steklo skozi vrata. Nekateri so stekli v kuhinjo. Ljudje so bežali v vse smeri.

En moški je bil ustreljen in ubit, več pa je bilo ranjenih, so sporočile oblasti.