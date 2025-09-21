Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Krvava poroka: ljubezen prekinili smrtonosni streli

Washington , 21. 09. 2025 09.22 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
13

Poroka v v podeželskem klubu v New Hampshiru se je namesto srečno končala tragično. V streljanju je ena oseba umrla, več ljudi je bilo ranjenih.

Po poročanju policije je strelec v soboto zvečer nenadoma vdrl na poroko in začel streljati, pri čemer je bila ena oseba umrla, več pa je bilo ranjenih. Strelec je okoli 19.30 vdrl v jedilnico podeželskega kluba Sky Meadow v Nashui in streljal na množico, dokler mu eden izmed gostov ni razbil stola po glavi, poročajo ameriški mediji. Moški je padel na kolena, spustil pištolo in nato zbežal skozi kuhinjo, medtem ko je kričal. Osumljenca je policija pridržala.

'Ljudje so bežali v vse smeri'

Lowella Sophie Flabouris je povedala, da se je udeležila poroke para, ko je odjeknilo več strelov, gostje pa so se razbežali in panično kričali. Pok, pok, pok, pok, pok in nato 'Pištola, beži'. Lljudje so začeli kričati in bežati, je opisala dogajanje. Nekaj ljudi je steklo skozi vrata. Nekateri so stekli v kuhinjo. Ljudje so bežali v vse smeri.

En moški je bil ustreljen in ubit, več pa je bilo ranjenih, so sporočile oblasti.

poroka streljanje zda
Naslednji članek

Iran napovedal prekinitev sodelovanja z IAEA

Naslednji članek

Vojvodinja Yorška v sporočilu Epsteinu: Si moj izvrsten prijatelj

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
agent.brinko
21. 09. 2025 10.18
kakšen prevod, višek novinarstva😅
ODGOVORI
0 0
Oilchecker
21. 09. 2025 10.14
-1
To je ta Kirkova sprejemljiva kolateralna škoda, anede?
ODGOVORI
0 1
SEHE
21. 09. 2025 10.04
-2
Kolk je danes v GAZI mrtvih?
ODGOVORI
2 4
Justice4all
21. 09. 2025 10.03
Gun,run? Tudi na balkanu se strelja...
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
21. 09. 2025 10.00
+1
Kul!
ODGOVORI
1 0
royayers
21. 09. 2025 09.59
+6
normalen dan v avtokraciji. drzavljanska vojna, streljanje, vse ok.
ODGOVORI
6 0
kinimod
21. 09. 2025 09.55
Kje to ?
ODGOVORI
0 0
Mean Cat
21. 09. 2025 09.53
+5
Hitro ste umaknal Haag nizje dol!!!
ODGOVORI
5 0
suleol
21. 09. 2025 09.53
-1
kaj pa je krical
ODGOVORI
1 2
Hind Rajab v spomin
21. 09. 2025 09.50
-1
oborožite se...je krulil bivši komunist lažnivi janša, pa mahnić...To so rezultati, orožje ubija....
ODGOVORI
5 6
komarec
21. 09. 2025 09.42
+4
Novinarji, ki to poročajo niso na nekem nivoju saj po mojem prepričanju članek prepišejo in ga objavijo pozabijo pa napisati kje se je to zgodilo v kateri državi? A mogoče mislijo, da se pri pouku zemljepisa otroci poučujejo samo o Ameriki?
ODGOVORI
5 1
cirenij
21. 09. 2025 09.51
+2
V New Hampshiru v članku navedenem podeželskem klubu.
ODGOVORI
3 1
Mirko Zlikovski
21. 09. 2025 09.56
+1
Za Američana bi ta komentar nekako bil logičen, ker običajno res nimajo pojma o zemljepisu.... za ostale z vsaj nekaj zemljepisa v osnovni šoli, je pa "v New Hampshiru" zadosten podatek, da gre za ZDA. Okrog generalne novinarske senzacionalistične malomarnosti in click bite člankov z brezvezno vsebino, se pa strinjam.....
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256