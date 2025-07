Krvavi pretep na letu iz Zagreba, potniki so se skrivali in jokali

Let iz Zagreba v švedski Malmö se je končal krvavo. Med pristankom Ryanairovega letala sta se začela pretepati dva moška. Pretep je bil tako agresiven, da so se pri tem ogroženo počutili tudi potniki, ki so jokali in se skrivali po letalu. Kot opisuje ena izmed potnic, je bilo povsod polno krvi.