Krvavi spopadi med Izraelom in Palestino terjali 11 žrtev

Izraelski vojaki so med racijo na okupiranem Zahodnem bregu ubili najmanj 11 Palestincev, več deset so jih ranili. Večina ubitih je bila civilistov, med njimi tudi 16-letni fant. V povračilnem napadu naj bi palestinski borci zgodaj zjutraj izstrelili šest raket z območja Gaze proti jugu Izraela. Slednji pa niso odlašali, temveč so takoj za tem bombardirali območje v Gazi, kjer naj bi se nahajali pripadniki skupine Hamas.

Po poročanju AP je mesto Nablus na severu Zahodnega brega precej spominjalo na vojno območje, potem ko je izraelska vojaška racija izvedla strelski pohod, v katerem je bilo ubitih najmanj 11 Palestincev, več deset pa naj bi jih bilo ranjenih. Napad se je zgodil sredi dopoldneva, ko so bile ozke ulice starega mesta polne ljudi. Med mrtvimi v mestu Nablus so bili trije Palestinci, stari 72, 66 in 64 let ter 16-letni fant, so sporočili zdravstveni uradniki. Smrtonosen spopad je še dodatno povečal verjetnost nadaljnjega prelivanja krvi. Izraelska policija je sporočila, da so v pripravljenosti, militantna skupina Hamas v Gazi pa je dejala, da jim zmanjkuje potrpljenja. Še ena izmed militantnih skupin, islamski džihad, je javno obljubila, da se bodo maščevali.

Izraelska vojska je vstopila v Nablus v upanju, da bi aretirala tri borce, osumljene prejšnjih strelskih napadov na Izraelce. Vojska sicer ponavadi napade izvaja ponoči, kar je po njihovem mnenju dobra taktika, s katero želijo zmanjšati smrti civilistov. Tiskovni predstavnik vojske podpolkovnik Richard Hecht je dejal, da so vojaške sile sicer ukrepale zelo hitro, potem ko so izsledili moške, ki so se skrivali v stavbi. Slednjo so obkolili in ukazali moškim, naj se predajo. Eden od borcev je skušal zbežati, a so ga med poskusom pobega ubili. Ker sta se dva še zadrževala v stavbi, so jo bombardirali.

icon-expand Racija na okupiranem Zahodnem bregu FOTO: AP

Dva izmed borcev v obkoljeni stavbi sta bila Mohamed Junaidi, pripadnik palestinskega Islamskega džihada in Hussam Isleem, eden bolj visoko rangiranih borcev. Med racijo je Isleem v aplikaciji WhatsApp posnel zvočno sporočilo, ki je bilo objavljeno na družbenih omrežjih, namenjeno pa očitno vsem njegovim soborcem. Sporočilo pa glasi: "Smo v težavah, vendar se ne bomo predali. Ne bomo predali svojega orožja. Umrl bom kot mučenec. Še naprej nosite orožje za nami."

Izraelske sile so že v začetku tega meseca vdrle v Isleemovo hišo in zaslišale njegovo družino. Njegov oče je nato za palestinske medije povedal, da so mu vojaki rekli, naj se sin izroči, v nasprotnem primeru ga bodo ubili. Isleem in Junaidi sta bila namreč zelo dejavna tudi v novi militantni skupini Lion's Den oziroma Levji brlog, njeni pripadniki pa so uporabljali TikTok in Telegram, da so med mlajšimi generacijami širili sporočilo o oboroženem uporu proti izraelski okupaciji.

Skupina Levji brlog je nova militantna skupina, ki je zelo priljubljena med Palestinci, ki člane vidijo kot junake v boju proti izraelski okupaciji. Čeprav se Levji brlog predstavlja kot neodvisen od uveljavljenih palestinskih frakcij, strokovnjaki trdijo, da skupino financirata islamistični militantni skupini Hamas in Palestinski islamski džihad.

Več kot 80 ranjenih Palestincev pa je povzročilo močan pritisk na lokalno bolnišnico. Eden izmed zdravnikov je dejal, da na zdravljenje čaka veliko ljudi, ki so bili ustreljeni v prsni koš, glavo in stegna. "Streljali so, da bi jih ubili," je pojasnil zdravnik. Visoki palestinski uradnik Husein al Šejh je obsodil pokol, tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa pa je obtožil izraelsko vlado za nevarno zaostrovanje razmer. To je še ena v vrsti krvavih eskalacij v večmesečnem valu izraelskih racij na okupiranem ozemlju, v katerem je do sedaj umrlo vsaj 200 Palestincev, več kot 2000 pa jih je bilo ranjenih. Povračilen napad Palestincev na Izrael Izraelska vojska pa je sporočila, da so palestinski borci zgodaj zjutraj v povračilnem ukrepu izstrelili šest raket z območja Gaze proti jugu države. Napad sledi strelskem spopadu na Zahodnem bregu, v katerem je bilo ubitih 11 Palestincev.

icon-expand Izraelski zračni napad na zahodnem delu Gaze FOTO: AP