KTM pod drobnogledom: motorji po predelavah presegajo dovoljeno hitrost

Motorna kolesa, ki so za pridobitev certifikatov močno omejena, se po opravljenem testiranju lahko močno spremenijo. Predelava omogoča odpravo omejitve hitrosti in večjo pogonsko moč motorja, tako da motorna kolesa predelajo v optimizirano in necertificirano različico, ki ne izpolnjuje več predpisanih standardov, poročajo francoski in nemški mediji.

Gre za izogibanje predpisom EU, kar je na trgu že dlje časa veljalo za javno skrivnost. Približno 11 let po aferi dieselgate so nevladno organizacijo Climate Whistleblowers opozorili na te prakse, ki lahko resno škodujejo okolju in javni varnosti. Preiskavo je v koordinaciji organizacije izvedlo medijsko združenje Unrestricted.

Novinarji, ki so delovali pod krinko, so se v okviru preiskave, ki so jo v obdobju enega leta izvajali v 10 medijskih hišah, med njimi v francoskem Le Monde ter avstrijskih ORF in Der Standard, pogovarjali s trgovci v Avstriji in drugih evropskih državah. Ugotovili so, da KTM trgovcem dostavi motorna kolesa in hkrati dobavi dele, potrebne za predelavo.