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KTM pod drobnogledom: motorji po predelavah presegajo dovoljeno hitrost

Dunaj, 28. 05. 2026 14.26 pred 28 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
KTM motor

Avstrijski proizvajalec motornih koles KTM trgovce oskrbuje z opremo za predelavo motornih koles. Motorna kolesa, ki uradno izpolnjujejo evropske predpise in standarde, po predelavi in prilagoditvi programske opreme dosegajo višje hitrosti in presegajo standarde glede izpustov in hrupa, je ugotovila medijska preiskava.

Motorna kolesa, ki so za pridobitev certifikatov močno omejena, se po opravljenem testiranju lahko močno spremenijo. Predelava omogoča odpravo omejitve hitrosti in večjo pogonsko moč motorja, tako da motorna kolesa predelajo v optimizirano in necertificirano različico, ki ne izpolnjuje več predpisanih standardov, poročajo francoski in nemški mediji.

Gre za izogibanje predpisom EU, kar je na trgu že dlje časa veljalo za javno skrivnost. Približno 11 let po aferi dieselgate so nevladno organizacijo Climate Whistleblowers opozorili na te prakse, ki lahko resno škodujejo okolju in javni varnosti. Preiskavo je v koordinaciji organizacije izvedlo medijsko združenje Unrestricted.

Novinarji, ki so delovali pod krinko, so se v okviru preiskave, ki so jo v obdobju enega leta izvajali v 10 medijskih hišah, med njimi v francoskem Le Monde ter avstrijskih ORF in Der Standard, pogovarjali s trgovci v Avstriji in drugih evropskih državah. Ugotovili so, da KTM trgovcem dostavi motorna kolesa in hkrati dobavi dele, potrebne za predelavo.

Predelava motorja (slika je simbolična)
Predelava motorja (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

V KTM naj bi navedli, da se predelave izvajajo "na izrecno zahtevo stranke" in da so "naknadne spremembe vozil" namenjene "uporabi v tekmovanjih". Po razkritju ugotovitev preiskave v KTM za komentar niso bili dosegljivi, poročajo spletne različice omenjenih medijev in tuje tiskovne agencije.

Avstrijsko tožilstvo prijave po pisanju avstrijskih medijev v tej zadevi še ni prejelo, preiskavo pa je sprožil nemški regulator KBA. Če bodo med preiskavo ugotovljena odstopanja od predpisov, bo KBA sprožil ukrepe proti vpletenim gospodarskim subjektom, so napovedali.

KTM motorna kolesa okoljski standardi predelava motorjev
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KOMENTARJI4

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Herba
29. 05. 2026 08.13
Novinarji pod krinko, ta je res dobra... res mkraš biti velik raziskovalni nivinar za odkrit, kar se javno dogaja pri vseh proizvajalcih. Praktično se da pri vseh avtomobilih in motorjih povečat moč...
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+1
1 0
Botak83
28. 05. 2026 17.22
Europa bo spremenila svet. Drugje po svetu pa lahko delajo kot jim paše.
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+0
1 1
sabro4
28. 05. 2026 14.57
tako, da motorna kolesa predelajo v optimizirano in necertificirano različico, ki ne izpolnjuje več butastih zbirokratiziranih EU standardov,....Greta si srečna, da pijem z zamaškom v nosu.............
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+1
2 1
nastjamarko
28. 05. 2026 14.42
Butale in ta gnila eu naj čim prej propade in zeleni z njo vred😡
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+4
6 2
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