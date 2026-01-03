Rusija zahteva pojasnila, kje je Maduro

"Pozorno spremljamo razmere v Venezueli. Stojimo ob strani venezuelskemu narodu ter podpiramo miren in demokratičen prehod," je na družbenem omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Opozorila je tudi, da mora vsaka rešitev spoštovati mednarodno pravo in ustanovno listino Združenih narodov (ZN). Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ob dogajanju v Venezueli medtem izrazil veliko zaskrbljenost. "Evropska unija poziva k umiritvi razmer ter rešitvi ob polnem spoštovanju mednarodnega prava in načel, zapisanih v ustanovni listini ZN," je zapisal na omrežju X in zatrdil, da bo EU še naprej podpirala mirno, demokratično in vključujočo rešitev v Venezueli. Skupaj z von der Leyenovo je podprl prizadevanja visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas, ki jo v sodelovanju z državami članicami skrbi za varnost evropskih državljanov v Venezueli.

Kaja Kallas je z ameriškim kolegom Marcom Rubiem govorila, potem ko so ZDA danes napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura. FOTO: AP

Ameriška vojska je po mesecih krepitve vojaškega in ekonomskega pritiska na Caracas napadla več ciljev v Venezueli, kjer so okoli 2. ure poročali o nizu eksplozij zlasti v prestolnici in okolici. Venezuelska vlada je ZDA obtožila vojaške agresije, razglasila izredne razmere in pozvala k mobilizaciji. Zatrdila je, da so bili napadeni tako vojaški kot civilni cilji. Ameriški predsednik Trump je kasneje napade vojske potrdil in dodal, da so zajeli venezuelskega predsednika Madura ter ga skupaj s soprogo odpeljali iz države.

Kallasova je sporočila, da se je danes pogovarjala tako z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem kot veleposlanikom EU v Caracasu. Kot prioriteto Unije je pri tem izpostavila varnost državljanov EU v Venezueli. "V vseh okoliščinah je treba spoštovati načela mednarodnega prava in ustanovne listine ZN," je zapisala. Obenem pa je spomnila, da je EU že večkrat izjavila, da Nicolas Maduro nima legitimnosti, in je zagovarjala mirno tranzicijo oblasti v državi. Maduro je za tretji mandat na čelu Venezuele prisegel januarja lani, a številne države, med njimi tudi ZDA in več članic EU, njegove zmage na volitvah ob nepravilnostih niso priznale. Na dogajanje po ameriškem napadu na Venezuelo, ki je sledil mesecem stopnjevanja vojaškega in gospodarskega pritiska, se je že odzvalo tudi več evropskih držav.

Španija je prav tako pozvala k umiritvi in ravnanju v skladu z mednarodnim pravom ter načeli ustanovne listine ZN, obenem pa je zunanje ministrstvo ponudilo posredovanje v krizi. Madrid je "pripravljen pomagati v iskanju demokratične, izpogajane in mirne rešitve za državo", so sporočili. Obenem je Madrid tako kot tudi Berlin zagotovil, da se glede razmer usklajujejo z evropskimi partnerji. Tudi v Rimu situacijo pozorno spremljajo in se trudijo pridobiti informacije o svojih državljanih v Venezueli. Na napad ZDA na Venezuelo se je odzval tudi britanski premier Keir Starmer. Zatrdil je, da Združeno kraljestvo "nikakor" ni vpleteno, ter da se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom o operaciji, v sklopu katere so aretirali venezuelskega predsednika Madura, ni pogovarjal. Na vprašanje novinarjev BBC-ja, ali dejanje ZDA – tako kot številni drugi britanski politiki – obsoja, pa je odgovoril, da želi najprej "ugotoviti vsa dejstva" in se s Trumpom pogovoriti o "hitro spreminjajoči se situaciji". Dodal je še, da sodeluje z britanskim veleposlaništvom v Venezueli, da bi zagotovili, da je za približno 500 britanskih državljanov tam "dobro poskrbljeno, da so zaščiteni ter jim nudijo ustrezno svetovanje".

Iran, Kuba in Rusija obsodili napad, Kolumbija na mejo pošilja vojsko

Ameriški vojaški napad na Venezuelo so ostro obsodili Iran, Kuba, Kolumbija in Rusija.

Kuba in Kolumbija pozivata k ukrepanju, EU k zadržanosti. FOTO: Profimedia

Teheran je opozoril na kršitev ozemeljske celovitosti Venezuele, kubanski predsednik Diaz-Canel pa je napad označil za kriminalnega in tako kot kolumbijski predsednik Petro pozval mednarodno skupnost k takojšnjemu ukrepanju. Petro je poleg tega na mejo s sodenjo Venezuelo napotil vojsko.

Iransko zunanje ministrstvo je v izjavi zapisalo, da "ostro obsoja ameriški vojaški napad na Venezuelo ter očitno kršitev nacionalne suverenosti in ozemeljske celovitosti države". Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel je vojaške napade v Venezueli medtem obsodil kot "kriminalni napad ZDA" na zavezniško južnoameriško državo. "Naše območje miru je brutalno napadeno," je zapisal na družbenem omrežju X. Mednarodno skupnost je še pozval k takojšnjemu odzivu in dodal, da gre za "državni teror proti pogumnemu venezuelskemu ljudstvu in proti naši Ameriki". Kolumbijski predsednik Gustavo Petro meni, da gre za kršenje suverenosti Latinske Amerike, ki bo imela za posledico humanitarno krizo, ter Organizacijo ameriških držav in ZN pozval, naj se nemudoma sestanejo. Kasneje je javil tudi, da je na mejo z Venezuelo napotil vojsko. Ameriško vojaško posredovanje v Venezueli, češ da za napad ni bilo nobene "sprejemljive utemeljitve", je obsodila tudi Rusija. Obenem je zahtevala takojšnja pojasnila o tem, kje je Maduro. "Zjutraj so ZDA zagrešile dejanje oborožene agresije proti Venezueli. To je izjemno zaskrbljujoče in vredno obsodbe," je v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo.

Venezuelsko prestolnico Caracas in okolico je danes okoli 2. ure po lokalnem času zajel niz eksplozij. Venezuela je sporočila, da je tarča ameriške agresije. FOTO: Profimedia