Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rusija zahteva pojasnila, kje je Maduro

Caracas / Bruselj, 03. 01. 2026 13.30 pred 5 urami 4 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Nicolas Maduro

EU pozorno spremlja razmere v Venezueli, je na omrežju X sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in pozvala k spoštovanju mednarodnega prava. Enako je po pogovoru z državnim sekretarjem ZDA Rubiem poleg več drugih evropskih držav sporočila zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in pozvala k zadržanosti. Medtem pa so Iran, Kuba, Rusija in Kolumbija ostro obsodili ameriški napad na Venezuelo. Kolumbija je mednarodno skupnost pozvala k takojšnjemu ukrepanju in na mejo napotila vojsko. Do napada je ostra tudi Rusija, ki ga je označila za oboroženo agresijo in zahtevala pojasnila glede zajetega predsednika Nicolasa Madura.

"Pozorno spremljamo razmere v Venezueli. Stojimo ob strani venezuelskemu narodu ter podpiramo miren in demokratičen prehod," je na družbenem omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Opozorila je tudi, da mora vsaka rešitev spoštovati mednarodno pravo in ustanovno listino Združenih narodov (ZN).

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ob dogajanju v Venezueli medtem izrazil veliko zaskrbljenost. "Evropska unija poziva k umiritvi razmer ter rešitvi ob polnem spoštovanju mednarodnega prava in načel, zapisanih v ustanovni listini ZN," je zapisal na omrežju X in zatrdil, da bo EU še naprej podpirala mirno, demokratično in vključujočo rešitev v Venezueli.

Skupaj z von der Leyenovo je podprl prizadevanja visoke zunanjepolitične predstavnice EU Kaje Kallas, ki jo v sodelovanju z državami članicami skrbi za varnost evropskih državljanov v Venezueli.

Kaja Kallas je z ameriškim kolegom Marcom Rubiem govorila, potem ko so ZDA danes napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura.
Kaja Kallas je z ameriškim kolegom Marcom Rubiem govorila, potem ko so ZDA danes napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura.
FOTO: AP
Ameriška vojska je po mesecih krepitve vojaškega in ekonomskega pritiska na Caracas napadla več ciljev v Venezueli, kjer so okoli 2. ure poročali o nizu eksplozij zlasti v prestolnici in okolici. Venezuelska vlada je ZDA obtožila vojaške agresije, razglasila izredne razmere in pozvala k mobilizaciji. Zatrdila je, da so bili napadeni tako vojaški kot civilni cilji. Ameriški predsednik Trump je kasneje napade vojske potrdil in dodal, da so zajeli venezuelskega predsednika Madura ter ga skupaj s soprogo odpeljali iz države.

Kallasova je sporočila, da se je danes pogovarjala tako z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem kot veleposlanikom EU v Caracasu. Kot prioriteto Unije je pri tem izpostavila varnost državljanov EU v Venezueli.

"V vseh okoliščinah je treba spoštovati načela mednarodnega prava in ustanovne listine ZN," je zapisala.

Obenem pa je spomnila, da je EU že večkrat izjavila, da Nicolas Maduro nima legitimnosti, in je zagovarjala mirno tranzicijo oblasti v državi. Maduro je za tretji mandat na čelu Venezuele prisegel januarja lani, a številne države, med njimi tudi ZDA in več članic EU, njegove zmage na volitvah ob nepravilnostih niso priznale.

Na dogajanje po ameriškem napadu na Venezuelo, ki je sledil mesecem stopnjevanja vojaškega in gospodarskega pritiska, se je že odzvalo tudi več evropskih držav.

Preberi še Tri desetletja napetosti: nafta, poskusi prevratov, kriza, mamila in napad

Španija je prav tako pozvala k umiritvi in ravnanju v skladu z mednarodnim pravom ter načeli ustanovne listine ZN, obenem pa je zunanje ministrstvo ponudilo posredovanje v krizi. Madrid je "pripravljen pomagati v iskanju demokratične, izpogajane in mirne rešitve za državo", so sporočili.

Obenem je Madrid tako kot tudi Berlin zagotovil, da se glede razmer usklajujejo z evropskimi partnerji. Tudi v Rimu situacijo pozorno spremljajo in se trudijo pridobiti informacije o svojih državljanih v Venezueli.

Na napad ZDA na Venezuelo se je odzval tudi britanski premier Keir Starmer. Zatrdil je, da Združeno kraljestvo "nikakor" ni vpleteno, ter da se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom o operaciji, v sklopu katere so aretirali venezuelskega predsednika Madura, ni pogovarjal. Na vprašanje novinarjev BBC-ja, ali dejanje ZDA – tako kot številni drugi britanski politiki – obsoja, pa je odgovoril, da želi najprej "ugotoviti vsa dejstva" in se s Trumpom pogovoriti o "hitro spreminjajoči se situaciji". Dodal je še, da sodeluje z britanskim veleposlaništvom v Venezueli, da bi zagotovili, da je za približno 500 britanskih državljanov tam "dobro poskrbljeno, da so zaščiteni ter jim nudijo ustrezno svetovanje".

Iran, Kuba in Rusija obsodili napad, Kolumbija na mejo pošilja vojsko

Ameriški vojaški napad na Venezuelo so ostro obsodili Iran, Kuba, Kolumbija in Rusija.

Kuba in Kolumbija pozivata k ukrepanju, EU k zadržanosti.
Kuba in Kolumbija pozivata k ukrepanju, EU k zadržanosti.
FOTO: Profimedia
Teheran je opozoril na kršitev ozemeljske celovitosti Venezuele, kubanski predsednik Diaz-Canel pa je napad označil za kriminalnega in tako kot kolumbijski predsednik Petro pozval mednarodno skupnost k takojšnjemu ukrepanju. Petro je poleg tega na mejo s sodenjo Venezuelo napotil vojsko.

Iransko zunanje ministrstvo je v izjavi zapisalo, da "ostro obsoja ameriški vojaški napad na Venezuelo ter očitno kršitev nacionalne suverenosti in ozemeljske celovitosti države".

Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel je vojaške napade v Venezueli medtem obsodil kot "kriminalni napad ZDA" na zavezniško južnoameriško državo. "Naše območje miru je brutalno napadeno," je zapisal na družbenem omrežju X. Mednarodno skupnost je še pozval k takojšnjemu odzivu in dodal, da gre za "državni teror proti pogumnemu venezuelskemu ljudstvu in proti naši Ameriki".

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro meni, da gre za kršenje suverenosti Latinske Amerike, ki bo imela za posledico humanitarno krizo, ter Organizacijo ameriških držav in ZN pozval, naj se nemudoma sestanejo. Kasneje je javil tudi, da je na mejo z Venezuelo napotil vojsko.

Ameriško vojaško posredovanje v Venezueli, češ da za napad ni bilo nobene "sprejemljive utemeljitve", je obsodila tudi Rusija. Obenem je zahtevala takojšnja pojasnila o tem, kje je Maduro. "Zjutraj so ZDA zagrešile dejanje oborožene agresije proti Venezueli. To je izjemno zaskrbljujoče in vredno obsodbe," je v izjavi zapisalo rusko zunanje ministrstvo.

Venezuelsko prestolnico Caracas in okolico je danes okoli 2. ure po lokalnem času zajel niz eksplozij. Venezuela je sporočila, da je tarča ameriške agresije.
Venezuelsko prestolnico Caracas in okolico je danes okoli 2. ure po lokalnem času zajel niz eksplozij. Venezuela je sporočila, da je tarča ameriške agresije.
FOTO: Profimedia

Do zadnjega dogajanja prihaja sredi zaostrenih napetosti med ZDA in Venezuelo, potem ko je ameriški predsednik Trump v zadnjih mesecih sprožil kampanjo proti domnevnim tihotapcem mamil iz Venezuele. Po nizu napadov na plovila, v katerih je bilo ubitih več kot 100 ljudi, je omenil tudi možnost vojaškega posredovanja v sami Venezueli.

ZDA so pred tem v Karibskem morju razporedile vojno floto in zaostrile sankcije proti Caracasu na področju nafte, pri čemer so zasegle vsaj dve ladji, ki sta prevažali venezuelsko surovo nafto.

Venezuela napad ZDA EU Iran Kuba Kolumbija

Rešitelj ali rabelj države? Maduro od voznika do predsednika

Po požaru v Crans Montani identificirali prve smrtne žrtve

SORODNI ČLANKI

Čigava je nafta in kdo jo je ukradel?

Tri desetletja napetosti: nafta, poskusi prevratov, kriza, mamila in napad

Prvi posnetki uničene letalske baze v Caracasu

bibaleze
Portal
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
cekin
Portal
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Industrija, ki podira finančne rekorde
Industrija, ki podira finančne rekorde
moskisvet
Portal
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425