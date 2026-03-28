'Kuba je naslednja. Ampak pretvarjajte se, da tega nisem rekel'

Donald Trump je na posredovanje na Kubi začel namigovati že v začetku leta po napadu na Venezuelo in zajetju takratnega predsednika Nicolasa Madura. Uvedel je tudi prepoved prodaje venezuelske nafte Kubi, ki se sooča z energetsko krizo.

Na petkovem investicijskem forumu v Miamiju je Trump poudaril, da si njegovo gibanje MAGA želi moči in zmage, pri čemer se je skliceval na januarski napad, v katerem so ameriške sile zajele Madura.

"Zgradil sem to vrhunsko vojsko. Rekel sem, da je nikoli ne bo treba uporabiti, ampak včasih jo je treba uporabiti," je dejal Trump.