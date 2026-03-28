Tujina

'Kuba je naslednja. Ampak pretvarjajte se, da tega nisem rekel'

Miami / Havana, 28. 03. 2026 12.53 pred enim dnevom 2 min branja 75

Avtor:
M.S. STA
Havana, Kuba

"Kuba je naslednja," je v petek v zadnji grožnji, uperjeni proti državi, dejal ameriški predsednik Donald Trump, zavrnil pa namigovanja, da bi zaradi nedavnih vojaških akcij izgubil politično podporo. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je v ločeni izjavi dejal, da se mora politični režim na Kubi spremeniti.

Donald Trump je na posredovanje na Kubi začel namigovati že v začetku leta po napadu na Venezuelo in zajetju takratnega predsednika Nicolasa Madura. Uvedel je tudi prepoved prodaje venezuelske nafte Kubi, ki se sooča z energetsko krizo.

Na petkovem investicijskem forumu v Miamiju je Trump poudaril, da si njegovo gibanje MAGA želi moči in zmage, pri čemer se je skliceval na januarski napad, v katerem so ameriške sile zajele Madura.

"Zgradil sem to vrhunsko vojsko. Rekel sem, da je nikoli ne bo treba uporabiti, ampak včasih jo je treba uporabiti," je dejal Trump.

Donald Trump v Miamiju.
Donald Trump v Miamiju.
FOTO: AP

"In Kuba je naslednja. Ampak pretvarjajte se, da tega nisem rekel," je še dodal. Trump ni podrobneje pojasnil, kaj namerava storiti v zvezi s Kubo, in je medijem dejal, naj "to izjavo prezrejo", nato pa je med smehom občinstva ponovil, da je Kuba naslednja.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je medtem v pogovoru z novinarji ob robu udeležbe na zasedanju skupine G7 v Franciji v petek dejal, da ZDA še naprej podpirajo spremembo režima na Kubi.

Kubansko gospodarstvo se mora spremeniti, česar pa ni mogoče doseči brez spremembe političnega sistema, je glede na objavo State Departmenta dejal Rubio.

"Kdo bo vlagal milijarde dolarjev v komunistično državo, ki jo vodijo nesposobni komunisti?" je dejal Rubio. "Tu ne gre za družino Castro, gre za sistem vlade in režim, ki ne deluje," je dodal.

kuba zda
KOMENTARJI75

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
29. 03. 2026 11.36
Zdej gre pa Trampu źe na otročje; še bolj!?
Odgovori
+2
2 0
RdečiKarton
29. 03. 2026 11.17
Iran opravlja umazano delo za vse človeštvo. Edino upanje človeštva za osvoboditev izpod Epsteinove elite.
Odgovori
+1
3 2
FIRBCA
29. 03. 2026 11.16
Zanimivo koga bodo zaprli celo kubo so ze davno. Posamezno ljudi bo pa zelo tezko vecina Kubancov niso za Ameriko to naj bo jasno yenkijem. Nakopali si bodo probleme kar jih sedaj nimajo. Kubanci so prisrcni ljudje. Kaj ostali kokosnjak sveta gleda, da se izvaja to nad Kubo hmmm . Tu se vidi kdo hlace nosi.
Odgovori
+0
1 1
Kostorog
28. 03. 2026 21.59
Bolnik.
Odgovori
+6
7 1
natmat
28. 03. 2026 21.52
Vse kaže da so vsi iz tega gnezda isti...neurovešeni psihopati...
Odgovori
+9
11 2
Rafael Kramar
28. 03. 2026 21.45
Kuba bo padla v enem dopoldnevu...
Odgovori
-4
1 5
mungus
28. 03. 2026 21.41
žutemu se je načist sfuzlal ....mislim da je marsikateremu amerikanarju zeeelo žal da je volil tega aizgubljenega starca.
Odgovori
+8
10 2
Aijn Prenn
28. 03. 2026 21.06
Vam je jasno kaj je hotel Fičo povedati, ko je rekel, da je Trump postal nevaren??
Odgovori
+8
9 1
Big M
28. 03. 2026 21.25
Ejnči vmiri se...vsedi se pa reči tvoji nej ti fuse zmasira. Verjemi, mojemu je to ful všeč!
Odgovori
-6
2 8
Kostorog
29. 03. 2026 09.23
Očitno si nepotešena, kakšne klatiš.
Odgovori
+0
1 1
Aijn Prenn
29. 03. 2026 09.52
Zdaj mi je pa malo bolj jasno zakaj podpiraš Trumpa in podobne čudake. Težko življenje pusti svoje posledice na dojemanju okolice. Če morš fuse decu masirati, pol se še kar dobro držiš, moram priznati. ;-))
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
28. 03. 2026 20.32
Proti Iranu že fehta Kurde za pomoč, pa paradoksalno mu je že Zelenski prišel pomagat, on bi pa že novo vojno začel!? Ta res ni več diht!?
Odgovori
+14
16 2
Aijn Prenn
28. 03. 2026 21.06
Fehta tudi NATO, EU, celo Kitajsko.
Odgovori
+8
10 2
M_teoretik
28. 03. 2026 21.52
Znak obupa!?
Odgovori
+6
7 1
marre
28. 03. 2026 19.51
Saj ne ve kaj bluzi.. Biden vsaj škodljiv ni bil, medtem ko je tale obsojenec nevaren, škodljiv in čisto zlo.. Pomešano z neverjetno neumnostjo in primitivizmom.. Samo z uporabo vokabularja, kjer je na nivoju nepismenega omejenca, je vsakomur jasno, za kakšnega primitivca dejansko gre..
Odgovori
+15
19 4
Big M
28. 03. 2026 20.16
Ni bil škodljiv?! Hahaha, mamo prave, nevedne komedijante tu!
Odgovori
+3
7 4
marre
28. 03. 2026 21.05
Takole kot tale oranžni idi.ot sigurno ne.. Niti 1% tega..
Odgovori
+2
4 2
Vojko Kos
29. 03. 2026 08.57
Koliko vojn je pa on sprožil?
Odgovori
-2
0 2
kovanec
28. 03. 2026 19.04
Oranžni se pretvarja, da je normalen.
Odgovori
+13
17 4
Big M
28. 03. 2026 20.13
DROBIŽ je dober igralec ha? Mene je napi***😀
Odgovori
-2
3 5
Mens sana
28. 03. 2026 18.50
..............kognicija oranžnega primata se je izenačila z Bidenovo.......................
Odgovori
+3
5 2
Uporabnik1888402
28. 03. 2026 18.38
Tebi je Iran zadnje dejane. Le da ti niso tega sporocili ...
Odgovori
+10
12 2
Pfolca
28. 03. 2026 18.33
Stipe Dalmatinac bo rešil problem 650+ nedelujočih wc-jev na Fordu, vakumski sistem bo preuredil v klasiko in izpraznil plavajočo greznico v našo “lijepo more”.Sej se ne bo poznalo, po več tisoč novih izpustov v zadnjih letih direkt v Jadran je to res malenkost.Ja nč, kdor je do sedaj užival na Jadranu bo tudi še naprej, antibiotike zraven pa ni panike, vseeno bolje kot bazen s 500 glavami vsebine
Odgovori
+2
5 3
mamma mia
28. 03. 2026 18.30
Škoda tistih par mm.
Odgovori
+6
8 2
optimist11
28. 03. 2026 17.56
Tolčejo ti vojsko in sedaj boš to upravičil z napadom na ubobožano Cubo?
Odgovori
+9
13 4
Lens
28. 03. 2026 17.51
On je zgradil vrhunsko vojsko? Verjame v lastne blodnje. Uničil pa jo bo zagotovo in lastno državo tudi.
Odgovori
+13
17 4
Pfolca
28. 03. 2026 17.46
Kitajc ne rabi okupirat Tajvana, zaradi tega bolnika bo kar sam prišli v objem svoji matici
Odgovori
+7
12 5
Big M
28. 03. 2026 17.52
Nikol in nikdar, Tajvanci nočejo meti nič s Kitajci
Odgovori
+0
6 6
kovanec
28. 03. 2026 19.06
Big ti prav veš ja.
Odgovori
+0
4 4
Big M
28. 03. 2026 20.12
DROBIŽ vem ja☺️👍🏼
Odgovori
+3
5 2
Pfolca
28. 03. 2026 17.43
Že dolgo bolan svet onkraj Atlantika, orangina je le posledica, oziroma utelešenje novodobnega Jenki uma, zgubili so se Jenkiji že v prejšnjem tisočletju, popolnoma
Odgovori
+13
15 2
Tomaz Korosec
28. 03. 2026 17.38
Kaj te briga kaj je na Kubi. Se bodo že sami zmenili.
Odgovori
-1
7 8
Big M
28. 03. 2026 17.55
Tomaž aja? Kolko let je že pa še se niso zmenle nič? Hasan Piker je pokazo slepim kot ti, marsikaj, ko je pred parimi dnevi bil tam😂
Odgovori
+3
6 3
kovanec
28. 03. 2026 19.07
Tudi v Ukrajini se menijo že vsaj od leta 2014, zadnja 4 leta pa jokajo.
Odgovori
+4
4 0
