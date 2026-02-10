Kuba opozarja letalske družbe: na otoku ni dovolj goriva za polnjenje letal

Kubanska vlada je v nedeljo zvečer objavila obvestilo letalskim družbam in pilotom, v katerem je opozorila, da na devetih letališčih na otoku, vključno z mednarodnim letališčem Jose Marti v Havani, od danes do 11. marca ne bo več na voljo gorivo za letala. Kuba se namreč sooča z resno energetsko krizo zaradi blokade in političnih pritiskov ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je Kubi dejansko prekinilo dostop do njenih glavnih virov nafte iz Venezuele in Mehike. Konec januarja je Trump podpisal tudi izvršni ukaz, s katerim je zagrozil z uvedbo carin na vse blago državam, ki prodajajo ali dobavljajo nafto Kubi. Čeprav varčevanje z gorivom na Kubi morda ne bo vplivalo na krajše regionalne lete, pa predstavlja precejšen izziv za dolge lete iz držav, kot sta Rusija in Kanada, ki sta eden ključnih stebrov kubanskega turističnega gospodarstva.

Prevoz s trikolesnikom na ulicah Havane FOTO: AP

Prekinitve, zamude, postanki

Po nedeljskem sporočilu s Kube je letalska družba Air Canada v ponedeljek sporočila, da začasno ustavlja lete na otok, medtem ko so druge letalske družbe napovedale zamude in postanke v Dominikanski republiki. Težave z gorivom so se sicer v tej otoški državi pojavljale že prej, vendar je zadnje obvestilo izjemno celo za otok, ki je vajen nenehnih kriz. Takšno varčevanje z gorivom se je nazadnje zgodilo pred več kot desetletjem, ko so se letala, namenjena v Evropo, z gorivom polnila na Bahamih, je spomnil AP. Regionalne letalske družbe bi se lahko morebitnim težavam izognile tako, da bi s seboj prinesle dodatno gorivo, ali pa s postanki za tankanje v Mehiki ali Dominikanski republiki. Ni znano, kako dolgo bo ta ukrep veljal.

Kriza na Kubi se poglablja

Pomanjkanje goriva je velik udarec za državo, ki je močno odvisna od turizma, ki ustvarja do tri milijarde dolarjev (2,5 milijarde evrov) letnega prihodka. Na Kubi so skrajšali tudi delovni čas bank in odpovedali številne kulturne prireditve, so v ponedeljek sporočile oblasti. Javni avtobusni sistem v Havani se je dejansko ustavil, prebivalce pa pestijo tudi pogosti izpadi električne energije. Omejili so tudi železniški promet.

Kubanske oblasti načrtno izklapljajo električno energijo. FOTO: AP