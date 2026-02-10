Naslovnica
Tujina

Kuba opozarja letalske družbe: na otoku ni dovolj goriva za polnjenje letal

Havana, 10. 02. 2026 10.15 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
K.H.
Letalo vzleta z letališča v Havani

Kubanske oblasti so letalskim družbam sporočile, da letala ne morejo več točiti goriva na otoku. Ameriške sankcije so namreč poglobile energetsko krizo v tej otoški državi. Oblasti so odpovedale tudi večje dogodke, skrajšale delovni čas bank ter omejile avtobusni in železniški promet.

Kubanska vlada je v nedeljo zvečer objavila obvestilo letalskim družbam in pilotom, v katerem je opozorila, da na devetih letališčih na otoku, vključno z mednarodnim letališčem Jose Marti v Havani, od danes do 11. marca ne bo več na voljo gorivo za letala. 

Kuba se namreč sooča z resno energetsko krizo zaradi blokade in političnih pritiskov ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je Kubi dejansko prekinilo dostop do njenih glavnih virov nafte iz Venezuele in Mehike.

Konec januarja je Trump podpisal tudi izvršni ukaz, s katerim je zagrozil z uvedbo carin na vse blago državam, ki prodajajo ali dobavljajo nafto Kubi.

Čeprav varčevanje z gorivom na Kubi morda ne bo vplivalo na krajše regionalne lete, pa predstavlja precejšen izziv za dolge lete iz držav, kot sta Rusija in Kanada, ki sta eden ključnih stebrov kubanskega turističnega gospodarstva.

Prevoz s trikolesnikom na ulicah Havane
Prevoz s trikolesnikom na ulicah Havane
FOTO: AP

Prekinitve, zamude, postanki

Po nedeljskem sporočilu s Kube je letalska družba Air Canada v ponedeljek sporočila, da začasno ustavlja lete na otok, medtem ko so druge letalske družbe napovedale zamude in postanke v Dominikanski republiki.

Težave z gorivom so se sicer v tej otoški državi pojavljale že prej, vendar je zadnje obvestilo izjemno celo za otok, ki je vajen nenehnih kriz. Takšno varčevanje z gorivom se je nazadnje zgodilo pred več kot desetletjem, ko so se letala, namenjena v Evropo, z gorivom polnila na Bahamih, je spomnil AP

Regionalne letalske družbe bi se lahko morebitnim težavam izognile tako, da bi s seboj prinesle dodatno gorivo, ali pa s postanki za tankanje v Mehiki ali Dominikanski republiki. 

Ni znano, kako dolgo bo ta ukrep veljal. 

Kriza na Kubi se poglablja

Pomanjkanje goriva je velik udarec za državo, ki je močno odvisna od turizma, ki ustvarja do tri milijarde dolarjev (2,5 milijarde evrov) letnega prihodka.

Na Kubi so skrajšali tudi delovni čas bank in odpovedali številne kulturne prireditve, so v ponedeljek sporočile oblasti. Javni avtobusni sistem v Havani se je dejansko ustavil, prebivalce pa pestijo tudi pogosti izpadi električne energije. Omejili so tudi železniški promet. 

Kubanske oblasti načrtno izklapljajo električno energijo.
Kubanske oblasti načrtno izklapljajo električno energijo.
FOTO: AP

Zaradi energetskih izrednih razmer so odpovedali večje dogodke, kot je mednarodni knjižni sejem v Havani, prilagodili pa so tudi nacionalno bejzbolsko sezono. Energetske družbe so sporočile, da pogonskih goriv več ne bodo prodajali v kubanskih pesih, pač pa nakup goriva možen le v dolarjih in omejen na 20 litrov na uporabnika. 

Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je v četrtek v dvournem televizijskem nagovoru priznal vpliv ameriških sankcij na kubansko gospodarstvo in sporočil, da bodo v prihodnjih dneh sprejeli ukrepe.

Ameriške sankcije proti Kubi veljajo že več kot šest desetletij in že dolgo zavirajo kubansko gospodarstvo. Po ameriški vojaški operaciji, s katero so odstavili nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolása Madura, pa so sankcije dosegle nove razsežnosti. 

Za mnoge Kubance se kriza odraža v izpadih elektrike, ki trajajo do 10 ur, pomanjkanju goriva za vozila ter pomanjkanju hrane in zdravil. Stanje mnogi primerjajo s hudo gospodarsko depresijo v 90. letih prejšnjega stoletja, znano kot posebno obdobje, ki je sledilo zmanjšanju pomoči takratne Sovjetske zveze.

kuba letalske družbe letala gorivo zda sankcije

Kot sužnja ga je zadrževal v hlevu

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
10. 02. 2026 11.39
¸Tiste palme zadaj izgledajo super. Fina klima je na Kubi
Odgovori
0 0
Teleport
10. 02. 2026 11.27
Se Ema luč za naše levicarje
Odgovori
+0
1 1
sabro4
10. 02. 2026 11.19
ZDA že 65 let nezakonito sankcionira Kubo, tako iz histerije in ker lahko, ampak karma je hudič, vam povem vam zahojencem Washingtonskim, karma je hudič!!!
Odgovori
-2
2 4
Teleport
10. 02. 2026 11.28
Če tukaj pravite da sankcije ne deljujejo
Odgovori
+0
1 1
kr en33
10. 02. 2026 11.13
Temu se rece zlocim.. pa ste ovce tiho..
Odgovori
+3
5 2
Ales Ciril
10. 02. 2026 11.07
Kaj pa tisto ruske ladjevje, ki je šlo baje na pomoč Kubi?
Odgovori
+1
3 2
IS58
10. 02. 2026 11.06
Pred nekaj leti obiskal celo Cubo. Revščina v samem pomenu besede. Ljudje živijo zelo skromno. Sedaj pa še ta udarec.
Odgovori
+4
4 0
obožeobože
10. 02. 2026 11.04
Luka! Če hočeš tako državo potem smo opleli kot narod!
Odgovori
+2
4 2
patogen
10. 02. 2026 10.58
Vsak socializem se takole konča.
Odgovori
+0
4 4
Tko ne bo šlo
10. 02. 2026 11.08
Konča se takrat, ko Ameri svoje umazane roke tiščijo tam kjer jim ni mesta.
Odgovori
+1
4 3
Lenart Čaubi
10. 02. 2026 10.57
Mesec in Kordiš bi bila rešilna biljka za Kubo.
Odgovori
+2
5 3
Teleport
10. 02. 2026 11.26
In za nas
Odgovori
0 0
vlahov
10. 02. 2026 10.45
Menim , da je čas za spremembe , kot tudi v Iranu. Ljudje so obubožali .
Odgovori
+2
4 2
NLZ
10. 02. 2026 11.00
Menim, da je čas da se Trump začne brigati za svojo državo, drugače bo imel doma državljansko vojno......
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
