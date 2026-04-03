Kuba pomilostila 2010 zapornikov, Rusija pošilja nov tanker

Odločitev vlade o tem, koga pomilostiti, je sicer temeljila na naravi kaznivih dejanj, ki so jih pomiloščeni zagrešili. V obzir so vzeli tudi njihovo vzorno vedenje v zaporu, zdravstvene razloge in že odložen čas kazni.

Ni znano, ali so med izpuščenimi tudi politični zaporniki, vlada je namreč navedla le, da so med njimi mladi, starejši od 60 let, ženske in tujci. Potezo je opisala kot "humanitarno in suvereno dejanje" ter kot običajno prakso v času velikonočnih praznikov, ki odraža "humanitarno dediščino revolucije".

Ni jasno, če je odločitev posledica pritiska Washingtona na kubanske komunistične oblasti, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump pred dnevi nekoliko omilil naftno blokado otoške države, ko je ruskemu tankerju dovolil, da Kubi, ki se spričo ameriških sankcij sooča s hudo energetsko krizo, dostavi pošiljko surove nafte.

Izpustitev političnih zapornikov ostaja osrednja zahteva ZDA v odnosu do Kube, ki ji je Trump v zadnjem času večkrat omenil možnost ameriškega prevzema otoka. Grožnje je okrepil predvsem po januarski uspešni vojaški operaciji v Venezueli in odstavitvi tamkajšnjega predsednika Nicolasa Madura, glavnega zaveznika kubanskega režima.