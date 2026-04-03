Tujina

Kuba pomilostila 2010 zapornikov, Rusija pošilja nov tanker

Havana, 03. 04. 2026 10.30 pred 25 dnevi 2 min branja 12

Avtor:
STA M.S.
Havana, Kuba

Kubanske oblasti so se v znamenje humanitarnosti v času velikonočnih praznikov odločile pomilostiti 2010 zapornikov. Narave kaznivih dejanj, zaradi katerih so bili pomiloščeni zaprti, ni opredelila, je pa zagotovila, da med njimi med drugim ni spolnih prestopnikov in morilcev. Rusija je medtem sporočila, da bo na Kubo, ki se sooča s hudim pomanjkanjem goriva, poslala še en naftni tanker.

Odločitev vlade o tem, koga pomilostiti, je sicer temeljila na naravi kaznivih dejanj, ki so jih pomiloščeni zagrešili. V obzir so vzeli tudi njihovo vzorno vedenje v zaporu, zdravstvene razloge in že odložen čas kazni.

Ni znano, ali so med izpuščenimi tudi politični zaporniki, vlada je namreč navedla le, da so med njimi mladi, starejši od 60 let, ženske in tujci. Potezo je opisala kot "humanitarno in suvereno dejanje" ter kot običajno prakso v času velikonočnih praznikov, ki odraža "humanitarno dediščino revolucije".

Ni jasno, če je odločitev posledica pritiska Washingtona na kubanske komunistične oblasti, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump pred dnevi nekoliko omilil naftno blokado otoške države, ko je ruskemu tankerju dovolil, da Kubi, ki se spričo ameriških sankcij sooča s hudo energetsko krizo, dostavi pošiljko surove nafte.

Izpustitev političnih zapornikov ostaja osrednja zahteva ZDA v odnosu do Kube, ki ji je Trump v zadnjem času večkrat omenil možnost ameriškega prevzema otoka. Grožnje je okrepil predvsem po januarski uspešni vojaški operaciji v Venezueli in odstavitvi tamkajšnjega predsednika Nicolasa Madura, glavnega zaveznika kubanskega režima.

Tanker Anatolij Kolodkin
FOTO: Telegram

Ruski minister za energetiko Sergej Civilev je medtem sporočil, da bo Rusija na Kubo poslala še en naftni tanker. "Kuba je pod popolno blokado. Ruska ladja jo je prekinila. Trenutno natovarjajo drugo," je minister Civilev povedal ruskim novinarjem. Poudaril je, da Moskva kot zaveznica Havane ne bo pustila Kubancev na cedilu.

V kubansko pristanišče Matanzas je v torek prispel ruski tanker Anatolij Kolodkin z okoli 98.000 tonami surove nafte. Šlo je za prvo pošiljko nafte, ki je prispela na Kubo od 9. januarja.

kuba zaporniki gorivo
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FIRBCA
03. 04. 2026 15.56
Ste razumeli mislim, da ne kdo sedaj hlace nosi no Bruselj kiklice za resne sprasujem. Katera koli ladja je peljala pomoc Kubi so jo piratsko zasegli to je kaznivo piratstvo je prepovedano zenevski sporazum pa to. Kdo sedaj pomaga nase kiklice se bojijo.
Odgovori
-2
0 2
Nace Štremljasti
03. 04. 2026 14.15
bravo Rusi,lepo da pomagate Kubi,jenkiji,bi prišli radi na Kubo da bi pokradli hotele,plaže...itd
Odgovori
+1
4 3
Rafael Kramar
04. 04. 2026 10.10
Ja, ogromno dtžav po svetu je ostalo brez hotelov in plaž, ker so jim jih jenkiji pokradli...
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
03. 04. 2026 12.01
In zdaj bodo spet splaknili greznico kriminalcev na Forido...!?
Odgovori
+3
4 1
brabusednet
03. 04. 2026 11.39
Kaj če mi te kradljive lažnive levičarje tja pošljemo imajo seda bost prostora.Tam verjetno nimajo fitnesa,ko v našem hotelu za lopove in kriminalce.Sinoči pa videli v kakšnem imajo golobarji naše prizadete otroke.Spokajte za vekomaj.
Odgovori
+2
4 2
Potouceni kramoh
03. 04. 2026 11.33
USA Kubo vidijo kot plen.Rusija pa jim pomaga z dobavo nafte da lahk sploh preživijo.Tolk o namerah obeh velesil.
Odgovori
+1
5 4
markan3
03. 04. 2026 11.12
slava rusiji
Odgovori
+2
7 5
Vera in Bog
03. 04. 2026 10.55
Komunizem ubija. Naj živi svobodna Kuba
Odgovori
+4
7 3
Rafael Kramar
03. 04. 2026 10.44
Rusi spet provocirajo s še enim tankerjem. Tega pa upam, da jim spet zaplenijo z ladjo vred.
Odgovori
-9
6 15
borjac
03. 04. 2026 11.01
Zraven tankerja bodo še dve podmornici in fregata.
Odgovori
+0
4 4
Misija1
03. 04. 2026 11.29
In? Na vrhuncu hladne vojne, ko so Sovjeti na Kubo z ladjami vozili metke, rakete, drugo orožje, so tudi te ladje imele spremstvo Sovjetskih podmornic in vojaških fregat. Pa je ZDA blokirala Kubo in ni dovolila vstopa sovjetskim ladjam. Ti povem kako se je koncalo? Z opozorilnimi streli na sovjetske ladje in umik vseh sovjetskih ladij ter podmornic iz Kube, pa dokončnim umikom sovjetov in njihovih raket iz Kube. To je bilo na vrhuncu hladne vojne. Danes take krize ni in ce bi ZDA hotela drzati blokado, se bodo Rusi umaknili. Tudi Rus ne bo tvegal eskalacij z ZDA zaradi neke Kube. Kot tudi ZDA ne bi tvegala eskalacij, če bi Rusi blokirali Ukrajinske regije - kar v bistvu že delajo. Direktno se nobena država ne bo vpletala v vojno, samo indirektno. Ti pa kr sanjaj strahove ZDA pred Rusi. Jih ni. Tudi obratno ne
Odgovori
-1
3 4
