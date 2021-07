Po nemirih na Kubi izginilo vsaj sto ljudi, oblasti potrdile prvo smrtno žrtev

Državni mediji poročajo, da je med ponedeljkovimi protesti v predmestju Havane, La Guinera, umrl 36-letni Diubis Laurencio Tejeda. Kubansko notranje ministrstvo trdi, da je bil del skupine, ki je napadla vladno poslopje, medtem ko očividci poročajo, da so bile varnostne sile tiste, ki so napadle člane skupine, ko so se pridružili protestu v tej soseski.

Waldo Herrera, ki živi v La Guineri, je za Reuters dejal, da "so policisti povlekli ven svoje orožje in začeli streljati" na demonstrante. "Mislim, da so komunisti izgubili nadzor, ne bodo našli rešitve za to situacijo."

Med protesti so oblasti močno omejile dostop do interneta, blokiran je bil dostop do Facebooka in WhatsAppa, motene so bile telefonske povezave.

Nemiri in protivladni protesti v tej komunistični trdnjavi le približno 145 kilometrov od floridske obale so izbruhnili v nedeljo, sprva v mestu San Antonio de los Baños, nato pa so se razširili po vsej državi. Tisoči so se odpravili na ulice, nezadovoljni s slabim življenjskim standardom – gospodarstvo je na robu propada, v državi primanjkuje hrane in zdravil, cene živil se dvigajo v nebo, olje na ogenj pa sta prilila še slabo vladno spopadanje z epidemijo covida-19 ter naraščanje števila okužb in smrtnih žrtev.

Posnetki z družbenih omrežij prikazujejo protestnike, ki prevračajo policijske avtomobile in plenijo trgovine. Oblasti so na ulice poslale varnostne sile, v torek so se začele množične aretacije. Aretiranih naj bi bilo vsaj sto ljudi, svojci pa še vedno iščejo vsakršne informacije o njih.