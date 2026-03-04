Kuba v temi: okvara odrezala dve tretjini države od elektrike

Kuba se od sredine leta 2024 sooča z akutno energetsko krizo, ki se je v zadnjih tednih poslabšala zaradi ameriške naftne blokade. V zadnjem letu in pol je že več izpadov električne energije, poroča EFE.

Ta elektrarna, ena največjih na otoku, je pogost vir tehničnih težav. Ministrstvo za energetiko in rudarstvo je sporočilo, da termoelektrarna Felton na vzhodu države deluje s polovično zmogljivostjo.

Tudi brez tako velikih izpadov se prebivalci vsak dan soočajo z rednimi prekinitve oskrbe - po 20 ur na dan v številnih regijah in po 15 ur v delih Havane.

Danes je zaradi okvar ali vzdrževalnih del prenehalo delovati sedem od 16 delujočih termoelektrarn, ki zagotavljajo okrog 40 odstotkov energije za Kubo.

Neodvisni strokovnjaki poudarjajo, da je energetska kriza na Kubi posledica kroničnega pomanjkanja sredstev v tem sektorju, kubanska vlada pa poudarja vpliv sankcij ZDA. Več neodvisnih izračunov ocenjuje, da bi za sanacijo električnega sistema potrebovali med osem do deset milijard dolarjev, poroča EFE.