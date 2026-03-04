Naslovnica
Tujina

Kuba v temi: okvara odrezala dve tretjini države od elektrike

Havana, 04. 03. 2026 21.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Kubanci brez elektrike

Milijoni Kubancev so ostali brez elektrike, potem ko je okvara odklopila dve tretjini države od nacionalnega električnega sistema, poroča španska tiskovna agencija EFE. Vzrok za izpad elektrike je nepričakovana zaustavitev termoelektrarne Antonio Guiteras na zahodu države.

Ta elektrarna, ena največjih na otoku, je pogost vir tehničnih težav. Ministrstvo za energetiko in rudarstvo je sporočilo, da termoelektrarna Felton na vzhodu države deluje s polovično zmogljivostjo.

Kuba se od sredine leta 2024 sooča z akutno energetsko krizo, ki se je v zadnjih tednih poslabšala zaradi ameriške naftne blokade. V zadnjem letu in pol je že več izpadov električne energije, poroča EFE.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi brez tako velikih izpadov se prebivalci vsak dan soočajo z rednimi prekinitve oskrbe - po 20 ur na dan v številnih regijah in po 15 ur v delih Havane.

Danes je zaradi okvar ali vzdrževalnih del prenehalo delovati sedem od 16 delujočih termoelektrarn, ki zagotavljajo okrog 40 odstotkov energije za Kubo.

Neodvisni strokovnjaki poudarjajo, da je energetska kriza na Kubi posledica kroničnega pomanjkanja sredstev v tem sektorju, kubanska vlada pa poudarja vpliv sankcij ZDA. Več neodvisnih izračunov ocenjuje, da bi za sanacijo električnega sistema potrebovali med osem do deset milijard dolarjev, poroča EFE.

kuba elektrika kriza sankcije

