Kuba v vse večji krizi, ruske nafte ni več

"Razmere so zelo napete, postaja tudi vse bolj vroče," je opozoril kubanski minister za energijo in rudarstvo Vicente de la O Levy. Žgoči poletni meseci na tem karibskem otoku namreč povečujejo povpraševanje po energiji. Poudaril je, da so zaloge nafte za delovanje otoškega, že tako obremenjenega elektroenergetskega omrežja, praktično izčrpane, poroča CNN. Po ameriškem napadu na venezuelskega zaveznika Kube, bogatega z nafto, januarja letos, ter po razglasitvi administracije predsednika Donalda Trumpa, da kubanska vlada predstavlja grožnjo nacionalni varnosti ZDA, se komunistično vodeni otok sooča z naftno blokado.

Življenje na Kubi AP

Poleg ene same pošiljke donirane ruske nafte kubanski uradniki pravijo, da jim ZDA že več kot štiri mesece preprečujejo kakršne koli dobave nafte. A tudi ta ruska donacija nafte je bila porabljena v začetku maja, Kubanci pa zdaj trpijo zaradi izpadov elektrike, ki trajajo večino dneva, če ne kar ves dan.

Nekateri Kubanci se zdaj pritožujejo, da nimajo dovolj elektrike niti za polnjenje naprav, kot so električni mopedi ali celo telefoni. Mnogi se sredi noči, v kratkih obdobjih, ko elektrika vendarle je, zbujajo zato, da opravijo osnovna opravila, kot sta pranje perila in kuhanje. Sicer so se Kubanci, zahvaljujoč panelom, ki jim jih je donirala Kitajska, zatekli k uporabi sončne energije, a jim vremenske razmere pogosto povzročajo velika nihanja v količini proizvedene energije. "V Havani izpadi elektrike zdaj presegajo 20 do 22 ur na dan," je dejal de la O Levy. Trumpova administracija skuša kubansko vlado prisiliti, da politično in gospodarsko odpre otok ter odstrani najvišje vodstvo države, saj naj bi bile gospodarske sankcije odpravljene šele po teh spremembah. Trump je že dejal, da je kubanska vlada na robu zloma in da razmišlja o uporabi vojaške sile za prevzem otoka. Kubanski uradniki so sicer obljubili, da se bodo vsakemu vojaškemu posredovanju uprli s silo.