Tujina

Kuba že drugič ta teden v popolni temi

Havana, 22. 03. 2026 11.59 pred eno minuto 2 min branja

Ti.Š.
Popoln izpad električne energije na Kubi.

Kubo je prizadel še en izpad električne energije po celotnem otoku, je sporočilo kubansko ministrstvo za energetiko in rudarstvo. Gre za že drugi izpad elektrike po vsej državi v manj kot enem tednu. Ministrstvo sicer zagotavlja, da so se že začela dela za vnovično vzpostavitev oskrbe z električno energijo.

Več kot 10 milijonov ljudi po vsej Kubi je znova ostalo brez elektrike, potem ko se je že drugič v tem tednu zrušilo državno električno omrežje.

Kubansko ministrstvo za energetiko je v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa električnega sistema. "Protokoli za vzpostavitev so že stekli," so dodali. Tudi operater omrežja UNE je zagotovil, da oskrbo postopoma že vzpostavlja, pri čemer daje prednost ključni infrastrukturi, kot so bolnišnice in vodovodni sistemi.

FOTO: AP

Kubo so ta mesec ohromili že trije večji izpadi električne energije, ki jim botruje ameriška blokada goriva in s tem prekinjen uvoz tuje nafte, potrebne za delovanje tamkajšnjih elektrarn, poroča BBC. Država ima tudi precej zastarelo elektroenergetsko infrastrukturo in jo pogosto pesti kronično pomanjkanje goriva.

Ta konec tedna je v Havano prispela koalicija mednarodnih socialističnih skupin, da bi izrazila podporo kubanski vladi in prebivalstvu pomagala z donacijami v obliki sončnih kolektorjev, osnovnih prehranskih paketov in zdravil. Konvoj 'Nuestra America', flotilja pomoči, ki je na poti iz Mehike, ima medtem zaradi razburkanega morja zamudo, v havansko pristanišče naj bi prispel jutri.

Javno negodovanje je na otoku sicer redko, a so nedavna kriza in izpadi električne energije po vsej državi v ponedeljek privedli do vrelišča, ko so v središču prestolnice domačini tolkli pokuhinjskih loncih. Iste dne so protestniki v mestu Moron v osrednji Kubi napadli in zažgali sedež komunistične partije. Demonstracije, ki jih ne odobri oblast, so na Kubi sicer nezakonite, protestniki pa tvegajo zaporno kazen.

'Prijateljski prevzem' Kube?

Vse odkar so ameriški vojaki 3. januarja aretirali nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Maduro, so predsednika ZDA Donalda Trumpa že večkrat vprašali, ali ima podobne načrte tudi za Kubo. Kot pogoj za odpravo embarga na gorivo naj bi Trump NAMREČ želel odstavitev kubanskega predsednika Miguela Diaza-Canela, regionalnega zaveznika Venezuele. Prejšnji teden je Trump namignil, da bi lahko prišlo do "prijateljskega prevzema" Kube, kasneje pa dodal, da bi si to štel v čast.

Kubanski predsednik je medtem ta konec tedna v pogovoru z aktivisti, ki so dostavljali humanitarno pomoč, dejal, da ima država "načrt za povečanje pripravljenosti ljudi na obrambo" proti morebitni ameriški vojaški agresiji. Diaz-Canel je potrdil, da sta ameriška in kubanska vlada izvedli začetne faze dvostranskih pogovorov, katerih cilj je končati krizo, čeprav ni jasno, kako napredujejo. V petek je namestnik zunanjega ministra Kube Carlos Fernandez de Cossio sicer vztrajal, da "politični sistem Kube ni predmet pogajanj z ZDA, prav tako ne predsednik, niti položaj katerega koli uradnika na Kubi".

Umrl nekdanji direktor FBI Robert Mueller

bibaleze
Portal
Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
cekin
Portal
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
dominvrt
Portal
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
