Kuba že drugič ta teden v popolni temi

Več kot 10 milijonov ljudi po vsej Kubi je znova ostalo brez elektrike, potem ko se je že drugič v tem tednu zrušilo državno električno omrežje. Kubansko ministrstvo za energetiko je v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa električnega sistema. "Protokoli za vzpostavitev so že stekli," so dodali. Tudi operater omrežja UNE je zagotovil, da oskrbo postopoma že vzpostavlja, pri čemer daje prednost ključni infrastrukturi, kot so bolnišnice in vodovodni sistemi.

Popoln izpad električne energije na Kubi. FOTO: AP

Kubo so ta mesec ohromili že trije večji izpadi električne energije, ki jim botruje ameriška blokada goriva in s tem prekinjen uvoz tuje nafte, potrebne za delovanje tamkajšnjih elektrarn, poroča BBC. Država ima tudi precej zastarelo elektroenergetsko infrastrukturo in jo pogosto pesti kronično pomanjkanje goriva. Ta konec tedna je v Havano prispela koalicija mednarodnih socialističnih skupin, da bi izrazila podporo kubanski vladi in prebivalstvu pomagala z donacijami v obliki sončnih kolektorjev, osnovnih prehranskih paketov in zdravil. Konvoj 'Nuestra America', flotilja pomoči, ki je na poti iz Mehike, ima medtem zaradi razburkanega morja zamudo, v havansko pristanišče naj bi prispel jutri. Javno negodovanje je na otoku sicer redko, a so nedavna kriza in izpadi električne energije po vsej državi v ponedeljek privedli do vrelišča, ko so v središču prestolnice domačini tolkli pokuhinjskih loncih. Iste dne so protestniki v mestu Moron v osrednji Kubi napadli in zažgali sedež komunistične partije. Demonstracije, ki jih ne odobri oblast, so na Kubi sicer nezakonite, protestniki pa tvegajo zaporno kazen.

