Kuba že drugič ta teden v popolni temi

Več kot 10 milijonov ljudi po vsej Kubi je znova ostalo brez elektrike, potem ko se je že drugič v tem tednu zrušilo državno električno omrežje.
Kubansko ministrstvo za energetiko je v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa električnega sistema. "Protokoli za vzpostavitev so že stekli," so dodali. Tudi operater omrežja UNE je zagotovil, da oskrbo postopoma že vzpostavlja, pri čemer daje prednost ključni infrastrukturi, kot so bolnišnice in vodovodni sistemi.
Kubo so ta mesec ohromili že trije večji izpadi električne energije, ki jim botruje ameriška blokada goriva in s tem prekinjen uvoz tuje nafte, potrebne za delovanje tamkajšnjih elektrarn, poroča BBC. Država ima tudi precej zastarelo elektroenergetsko infrastrukturo in jo pogosto pesti kronično pomanjkanje goriva.
Ta konec tedna je v Havano prispela koalicija mednarodnih socialističnih skupin, da bi izrazila podporo kubanski vladi in prebivalstvu pomagala z donacijami v obliki sončnih kolektorjev, osnovnih prehranskih paketov in zdravil. Konvoj 'Nuestra America', flotilja pomoči, ki je na poti iz Mehike, ima medtem zaradi razburkanega morja zamudo, v havansko pristanišče naj bi prispel jutri.
Javno negodovanje je na otoku sicer redko, a so nedavna kriza in izpadi električne energije po vsej državi v ponedeljek privedli do vrelišča, ko so v središču prestolnice domačini tolkli pokuhinjskih loncih. Iste dne so protestniki v mestu Moron v osrednji Kubi napadli in zažgali sedež komunistične partije. Demonstracije, ki jih ne odobri oblast, so na Kubi sicer nezakonite, protestniki pa tvegajo zaporno kazen.
'Prijateljski prevzem' Kube?
Vse odkar so ameriški vojaki 3. januarja aretirali nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Maduro, so predsednika ZDA Donalda Trumpa že večkrat vprašali, ali ima podobne načrte tudi za Kubo. Kot pogoj za odpravo embarga na gorivo naj bi Trump NAMREČ želel odstavitev kubanskega predsednika Miguela Diaza-Canela, regionalnega zaveznika Venezuele. Prejšnji teden je Trump namignil, da bi lahko prišlo do "prijateljskega prevzema" Kube, kasneje pa dodal, da bi si to štel v čast.
Kubanski predsednik je medtem ta konec tedna v pogovoru z aktivisti, ki so dostavljali humanitarno pomoč, dejal, da ima država "načrt za povečanje pripravljenosti ljudi na obrambo" proti morebitni ameriški vojaški agresiji. Diaz-Canel je potrdil, da sta ameriška in kubanska vlada izvedli začetne faze dvostranskih pogovorov, katerih cilj je končati krizo, čeprav ni jasno, kako napredujejo. V petek je namestnik zunanjega ministra Kube Carlos Fernandez de Cossio sicer vztrajal, da "politični sistem Kube ni predmet pogajanj z ZDA, prav tako ne predsednik, niti položaj katerega koli uradnika na Kubi".
