Kuba znova v temi: 'Ni vode, ni plina za kuhanje'

Upravljavec omrežja UNE je sporočil, da so do petkovih poznih večernih ur oskrbo z elektriko obnovili na nekaterih prednostnih območjih, vključno s tistimi v bližini bolnišnic in črpališč vode v prestolnici Havana.

To je že vsaj šesti delni ali popolni izpad elektrike na Kubi v letošnjem letu, kar je posledica zastarele električne infrastrukture in kroničnega pomanjkanja goriva, poroča BBC.

Tokrat naj bi sicer izpad povzročila napaka na omrežju in slabe vremenske razmere v osrednjem delu države.

Kuba je močno odvisna od uvoza goriva, ameriške sankcije in blokada dobav nafte pa so še poglobili obstoječo krizo. Primanjkuje tudi hrane in zdravil, šole in vladni uradi občasno zapirajo svoja vrata.