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Kuba znova v temi: 'Ni vode, ni plina za kuhanje'

Havana, 19. 09. 2026 16.00 pred 41 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Električni mrk na Kubi

Na milijone prebivalcev Kube je brez elektrike, potem ko je državo znova prizadel obsežen izpad električne energije. Po navedbah kubanskega ministrstva za energetiko je državno električno omrežje doživelo "popoln izpad".

Upravljavec omrežja UNE je sporočil, da so do petkovih poznih večernih ur oskrbo z elektriko obnovili na nekaterih prednostnih območjih, vključno s tistimi v bližini bolnišnic in črpališč vode v prestolnici Havana.

To je že vsaj šesti delni ali popolni izpad elektrike na Kubi v letošnjem letu, kar je posledica zastarele električne infrastrukture in kroničnega pomanjkanja goriva, poroča BBC. 

Tokrat naj bi sicer izpad povzročila napaka na omrežju in slabe vremenske razmere v osrednjem delu države.

Kuba je močno odvisna od uvoza goriva, ameriške sankcije in blokada dobav nafte pa so še poglobili obstoječo krizo. Primanjkuje tudi hrane in zdravil, šole in vladni uradi občasno zapirajo svoja vrata.

"V zadnjem času to postaja stalnica," je za tiskovno agencijo Reuters povedal prebivalec Havane Frank Lorenzo. "Prej se je to dogajalo redkeje – enkrat na mesec ... ravno včeraj smo bili 24 ur brez elektrike; vključili so jo le za eno uro, nato pa je spet zmanjkalo," je dodal.

"Ena težava sledi drugi: ni vode, ni plina za kuhanje, ni elektrike," je medtem za tiskovno agencijo AFP povedala 36-letna učiteljica Lidia Fernandez.

Havana za krizo z gorivom krivi Trumpovo administracijo in ostro obsoja vse njene sankcije – vključno z novim svežnjem, napovedanim avgusta –, ki so del širše kampanje pritiska na vodstvo tega karibskega otoka.

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s carinami vsem državam, ki v Havano pošiljajo nafto, ZDA pa so tudi zasegle nekaj takšnih pošiljk.

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kuba elektrika havana

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
19. 09. 2026 16.42
Raj za Slovensko levico
Odgovori
0 0
Sortegilio
19. 09. 2026 16.26
Kuba, drzava, ki je za zgled Luki Mesecu.
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+3
4 1
Ricola Swiss
19. 09. 2026 16.20
Kuštravec v senci bi znal pomagati!
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+0
1 1
enajstdvanajst1
19. 09. 2026 16.13
KUBANSKI PREDSEDNIKI SE RAJE OBRAČAJO K RUSIJI NAROD PA K AMERIKI STOTINE MILIJONOV KUBANCEV JE V USAIN SAMO ČAKAJO DA ZE ENRAT POGRNE TA KOMUNIZEM ČE BOPRED LETI SE OBRNILI NA USA BI BIL ISEDAJ ZE PRED EVROPO KAKŠNO IMAJO TAM PRILOZNOST IN LEPOTO
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+0
1 1
LukaS8
19. 09. 2026 16.21
Će bi jih Američani pustili pri miru bi lepo živeli od turizma. Ampak Američani nalašč blokirajo vse ostale, ker bi si radi prilastili še Kubo.
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+2
4 2
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