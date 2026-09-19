Kuba znova v temi: 'Ni vode, ni plina za kuhanje'

Upravljavec omrežja UNE je sporočil, da so do petkovih poznih večernih ur oskrbo z elektriko obnovili na nekaterih prednostnih območjih, vključno s tistimi v bližini bolnišnic in črpališč vode v prestolnici Havana.
To je že vsaj šesti delni ali popolni izpad elektrike na Kubi v letošnjem letu, kar je posledica zastarele električne infrastrukture in kroničnega pomanjkanja goriva, poroča BBC.
Tokrat naj bi sicer izpad povzročila napaka na omrežju in slabe vremenske razmere v osrednjem delu države.
Kuba je močno odvisna od uvoza goriva, ameriške sankcije in blokada dobav nafte pa so še poglobili obstoječo krizo. Primanjkuje tudi hrane in zdravil, šole in vladni uradi občasno zapirajo svoja vrata.
"V zadnjem času to postaja stalnica," je za tiskovno agencijo Reuters povedal prebivalec Havane Frank Lorenzo. "Prej se je to dogajalo redkeje – enkrat na mesec ... ravno včeraj smo bili 24 ur brez elektrike; vključili so jo le za eno uro, nato pa je spet zmanjkalo," je dodal.
"Ena težava sledi drugi: ni vode, ni plina za kuhanje, ni elektrike," je medtem za tiskovno agencijo AFP povedala 36-letna učiteljica Lidia Fernandez.
Havana za krizo z gorivom krivi Trumpovo administracijo in ostro obsoja vse njene sankcije – vključno z novim svežnjem, napovedanim avgusta –, ki so del širše kampanje pritiska na vodstvo tega karibskega otoka.
Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s carinami vsem državam, ki v Havano pošiljajo nafto, ZDA pa so tudi zasegle nekaj takšnih pošiljk.
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