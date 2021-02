Kuba v veliki reformi gospodarstva širi zasebni sektor

Ukrep, ki ga je ministrica za delo Marta Elena Feito napovedala že avgusta lani, je zdaj dokončno sprejet, poroča uradni časopis vodilne komunistične stranke Granma.

Do zdaj so bile zasebne dejavnosti, ki so na Kubi dovoljene od leta 2010, omejene na število sektorjev, ki jih je določila država. Seznam dovoljenih dejavnosti bodo zdaj s 127 razširili na več kot 2000. Le 124 dejavnosti bo še naprej pod popolnim nadzorom države. Ministrica podrobnosti sicer ni navedla, a gre predvsem za strateško pomembne panoge, kot so zdravstvo, obramba in mediji.

Kuba se sooča s hudo gospodarsko krizo, ki je posledica pandemije covida-19 in ameriških sankcij. Lani se je kubansko gospodarstvo skrčilo za 11 odstotkov, kar je največ v skoraj treh desetletjih. Kubanci se soočajo s pomanjkanjem osnovnih dobrin, poroča BBC.