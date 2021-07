Kubanski levičarji začeli opozarjati na 'škodljive državne prakse'

"Enotnost zagovarjamo na način, ki ji dejansko škoduje. Nekritično sledimo svojim voditeljem, namesto da bi njihovo pot skušali popraviti. Pristajamo na to, da bomo disciplinirani, namesto da bi razmišljali s svojo glavo," je dejal. Na avtoritarni Kubi bi njegovo izjavo zlahka označili za herezo, poroča The Guardian .

Mednarodna mnenja o Kubi so bila vedno deljena. Negativno plat države je morda najbolje označil ameriški senator Marco Rubio, ki je dejal, da gre za "edino državo na svetu, kjer Kubanci ne morejo uspeti". Privrženci države so na drugi strani seveda manj kritični. Helen Yaffe, avtorica in akademičarka z univerze Glasgow, je pred kratkim prispela na otok in se pridružila shodu, ki ga je sklicala vlada. Nato je za Novara Media izjavila: "Nihče ne sme podcenjevati trdoživosti kubanske revolucije."

Na Kubi režim že dolgo zahteva takšno podporo, klevetnike pa označuje za "črve". A na tisoče Kubancev, ki so 11. julija zakorakali na ulice, kaže na razpoke v sistemu. Med protesti 11. julija so oblasti močno omejile dostop do interneta, blokiran je bil dostop do Facebooka in WhatsAppa, motene so bile telefonske povezave.

Nemiri in protivladni protesti v tej komunistični trdnjavi so sprava izbruhnili v mestu San Antonio de los Baños, nato pa so se razširili po vsej državi. Na ulice so se odpravili tisoči, nezadovoljni s slabim življenjskim standardom – gospodarstvo je na robu propada, v državi primanjkuje hrane in zdravil, cene živil se dvigajo v nebo, olje na ogenj pa sta prilila še slabo vladno spopadanje z epidemijo covida-19 ter naraščanje števila okužb in smrtnih žrtev.