Izpadi elektrike, pomanjkanje hrane ... neznosna situacija pognala Kubance na ulice

Naraščajoča inflacija na Kubi je močno razvrednotila kubanski peso, pri čemer so številne državne plače zdaj vredne tudi manj kot cena škatle jajc. Državne trgovine, kjer Kubanci prejemajo osnovna živila, kot so riž, sol, fižol, sladkor, kava in mleko za dojenčke, se praznijo. Po državi so sicer pojavile majhne trgovine, da bi zmanjšale pomanjkanje, a s plačami, ki v veliki večini znašajo le deset dolarjev na mesec, so izdelki v teh trgovinah daleč zunaj dosega skoraj vsakomur. Ta otoška država z denarnimi težavami je v začetku tega meseca uvedla več kot 400-odstotno zvišanje cen goriva kot del načrta za oživitev gospodarstva.

Na otoku so bili od pandemije covid-19 zares pogosti izpadi električne energije ter pomanjkanje hrane, goriva in zdravil. Kot nam je zaupala Barbara Barbič, novinarka in popotnica, ki redno potuje na Kubo, država beleži največji eksodus v svoji zgodovini. Velik procent Kubancev je zatočišče našel na bližnji Floridi, opaziti pa jih je tudi drugod po svetu. Kubanci praktično bežijo iz svoje države.

Zaradi izpadov električne energije so nekatera območja, kot je Santiago, bili brez elektrike tudi do 14 ur na dan.

A kaj se skriva v ozadju te čudovite, za turiste privlačne, a težavne države z ne tako svetlo zgodovino? "Kuba je kompleksna država, črni trg diktira ekonomijo," razloži Barbičeva. "Cene noro rastejo, imajo nor sistem." Kuba kot država ni preveč samooskrbna, odvisni so od uvoza in od tuje valute.

In zdaj se zgodovina ponavlja, le da je morda tokrat še hujše. Če so obdobje v 90. letih Kubanci imenovali "periodo especial", pove Barbičeva, pa je, kot zdaj pravijo, še slabše. "Če se nekaj zgodi in moraš v bolnišnico, je velika možnost, da ni igel." Denar na otoku sicer je, saj turizem cveti, še doda, vendar gre ves denar v žepe Castrovega klana. Že ona sama na Kubo odnese zdravila, hrano in karkoli, kar bi vsaj malo olajšalo Kubancem življenja.

"Domovina in življenje"

Stvari so tako zavile v napačno smer, da so manjše skupine protestnikov v nedeljo zavzele ulice mesta Santiago na vzhodu Kube in protestirale zaradi osem ur trajajočih izpadov električne energije in pomanjkanja hrane. Vlada je ponavadi imela sistem za zajezitev protestov, preprosto so pripeljali nekaj vreč riža in ga razdelili med ljudi, ki so se nato pomirili. Za proteste pa kubanske oblasti krivijo nikogar drugega kot ZDA. Po nedeljskih protestih so na zagovor poklicali najvišjega ameriškega diplomata na otoku, obtožili so jih, da želijo podžgati protivladni upor in se vmešavati v kubanske notranje zadeve. Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel je sicer obljubil, da se je njegova vlada pripravljena pogovarjati s protestniki, a zaenkrat pogovorov še ni na vidiku.