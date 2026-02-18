Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kupi smeti, več mesecev čakanja na gorivo in zvezdnato nebo

Havana , 18. 02. 2026 08.26 pred 2 urama 3 min branja 26

Avtor:
A.K.
Kuba

Vozniki na Kubi morajo za točenje goriva, ki ga potrebujejo za opravljanje dela, čakati na termin. In to več mesecev. Ker tovornjaki za odvoz smeti nimajo bencina, se na ulicah kopičijo kupi odpadkov. Ponoči so v Havani zvezde jasno vidne, saj je večina mesta zaradi izpada elektrike ovita v skoraj popolno temo. Z ustavitvijo dotoka bencina se je ustavil tudi dotok turistov, ki jih domačini za preživetje krvavo potrebujejo.

Trumpova administracija je ustavila dotok nafte na Kubo, s čimer poskušala otok prisiliti k izvedbi političnih in gospodarskih reform. Zdi se, da Kuba nima več zaveznikov, ki bi bili pripravljeni dobaviti gorivo v vrednosti več sto milijonov dolarjev, potrebno za pogon gospodarstva. Nafte na otoku že zmanjkuje, prav tako pa je zaradi takšnih razmer ustavljen tudi dotok turistov. To pa za Kubance pomeni katastrofo.

"Za delo potrebujem bencin, da ga opravljam, pa potrebujem turiste," za CNN pripoveduje eden izmed voznikov na Kubi, ki ne vidi več prihodnosti v svoji državi in bo prisiljen novi dom iskati v Španiji.

Medtem ko se kriza zaradi pomanjkanja goriva zaostruje, se življenje na tem otoku s skoraj 10 milijoni prebivalcev počasi ustavlja. Pouk v številnih šolah je prekinjen, delavce zaradi varčevanja z energijo odpuščajo. Prazni hoteli so zaprti, leti iz Rusije in Kanade pa so odpovedani, saj na otoku ni dovolj letalskega goriva za daljše mednarodne lete. Številne vladne bolnišnice so ukinile storitve, pomanjkanje goriva in delujočih tovornjakov za odvoz odpadkov pa je povzročilo kopičenje smeti po celih soseskah.

Vozniki na Kubi se soočajo z možnostjo večmesečnega čakanja na gorivo, saj se pomanjkanje, za katero oblasti krivijo ameriško "energetsko blokado", še poslabšuje. Da bi preprečila kaos pred bencinskimi črpalkami, je kubanska vlada prejšnji teden uvedla obvezno uporabo aplikacije 'Ticket' za rezervacijo terminov za gorivo. Toda vozniki v Havani so za AP povedali, da aplikacija ponuja termine le tedne ali celo mesece vnaprej. Na črnem trgu cena goriva doseže tudi do šest dolarjev na liter.

Na skoraj vsakem vogalu ulice se pogovori vrtijo okoli tega, kdaj bodo izpadi elektrike in kako dolgo bodo trajali. Ponoči so v Havani zvezde pogosto jasno vidne, saj je večina mesta ovita v skoraj popolno temo.

To je današnja žalostna slika nekoč rajske turistične destinacije.

Opozorila turistom

Združeno kraljestvo in Kanada sta državljane opozorila, naj se izogibajo nenujnim potovanjem na Kubo. Prejšnji teden so organizatorji odpovedali letni festival cigar Habanos, ki prinaša milijone dolarjev prihodkov. Sherrit International je v torek sporočil, da podjetje zaradi pomanjkanja goriva začasno ustavlja rudarjenje niklja in kobalta na Kubi.

Tudi slovensko zunanje ministrstvo je razglasilo visoko stopnjo previdnosti. Kot opozarjajo, odsvetujejo potovanja iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujni. Če se odločite za potovanje, svetujejo visoko stopnjo previdnosti.

Na Kubi je trenutno močna gospodarska kriza, ki jo spremlja naraščajoča inflacija, in energetska kriza. Po nekaterih delih države prihaja do dolgotrajnih izpadov elektrike, prav tako poročajo o pomanjkanju hrane, goriva in zdravil. Prihaja do protestov in demonstracij, opozarjajo.

Medtem ko se prebivalci Kube sprašujejo, kaj bodo v kratkem sploh lahko še jedli, saj jim grozi močno pomanjkanje hrane, pa politiki v ZDA razpravljajo o usodi Kube. "To je trenutek, da ustavimo vse: nič več turizma, nič več nakazil, nič več mehanizmov, ki še naprej financirajo in vzdržujejo diktaturo," je dejala republikanska kongresnica iz Floride Maria Elvira Salazar. "Uničujoče je pomisliti na materino lakoto, na otroka, ki potrebuje takojšnjo pomoč. Nihče ni ravnodušen do te bolečine. Toda prav to je brutalna dilema, s katero se soočamo kot izgnanci: rešiti kratkotrajno trpljenje ali za vedno osvoboditi Kubo," je dejala Salazarjeva.

kuba kriza nafta

Šest jih je na reševalce čakalo pod ponjavo, devet jih še pogrešajo

Vatikan ne bo sodeloval v Trumpovem Odboru za mir

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
18. 02. 2026 10.47
Država komunističnih spomenikov..kot SLOVNIJA, tam revolucija še traja kot pri nas Dražgoška bitka.
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
18. 02. 2026 10.35
Včasih je potrebno kaj v roke vzet. Na Kubi čakajo in slavijo revolucijo že 50 let.
Odgovori
+2
2 0
Stajerc22
18. 02. 2026 10.24
Ideal Mihe Kordisa.
Odgovori
+8
8 0
Pujček
18. 02. 2026 10.13
Gringosi bi spet tja poslali mafijo, da naredi hotele in igralnice. Enkrat se bo tudi njim zalomilo. Prva možnost je, če upajo napast Iran. Mala verjetnost.
Odgovori
-5
1 6
lokson
18. 02. 2026 10.04
Kupi smeti, so tudi v NewYorku, pa imajo gorivo. Imajo, pa po novem socializem.
Odgovori
+4
6 2
blef
18. 02. 2026 10.04
Zanimivo, da ni nikomur mar. Ljudje trpijo, verjetno tudi umirajo, ker ni zdravil ... vse to so ljudje in celo država, ki ni nikomur nič naredila. Genocid ampak nikomur mar. Sicer traja že 60 let ampak sedaj je vse doseglo višek, če ne igraš in plešeš kot rečejo ZDA. Vse ostale države sveta tiho. Vse se mi gnusi.
Odgovori
+3
5 2
Jak Tobim
18. 02. 2026 10.32
kako to misliš nič naredila? komunistični režim Fidela Castra je vzel Che-ja za ministra, ki bi moral nahraniti kubance. namesto tega je ta heroj množic tako uničil kmetijsktvo, da je posledično umrlo neprebavljivo veliko ljudi od lakote (govori se o 1 milijonu). gnusi se ti lahko marsikaj, nikakor pa ne to, da uporabiš pamet in ne ubijaš lastnih ljudi. vse kar danes gledamo je posledica tistega včeraj.
Odgovori
+3
4 1
Lock Down
18. 02. 2026 10.03
Kaj Američane tako moti ta uboga Kuba, da jo tako terorizirajo že desetletja. Kaj jih briga kdo vlada in kakšna politika vlada v tej državi, dokler jih ne ogrožajo. Ena velesila se lahko nekaznovano izživlja nad revno državo, pa jim nihče nič ne more. Žalostno, kam drvi ta svet.
Odgovori
+0
4 4
2mt8
18. 02. 2026 10.02
Komunizem = beda in revščina, medtem ko komunistična elita živi v razkošnih rezidencah, se prevaža z luksuznimi avtomobili...no, saj zato so se pa grebli za oblast, kajne?
Odgovori
+0
6 6
Nikdar več
18. 02. 2026 09.50
Ko bi bil res enkrat mir na svetu in bi države poskrbele za blaginjo svojega naroda....
Odgovori
+8
8 0
Akuster
18. 02. 2026 09.47
Zakaj pa jim ne pomaga Ruski zaveznik, ki jih je pahnil v to revščino? Ali tudi njim primanjkuje goriva?!
Odgovori
+6
9 3
Lock Down
18. 02. 2026 09.58
Če jih ne bi Trampolin zatiral, izsiljeval in maltretiral jim pomoč sploh ne bi bila potrebna.
Odgovori
+3
8 5
lokson
18. 02. 2026 10.05
Pa daj se izobrazi in ne nabijaj.
Odgovori
+6
7 1
Minifa
18. 02. 2026 09.45
Demokratični socializem... GOLOBIZEM
Odgovori
-2
7 9
Minifa
18. 02. 2026 09.51
Imajo polno PODJETNIŠKIH CENTROV, INKUBATORJEV ( TOZDOV -kolhozov )
Odgovori
+3
5 2
Lock Down
18. 02. 2026 09.59
Če bi našo državo z vseh strani blokirali s sankcijami tudi ne bi preživeli, ne glede na to, kdo je na vladi.
Odgovori
+1
5 4
Esprit
18. 02. 2026 09.45
Amerika nikoli ne nosi posledic za svoj terorizem in uničevanje drugih narodov, ki si ne želijo njihove demokracije, svobode itd. Je pa tudi prikaz sveta na splošno, kjer se na neverjetne načine prikazuje, kako živimo v povsem drugačnih svetovih. Na eni strani imamo "Epsteinovo" elito, ki počne, kar hoče, so na nižji ravni kot barbari, ogromno teh ljudi pa je še danes na vodilnih položajih na gospodarskem in političnem področju. Imamo Izrael, ki lahko izveja bolj očitne genocide kot Hitler, nič ... in veste kaj ... celo večina evropskih politikov na oblasti ... vsemu temu tiho ploska. Potem se enaki ljudje obrnejo okrog in govorijo in pridigajo o ''pravni državi, enakopravnosti, demokraciji, svobodi...''
Odgovori
+4
8 4
blef
18. 02. 2026 10.07
Ja in ja. Žalostno kako nikomur ni mar, če se na tak nehuman način zatira 8 mil Kubancev, ki nikomur nič nočejo.
Odgovori
-2
1 3
mertseger
18. 02. 2026 09.42
In koem je oblast kriva, ne ameika je kriva že zadnjih 65 let.
Odgovori
+3
6 3
Teleport
18. 02. 2026 09.40
Kako, saj sankcije ne delujejo
Odgovori
-1
1 2
periot22
18. 02. 2026 09.32
Nacis.... Amerika!
Odgovori
+4
9 5
kr en33
18. 02. 2026 09.26
sramota, da svet gleda ta ameriski genocid... najvecje zlo na planetu..
Odgovori
+6
14 8
sabro4
18. 02. 2026 08.58
bravo pravičneži iz Washingtona, je zadoščeno histeriji in aroganci, se počutite izpolnjene, zahojenci , da se tako izživljate nad kubanci že 65 let, kaj imaste med ušesi, vakum?
Odgovori
+9
14 5
bibaleze
Portal
Kar 95 % staršev otrokovo srečo povezuje s tem
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad
To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad
vizita
Portal
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
moskisvet
Portal
Nikar si ne privoščite začetniške napake
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534