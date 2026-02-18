Kupi smeti, več mesecev čakanja na gorivo in zvezdnato nebo

Trumpova administracija je ustavila dotok nafte na Kubo, s čimer poskušala otok prisiliti k izvedbi političnih in gospodarskih reform. Zdi se, da Kuba nima več zaveznikov, ki bi bili pripravljeni dobaviti gorivo v vrednosti več sto milijonov dolarjev, potrebno za pogon gospodarstva. Nafte na otoku že zmanjkuje, prav tako pa je zaradi takšnih razmer ustavljen tudi dotok turistov. To pa za Kubance pomeni katastrofo.
"Za delo potrebujem bencin, da ga opravljam, pa potrebujem turiste," za CNN pripoveduje eden izmed voznikov na Kubi, ki ne vidi več prihodnosti v svoji državi in bo prisiljen novi dom iskati v Španiji.
Medtem ko se kriza zaradi pomanjkanja goriva zaostruje, se življenje na tem otoku s skoraj 10 milijoni prebivalcev počasi ustavlja. Pouk v številnih šolah je prekinjen, delavce zaradi varčevanja z energijo odpuščajo. Prazni hoteli so zaprti, leti iz Rusije in Kanade pa so odpovedani, saj na otoku ni dovolj letalskega goriva za daljše mednarodne lete. Številne vladne bolnišnice so ukinile storitve, pomanjkanje goriva in delujočih tovornjakov za odvoz odpadkov pa je povzročilo kopičenje smeti po celih soseskah.
Vozniki na Kubi se soočajo z možnostjo večmesečnega čakanja na gorivo, saj se pomanjkanje, za katero oblasti krivijo ameriško "energetsko blokado", še poslabšuje. Da bi preprečila kaos pred bencinskimi črpalkami, je kubanska vlada prejšnji teden uvedla obvezno uporabo aplikacije 'Ticket' za rezervacijo terminov za gorivo. Toda vozniki v Havani so za AP povedali, da aplikacija ponuja termine le tedne ali celo mesece vnaprej. Na črnem trgu cena goriva doseže tudi do šest dolarjev na liter.
Na skoraj vsakem vogalu ulice se pogovori vrtijo okoli tega, kdaj bodo izpadi elektrike in kako dolgo bodo trajali. Ponoči so v Havani zvezde pogosto jasno vidne, saj je večina mesta ovita v skoraj popolno temo.
To je današnja žalostna slika nekoč rajske turistične destinacije.
Opozorila turistom
Združeno kraljestvo in Kanada sta državljane opozorila, naj se izogibajo nenujnim potovanjem na Kubo. Prejšnji teden so organizatorji odpovedali letni festival cigar Habanos, ki prinaša milijone dolarjev prihodkov. Sherrit International je v torek sporočil, da podjetje zaradi pomanjkanja goriva začasno ustavlja rudarjenje niklja in kobalta na Kubi.
Tudi slovensko zunanje ministrstvo je razglasilo visoko stopnjo previdnosti. Kot opozarjajo, odsvetujejo potovanja iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujni. Če se odločite za potovanje, svetujejo visoko stopnjo previdnosti.
Na Kubi je trenutno močna gospodarska kriza, ki jo spremlja naraščajoča inflacija, in energetska kriza. Po nekaterih delih države prihaja do dolgotrajnih izpadov elektrike, prav tako poročajo o pomanjkanju hrane, goriva in zdravil. Prihaja do protestov in demonstracij, opozarjajo.
Medtem ko se prebivalci Kube sprašujejo, kaj bodo v kratkem sploh lahko še jedli, saj jim grozi močno pomanjkanje hrane, pa politiki v ZDA razpravljajo o usodi Kube. "To je trenutek, da ustavimo vse: nič več turizma, nič več nakazil, nič več mehanizmov, ki še naprej financirajo in vzdržujejo diktaturo," je dejala republikanska kongresnica iz Floride Maria Elvira Salazar. "Uničujoče je pomisliti na materino lakoto, na otroka, ki potrebuje takojšnjo pomoč. Nihče ni ravnodušen do te bolečine. Toda prav to je brutalna dilema, s katero se soočamo kot izgnanci: rešiti kratkotrajno trpljenje ali za vedno osvoboditi Kubo," je dejala Salazarjeva.
