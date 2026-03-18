Tujina

Trump grozi s prevzemom, Kuba napoveduje 'nepremagljiv odpor'

Havana, 18. 03. 2026 10.14 pred 47 minutami 3 min branja 65

Avtor:
M.S.
Kuba

Vsak poskus ZDA, da bi prevzele nadzor nad Kubo, bi naletel na "nepremagljiv odpor", je opozoril kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel in Trumpovo administracijo obtožil, da s svojimi ukrepi izvaja "kolektivno kaznovanje" kubanskega ljudstva. Trump je medtem naznanil, da bodo glede Kube v kratkem "nekaj storili", ob tem pa ponovil, da lahko z otokom počne, kar želi.

Miguel Diaz-Canel je na omrežju X zapisal, da si ZDA že več kot šest desetletij prizadevajo izolirati Kubo, njeno gospodarsko šibkost pa da Washington zdaj uporablja kot "nezaslišan izgovor" za prevzem države.

"Samo na ta način je mogoče pojasniti ostro gospodarsko vojno, ki se uporablja kot kolektivna kazen proti celotnemu ljudstvu. Kubo v najslabšem primeru spremlja gotovost: vsak zunanji agresor se bo spopadel z nepremagljivim odporom," je napovedal.

Kuba se je znašla v težki situaciji, odkar so ji ZDA v začetku letošnjega leta v praksi onemogočile oskrbo z nafto, s čimer so njeno zastarelo električno omrežje prikrajšale za glavni vir energije. Otok je zaradi zloma električnega omrežja v ponedeljek doživel popoln električni mrk.

Zaradi pomanjkanja goriva za tovornjake so se v številnih soseskah nakopičile smeti, prestavljeni so športni dogodki, v šolah so skrajšali pouk. Do torkovega popoldneva so ponovno vzpostavili oskrbo z elektriko za 55 odstotkov odjemalcev v Havani in nekaterih drugih krajih po državi.

Kubanci so se po zajetju venezuelskega predsednika Madura znašle v hudi gospodarski krizi.
Obsežni izpadi elektrike, pomanjkanje hrane in ameriške grožnje še povečujejo jezo in tesnobo med Kubanci. Kot je za Reuters povedala prebivalka Havane Marianela Alvarez, si ne želijo vojne. "Mi ljudje, civilisti, nismo pripravljeni na vojno. Želimo, da nas Trump pusti na miru," je dejala.

Ameriški predsednik Donald Trump v zadnjih tednih in dneh namiguje, da bi lahko ZDA prevzele nadzor nad otokom. "Kmalu bomo nekaj naredili s Kubo," je dejal včeraj. Državni sekretar Marco Rubio, sin kubanskih priseljencev, pa je ocenil, da Kuba potrebuje "nove ljudi" na oblasti. "Njihovo gospodarstvo ne deluje, v velikih težavah so, ljudje na oblasti pa ne vedo, kako bi to popravili, zato morajo na oblast postaviti nove ljudi."

Diaz-Canel je sicer potrdil, da se kubanski uradniki pogovarjajo z Američani. Havana je prav tako naznanila, da lahko kubanski izseljenci po novem vlagajo na Kubi in ustanavljajo podjetja.

Večerja v temi v Havani.
FOTO: Profimedia

Trije scenariji?

Kaj čaka Kubo v bližnji prihodnosti, še ni povsem jasno, ameriški Newsweek pa poroča o treh možnih scenarijih. Kot najverjetnejši je trenutno menjava vodstva ob ohranitvi komunističnega režima. Diaz-Canel in nekateri drugi visoki uradniki, povezani z družino Castro, bi se v tem primeru morali posloviti.

ZDA so nakazale, da bi takšna poteza lahko utrla pot gospodarskim reformam. Vendar pa bi ključne strukture moči – komunistična partija, vojska in državna podjetja – verjetno ostale nedotaknjene.

Možno je tudi, da bi oblast prevzel nekdo iz vojske ali ožjega kroga Raula Castra, ki bi ponudil omejene reforme ob ohranitvi sistema - tovrstni model je bližje Vietnamu.

Drugi scenarij je bolj nepredvidljiv. Državo bi zaradi hudega pomanjkanja zajeli množični protesti, sledila bi sprememba režima. A kot opozarja Newsweek, Kuba nima organizirane opozicije, ki bi bila pripravljena prevzeti oblast. Obstaja sicer tudi možnost hibridnega modela, začasne vlade reformistov, ki bi jo podpirala vojska in bi organizirala volitve.

Tretji scenarij pa je že v teku: postopno slabljenje države. Režim bi torej preživel, a bi država zaradi pomanjkanja venezuelske nafte še naprej slabela. Rezultat tega bi bil sistem, ki bi formalno še obstajal, a bi od znotraj propadal. Slabile bi se javne storitve, prebivalstvo pa bi se vse bolj zanašalo na nakazila iz tujine in črni trg. Država bi tako "umirala na obroke".

kuba zda donald trump

KOMENTARJI65

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
18. 03. 2026 11.01
V ZDA je okoli 770.000–771.000 brezdomcev (na eno noč v letu 2024). NA Kubi pa Kubansko ministrstvo je za obdobje 2014–2023 zabeležilo približno 3.690 brezdomcev!? A nebi Donald najprej poskrbel za svoje reveže!?
Odgovori
0 0
VplivnežDaTeKap
18. 03. 2026 10.59
Počas bo imel svet polhn kufr tega Trumpetka....
Odgovori
+2
2 0
Sickk 2
18. 03. 2026 11.00
Haha pocas???
Odgovori
+1
1 0
GLAVAČ
18. 03. 2026 10.58
Cel svet bi moral.sankcionitari ameriko.Na družbenih mrežah se vidi vsa resnica.
Odgovori
+3
3 0
rdeča petokraka
18. 03. 2026 11.00
Se strinjam, izolirati to prekle tstvo od države
Odgovori
0 0
rdeča petokraka
18. 03. 2026 10.57
Po toliko sankcij ni države, ki nebi propadala. In to zaradi velesile,ki se ima za pošteno in demokratično. Če mislite, da bo Kubancem bolje se motite. Od imperializma nikoli ni nobeden živel bolje!
Odgovori
+2
2 0
Belbog
18. 03. 2026 10.55
Źalostno, da par starčkov z klobuki in bradami , ves svet buzorirajo, za njihove Zle in sebične ideje..
Odgovori
+3
4 1
GLAVAČ
18. 03. 2026 10.55
Krump se je skregal s celim svetom.
Odgovori
+3
3 0
El pi5tolero
18. 03. 2026 10.53
Dej ne me basat ejga brez nafte brez stroma brez hrana boste kaj? Usral se! Lol
Odgovori
+0
1 1
rdeča petokraka
18. 03. 2026 10.59
Oba Nemca !!
Odgovori
0 0
Infiltrator
18. 03. 2026 10.52
Oranzni izgleda da reankrnacija brkota iz druge svetovne vojne ....
Odgovori
+2
3 1
stoinena
18. 03. 2026 10.52
iz.. ustvil sem 8 vojn, hočem nobelovo za mir. .. v vsak dan novo vojno????
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
18. 03. 2026 10.51
A nebi najprej eno vojno zaključu!?
Odgovori
+6
6 0
stoinena
18. 03. 2026 10.55
a jih ni že 8 ustavil? hahaha vsak dan začne novo.
Odgovori
+2
2 0
Belbog
18. 03. 2026 10.51
PetindvajsetUR, Trump je hazarsko cionistična lutka, tako kot skoraj vsi politiki. Gre se le za kontrolo ljudi in kapitala. Ko bi globalisti imeli vso kontrola nad računi vseh Zemljanov in vsega kapitala, takrat, bi imeli oni vse 99% Zemljanov pa niti Svobode ne. Temu se reče njihova piramida, Nova Svetovna Ureditev, agenda agentov masonov..
Odgovori
+2
2 0
Polde8
18. 03. 2026 10.48
Na kaj se bo pa pri njih izgovarjal ta parazit. Imajo preveč kakava, banan in so grožnja ZDA. Obup. V kak ne norem svetu živimo?!
Odgovori
+3
3 0
devlon
18. 03. 2026 10.47
Luka ima najmanj masla na glavi. Manj od Lj župana, odvetnikov in ostale politične 'elite' in strank, ki jih sestavljajo člani s policijskimi kartotekami.
Odgovori
-3
0 3
Jezna lepookica
18. 03. 2026 10.47
Kdo bo tega človka ustavil? Koliko jih bo še moralo umreti?!
Odgovori
+3
4 1
Animal_Pump
18. 03. 2026 10.47
Ma ti Kubanci so tok bogi, da komaj čakajo, da jih en zavzame...pa še vodi zraven.
Odgovori
-4
1 5
jablan
18. 03. 2026 10.52
bogi so američani mal poglej droga umori klošarji
Odgovori
0 0
patogen
18. 03. 2026 10.47
Kakšno mora biti srce levičarja, da ljudem privošči to bedo, ki je na slikah. Skrajno sebično in trdo kot kamen.
Odgovori
-2
3 5
devlon
18. 03. 2026 10.44
je videti po slikah na ulicah Kube, da so nepremagljivi..
Odgovori
+0
2 2
BMReloaded
18. 03. 2026 10.42
Nasvidenje petro dollar, nasvidenje ameristan...pa to
Odgovori
+0
2 2
patogen
18. 03. 2026 10.45
Brics praviš. Razen od tebe ni nič slišati o njem.
Odgovori
-2
2 4
Animal_Pump
18. 03. 2026 10.49
Bricsarji...se svojih zaveznikov ne ščitijo, kaj šele kaj drugega.
Odgovori
-2
0 2
patogen
18. 03. 2026 10.42
Vsi slovenski turisti, ki drugače radi gredo na Kubo, saj je vse zelo poceni, so pripovedovali o hudi bedi, ki vlada na Kubi. Vendar to ne ustavi slovenskega levičarja, da ne bi podpiral to bedo in jo privoščil Kubancem. Izredno sebično...
Odgovori
-8
1 9
devlon
18. 03. 2026 10.45
So pa bolj srečni kot ostali kapitalisti. Na Kubi se vedno pleše
Odgovori
+2
2 0
markan3
18. 03. 2026 10.47
@patogen in njegove nebuuuloze
Odgovori
+3
3 0
PetindvajsetUR
18. 03. 2026 10.41
Kdo je Trump??
Odgovori
-2
0 2
