Trump grozi s prevzemom, Kuba napoveduje 'nepremagljiv odpor'

Miguel Diaz-Canel je na omrežju X zapisal, da si ZDA že več kot šest desetletij prizadevajo izolirati Kubo, njeno gospodarsko šibkost pa da Washington zdaj uporablja kot "nezaslišan izgovor" za prevzem države. "Samo na ta način je mogoče pojasniti ostro gospodarsko vojno, ki se uporablja kot kolektivna kazen proti celotnemu ljudstvu. Kubo v najslabšem primeru spremlja gotovost: vsak zunanji agresor se bo spopadel z nepremagljivim odporom," je napovedal. Kuba se je znašla v težki situaciji, odkar so ji ZDA v začetku letošnjega leta v praksi onemogočile oskrbo z nafto, s čimer so njeno zastarelo električno omrežje prikrajšale za glavni vir energije. Otok je zaradi zloma električnega omrežja v ponedeljek doživel popoln električni mrk. Zaradi pomanjkanja goriva za tovornjake so se v številnih soseskah nakopičile smeti, prestavljeni so športni dogodki, v šolah so skrajšali pouk. Do torkovega popoldneva so ponovno vzpostavili oskrbo z elektriko za 55 odstotkov odjemalcev v Havani in nekaterih drugih krajih po državi.

Kubanci so se po zajetju venezuelskega predsednika Madura znašle v hudi gospodarski krizi. FOTO: AP

Obsežni izpadi elektrike, pomanjkanje hrane in ameriške grožnje še povečujejo jezo in tesnobo med Kubanci. Kot je za Reuters povedala prebivalka Havane Marianela Alvarez, si ne želijo vojne. "Mi ljudje, civilisti, nismo pripravljeni na vojno. Želimo, da nas Trump pusti na miru," je dejala. Ameriški predsednik Donald Trump v zadnjih tednih in dneh namiguje, da bi lahko ZDA prevzele nadzor nad otokom. "Kmalu bomo nekaj naredili s Kubo," je dejal včeraj. Državni sekretar Marco Rubio, sin kubanskih priseljencev, pa je ocenil, da Kuba potrebuje "nove ljudi" na oblasti. "Njihovo gospodarstvo ne deluje, v velikih težavah so, ljudje na oblasti pa ne vedo, kako bi to popravili, zato morajo na oblast postaviti nove ljudi." Diaz-Canel je sicer potrdil, da se kubanski uradniki pogovarjajo z Američani. Havana je prav tako naznanila, da lahko kubanski izseljenci po novem vlagajo na Kubi in ustanavljajo podjetja.

Večerja v temi v Havani. FOTO: Profimedia

Trije scenariji?