Kubanci bodo odslej lahko odpirali majhna in srednja zasebna podjetja

Demonstracije, ki so izbruhnile v nekaterih kubanskih mestih so bile posledica poglabljanja gospodarske krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19. Kubansko gospodarstvo je namreč krepko odvisno od turizma, ki je tudi v svetovnem merilu ena od panog, ki je najbolj na udaru. Kubanske oblasti so bile zato prisiljene v delo odpiranje države, kar pa je povzročilo uvoz virusa in okrepitev epidemije na otoku.

Zaradi naraščujočega nezadovoljstva so na ulicah izbruhnili protesti, v katerih je bilo po poročanju zahodnih medijev aretiranih nekaj sto ljudi, ena oseba pa je umrla. Oblasti so odgovorile z masovnimi demonstracijami v podporo vladi ter tudi "internetnim mrkom". Nekateri španski mediji so namreč poročali, da so se ključniki #SOSCuba najprej pojavili na lažnih Twitter računih iz Španije, nato pa bili, prav tako iz lažnih računov, masovno deljeni po tvitosferi že nekaj dni pred prvimi protesti.