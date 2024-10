Kubanci še vedno v temi, pred vrati pa nova nevarnost

Šole in podjetja so zaprli svoja vrata, s težavami se soočajo tudi bolnišnice. V javnosti vlada zaskrbljenost, saj bi lahko močan orkan še dodatno poškodoval električno infrastrukturo.

Kubi se z vzhodne strani približuje orkan Oscar z vetrovi do 140 kilometrov na uro. Otok naj bi predvidoma dosegel v nedeljo popoldne po lokalnem času, pričakovano pa je, da bo ob prihodu povzročil poplave in sprožil plazove.

Ob tem je za težave okrivil že desetletja trajajoč ameriški embargo, ki preprečuje, da bi na otok prispeli nadomestni deli. Kubanski zunanji minister Bruno Rodriguez je ocenil, da je škoda, ki nastane v 18 dneh embarga, enaka letnim stroškom vzdrževanja nacionalnega električnega omrežja. "Če bo embargo odpravljen, ne bo izpadov elektrike. Tako bi lahko ameriška vlada podprla kubansko ljudstvo, če bi želela," je zapisal.

Premier Manuel Marrero je v televizijskem nagovoru za izpade električne energije okrivil vse slabšo infrastrukturo, pomanjkanje goriva in naraščajoče povpraševanje. "Pomanjkanje goriva je največji dejavnik," je dejal.

"To je noro," je za tiskovno agencijo AFP dejal Eloy Fon, 80-letni upokojenec, ki živi v središču Havane. "To kaže na krhkost našega elektroenergetskega sistema. Nimamo rezerv, ni ničesar, kar bi vzdrževalo državo, živimo dan za dnem," je komentiral.

Izpadi električne energije so na otoku sicer pogosti, prebivalci pa vse bolj nestrpni. Julija 2021 se je na tisoče protestnikov odpravilo na ulice po več dneh brez elektrike. Kubanske oblasti se zavedajo, da so mnogi na otoku izgubili določeno mero strahu pred izražanjem nezadovoljstva in so vse glasnejši.