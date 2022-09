Kubanci za nov družinski zakonik: poroke in posvojitve za istospolne pare

"Predhodni rezultati kažejo na nepovraten trend, saj je 66 odstotkov do zdaj preštetih glasov podprlo spremembe," je na državni televiziji povedala predsednica volilnega sveta Alina Balseiro in hkrati dodala, da je ljudstvo ratificiralo nov družinski zakonik, poroča francoska tiskovna agencija AFP . Volilna udeležba na referendumu je bila 74-odstotna.

Kubanci so pred izvedbo referenduma izvedli široko javno razpravo in organizirali več tisoč posvetovanj in debat na nivoju volilnih okrajev in četrtnih skupnosti, kjer so oblikovali predlog novega zakonika.

Nov zakonik bo nadomestil zakon iz leta 1975 in bo zakonsko zvezo opredelil kot zvezo med dvema osebama, ne kot zvezo med moškim in žensko. Te spremembe pomenijo velik premik za kubansko skupnost LGBTQ.

Zakonik bo postal eden najbolj naprednih v Latinski Ameriki, kjer so sicer istospolne poroke legalne le še v osmih drugih državah: Argentini, Braziliji, Kolumbiji, Ekvadorju, Kostariki, Čilu, Urugvaju in nekaterih mehiških zveznih državah.