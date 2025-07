Kubanska ministrica odstopila po izjavi, da v državi ni beračev

Marta Elena Feito je v ponedeljek pred parlamentarnim odborom v razpravi na temo revščine dejala, da na Kubi ni beračev.

Ljudi, ki kopljejo po smeteh v iskanju hrane, se namreč po njenih besedah le pretvarjajo, da so revni. "Ko pogledate njihove roke in oblačila, ki jih nosijo, vidite, da so preoblečeni v berače," je dejala.