Kubanska obalna straža ubila štiri potnike z ameriškega čolna

Kubansko ministrstvo je sporočilo, da ko se je obalna straža približala plovilu, registriranemu na Floridi, so začeli s čolna nanjo streljati, pri čemer je bil ranjen kapitan plovila obalne straže. "V spopadu so umrli štirje napadalci, šest drugih pa je bilo ranjenih," je sporočilo ministrstvo in dodalo, da so ranjeni prejeli zdravniško oskrbo. Identiteta oseb na krovu plovila in namen njihovega bivanja v tem območju nista znana, kubanska vlada pa je sporočila, da so sprožili preiskavo, poroča BBC. Strelski incident se je zgodil v času povečanih napetosti med ZDA in Kubo, čeprav so ZDA danes nekoliko omilile embargo na izvoz venezuelske nafte na Kubo, ki so ga uvedle po zajetju predsednika Venezuele Nicolasa Madura v začetku leta.

ZDA nekoliko omilile naftni embargo proti Kubi

ZDA so danes nekoliko omilile prepoved izvoza venezuelske nafte na Kubo, ki se zaradi tega in drugih razlogov sooča s hudo krizo, kar je začelo skrbeti tudi voditelje na vrhu skupnosti karibskih držav (Caricom), ki se ga udeležuje tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio. Medtem ko je Rubio vodil pogovore za zaprtimi vrati v majhni otoški državi Sveti Krištof in Nevis, je ministrstvo za finance ZDA omililo popolno prepoved izvoza venezuelskega nafte na Kubo, ki jo je predsednik Donald Trump uvedel po napadu na Venezuelo in zajetju predsednika Nicolasa Madura.

Kuba FOTO: AP