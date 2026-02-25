Naslovnica
Tujina

Kubanska obalna straža ubila štiri potnike z ameriškega čolna

Havana, 25. 02. 2026 21.01 pred 30 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Havana

Kubanska obalna straža je v obstreljevanju z osebami na hitrem čolnu, registriranem v ZDA, ubila štiri ljudi, šest pa jih je ranila, je sporočilo notranje ministrstvo v Havani. Kubanske oblasti sicer redno prestrezajo tovrstne čolne iz ZDA, pri čemer naj bi šlo za tihotapce mamil in migrante, poroča televizija CBS. ZDA so medtem nekoliko omilile naftni embargo proti Kubi.

Kubansko ministrstvo je sporočilo, da ko se je obalna straža približala plovilu, registriranemu na Floridi, so začeli s čolna nanjo streljati, pri čemer je bil ranjen kapitan plovila obalne straže.

"V spopadu so umrli štirje napadalci, šest drugih pa je bilo ranjenih," je sporočilo ministrstvo in dodalo, da so ranjeni prejeli zdravniško oskrbo.

Identiteta oseb na krovu plovila in namen njihovega bivanja v tem območju nista znana, kubanska vlada pa je sporočila, da so sprožili preiskavo, poroča BBC.

Strelski incident se je zgodil v času povečanih napetosti med ZDA in Kubo, čeprav so ZDA danes nekoliko omilile embargo na izvoz venezuelske nafte na Kubo, ki so ga uvedle po zajetju predsednika Venezuele Nicolasa Madura v začetku leta.

ZDA nekoliko omilile naftni embargo proti Kubi

ZDA so danes nekoliko omilile prepoved izvoza venezuelske nafte na Kubo, ki se zaradi tega in drugih razlogov sooča s hudo krizo, kar je začelo skrbeti tudi voditelje na vrhu skupnosti karibskih držav (Caricom), ki se ga udeležuje tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio.

Medtem ko je Rubio vodil pogovore za zaprtimi vrati v majhni otoški državi Sveti Krištof in Nevis, je ministrstvo za finance ZDA omililo popolno prepoved izvoza venezuelskega nafte na Kubo, ki jo je predsednik Donald Trump uvedel po napadu na Venezuelo in zajetju predsednika Nicolasa Madura.

Kuba
Kuba
FOTO: AP

Ministrstvo za finance ZDA je sporočilo, da bo dovolilo transakcije, ki podpirajo kubansko ljudstvo, vključno z venezuelsko nafto za komercialno in humanitarno rabo. Transakcije pa bodo dovoljene le, če bodo potekale preko zasebnih podjetij in preko kubanske države.

Jamajški premier Andrew Holness je v uvodnem govoru na vrhu Caricom v torek opozoril, da bi nadaljnje poslabšanje razmer na Kubi vplivalo na stabilnost v Karibih in sprožilo migracije. "Humanitarno trpljenje nikomur ne koristi. Podaljšana kriza na Kubi ne bo ostala omejena na Kubo," je dejal in pozval h konstruktivnemu dialogu med Kubo in ZDA.

Gostitelj vrha predsednik vlade Saint Kitts in Nevis Terrance Drew je prav tako pozval k humanitarni pomoči Kubi in dejal, da bo destabilizirana Kuba destabilizirala vse karibske države.

Drew, ki je sedem let študiral na Kubi, je povedal, da so mu prijatelji od tam poročali o pomanjkanju hrane, izpadih električne energije in smeteh, ki ležijo po ulicah. "Lahko le čutim bolečino tistih, ki so me tako lepo sprejeli, ko sem bil študent," je dejal.

Predsednica vlade Trinidada in Tobaga Kamla Persad-Bissessar je dejala, da sočustvuje s kubanskim ljudstvom, vendar se ne strinja z izjavami jamajškega kolega. "Ne moremo zagovarjati, da drugi živijo pod komunizmom in diktaturo," je dejala in udeležence vrha pozvala naj podprejo ameriško posredovanje v Venezueli.

Trinidad in Tobago je omogočil dostop ameriški vojski v času priprav na operacijo, ki je strmoglavila Madura. Persad-Bissessarjeva se je zahvalila Trumpovi vladi in jo celo pohvalila za napade na čolne v Karibih, ki domnevno tihotapijo mamila.

kuba zda nafta naftni embargo

Srbskega notranjega ministra nujno hospitalizirali: priklopljen na aparate

