Iz pripora pobegnil skozi luknjo v steni in z zasebnim letalom poletel na Kubo

Le nekaj ur po izročitvi Mehiki so ga izročili naprej v ZDA, kjer je seznam obtožb dolg. Branil se bo pred obtožbami o preprodaji drog in pranju denarja. Vodil naj bi mednarodno mrežo za preprodajo fentanila in pri tem opral več milijonov dolarjev tudi za druge mamilarske kartele, poroča BBC. Velja za glavno povezavo med mehiškimi karteli in kitajskimi kemičnimi podjetji, ki proizvajajo kemikalije za drogo fentanil. Glavni naj bi bil tudi pri pretvorbi zaslužka v kriptovalute. Zhi Dong Zhang je znan pod vzdevki Brat Wang, Pancho in HeHe.

Zhanga so aretirali v Mehiki oktobra 2024 in ga namestili v strogo varovan zapor, a mu je sodnik kasneje odobril hišni pripor. Od tam naj bi pobegnil skozi luknjo v steni in z zasebnim letalom pobegnil na Kubo, kjer pa mu je spodletel še zadnji korak pobega – načrtoval je pot v Rusijo.

Odločitev sodnika, da mu dovolijo odhod v hišni pripor, je mehiška predsednica označila za nezaslišano, nov udarec pa so mehiški varnostni organi doživeli, ko jim je iz hišnega pripora pobegnil dobesedno pred nosom.