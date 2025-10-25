Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Iz pripora pobegnil skozi luknjo v steni in z zasebnim letalom poletel na Kubo

Ciudad de México, 25. 10. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Kubanska vlada je Mehiki izročila kitajskega državljana Zhi Dong Zhanga, ki velja za glavnega posrednika med mehiškimi mamilarskimi karteli in kitajskimi kemičnimi podjetji. Lani je izvedel enega najbolj drznih pobegov. Iz hišnega pripora naj bi pobegnil skozi luknjo v zidu in nato z zasebnim letalom poletel na Kubo.

Le nekaj ur po izročitvi Mehiki so ga izročili naprej v ZDA, kjer je seznam obtožb dolg. Branil se bo pred obtožbami o preprodaji drog in pranju denarja. Vodil naj bi mednarodno mrežo za preprodajo fentanila in pri tem opral več milijonov dolarjev tudi za druge mamilarske kartele, poroča BBC. Velja za glavno povezavo med mehiškimi karteli in kitajskimi kemičnimi podjetji, ki proizvajajo kemikalije za drogo fentanil. Glavni naj bi bil tudi pri pretvorbi zaslužka v kriptovalute. Zhi Dong Zhang je znan pod vzdevki Brat Wang, Pancho in HeHe.

Mehika ga je izročila ZDA, kjer ga čaka sojenje.
Mehika ga je izročila ZDA, kjer ga čaka sojenje. FOTO: Profimedia

Če bo obsojen, ga čaka podobna usoda kot ostale mamilarske vodje.

Končna destinacija pobega – Rusija

Zhanga so aretirali v Mehiki oktobra 2024 in ga namestili v strogo varovan zapor, a mu je sodnik kasneje odobril hišni pripor. Od tam naj bi pobegnil skozi luknjo v steni in z zasebnim letalom pobegnil na Kubo, kjer pa mu je spodletel še zadnji korak pobega – načrtoval je pot v Rusijo. 

Odločitev sodnika, da mu dovolijo odhod v hišni pripor, je mehiška predsednica označila za nezaslišano, nov udarec pa so mehiški varnostni organi doživeli, ko jim je iz hišnega pripora pobegnil dobesedno pred nosom.

Zhi Dong Zhang fentanil mamilarski karteli pranje denarja pobeg Kuba ZDA
Naslednji članek

Putinov odposlanec: Velika poteza Zelenskega, da priznava frontne črte

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306