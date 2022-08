Kubansko skladišče nafte zajel obsežen požar, ranjenih več kot 100 ljudi

Požar je izbruhnil v petek zvečer, ko je v Matanzasu divjala nevihta, je pojasnilo ministrstvo za energijo in rudarstvo. Kubanska vlada je na pomoč poklicala mednarodne strokovnjake iz prijateljskih držav z izkušnjami v naftnem sektorju.

Kubanska tiskovna agencija je poročala, da je strela zadela enega od rezervoarjev, nakar je izbruhnil požar. Ognjeni zublji so se nato razširili še na drugi rezervoar. Medtem ko se je iz objekta valil gost črn dim, so vojaški helikopterji preletavali območje in gasili požar.

Roberto de la Torre, vodja gasilskih intervencij v Matanzasu, je dejal, da so gasilci z vodo škropili ostale rezervoarje v upanju, da bi jih ohladili in preprečili nadaljnje širjenje požara.

Po podatkih kubanskega ministrstva za zdravje je bilo v nesreči poškodovanih 121 oseb, od tega jih je pet v kritičnem stanju. V soboto so na kraju našli truplo, ki pa ga še niso uspeli identificirati. Še vedno je sicer pogrešanih 17 gasilcev.

Nesreča se je zgodila v času, ko se Kuba spopada s hudim pomanjkanjem goriva. Obseg škode še ni znan. V skladišču je sicer osem večjih rezervoarjev z nafto.

Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je v soboto odpotoval v Matanzas. Ob tem se je zahvalil Mehiki, Venezueli, Nikaragvi, Argentini, Rusiji in Čilu za ponujeno pomoč. Mehika je na Kubo poslala svoje letalo, ki pomaga gasiti požar.