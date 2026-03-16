Tujina

Kuba v temi: popoln izpad električne energije

Havana, 16. 03. 2026 20.57 pred 50 minutami 1 min branja 11

STA M.V.
Vsakdanje življenje na Kubi

Kubanski državni uradniki so poročali o izpadu električne energije po celotnem otoku z 11 milijoni prebivalcev. Kuba za svoje težave krivi energetsko blokado ZDA, potem ko je predsednik Donald Trump januarja zagrozil z uvedbo carin za vsako državo, ki ji prodaja ali dobavlja nafto, poroča televizija CBS.

Ministrstvo za energetiko in rudarstvo je naznanilo popolno prekinitev delovanja električnega omrežja v državi in napovedalo preiskavo. Uradniki so izvajali protokole za ponovno vzpostavitev omrežja, je navedeno v objavi.

Predsednik Kube Miguel Diaz-Canel je v petek dejal, da država že več kot tri mesece ni prejela pošiljk nafte in da deluje na sončno energijo, zemeljski plin in termoelektrarne.

Predsednik Kube Miguel Diaz-Canel
Predsednik Kube Miguel Diaz-Canel
Pred več kot tednom dni je obsežen izpad električne energije prizadel zahodni del otoka, zaradi česar so milijoni ljudi ostali brez elektrike. Pred letom dni je Kuba doživela obsežen izpad električne energije na zahodnem delu otoka.

Kuba je bila v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, kot so Mehika, Rusija in Venezuela. Vendar so bile ključne dobave nafte iz Venezuele prekinjene, potem ko so ZDA v začetku januarja napadle to južnoameriško državo in aretirale njenega takratnega predsednika Nicolasa Madura.

Čeprav Kuba proizvede 40 odstotkov svoje nafte in sama proizvaja električno energijo, to ne zadostuje za pokrivanje potreb in izbruhnili so protesti. Prekinitve oskrbe z električno energijo so že v letih 2021, 2022 in 2024 sprožile protivladne demonstracije.

V petek je Diaz-Canel potrdil, da Kuba vodi pogovore z ameriško vlado, saj se težave še naprej zaostrujejo, poroča CBS.

Arčon: Nihče ni vplival na ministre pri glasovanju o tožbi proti Izraelu

KOMENTARJI11

anatomija
16. 03. 2026 21.50
Ali Kubi ne bodo pomagali zavezniki iz Rusije
JackRussell
16. 03. 2026 21.47
In vsi gledajo stran.
asdfghjklč
16. 03. 2026 21.38
To kaže kakšno moč imajo ZDA. Če hočejo, lahko delajo kar hočejo ... edino pri evropi se bodo opekli, no, oranžni to že opaža... še bolj pa to, da mu vedno več zahodnih zaveznikov obrača hrbet. Kmalu mu bo še lastni narod in ožji krog njegove politike obrnil hrbet in ga brcnil direkt v zapor ali pa k putinu, da bosta skupaj igrala dalje diktatorja in agresije po svetu.
kovanec
16. 03. 2026 21.36
Mislim da bo kmalu tudi oranžni doživel mrk.
tali?ni tom
16. 03. 2026 21.35
torej,trump in njegova kao vlada niso teroristi in amerika??? kaj pa ima veze kako ureditev ima neka država? v vsaki državi je sigurno več ljudi kot policajev in vojakov in ko jim do.....,sami zam3enjajo sistem! tudi kubanci bi ga če bi bilo tako hudo! in iranci,iračani,libijhci,sirci in ne vem koliko držav po planetu zemlja! je pa smešno da ravno nacija ki je ukradla ozemlje avtohtonemuprebivalstvu preko ubojnoih sredstev širi kao "pravico,demokracijo" po planetu,z letali,tomahavki,letalonosilkami in nazadnje s podmornicami! a so se vprašali če VEČINA ljudi na zemlji hoče njihov tip " svobode!"? verjetno ne,je pa res,da po ,se mi zdi carterju,ameriki vladajo ljudje ki so verjetno pobegnili iz točno določenih ustanov! in,lahko me brišete,pljuvate,karkoli,večina ljudi na planetu se sprašuje to kar sem napisal!
Trikrat cepljen
16. 03. 2026 21.34
Narod si svobodo izbori sam. 1959 je kubanska revolucija obljubila volitve, ki jih do danes ni bilo. ( No bile z enim kandidatom - kot v Jugoslaviji )
Bartoreli77
16. 03. 2026 21.30
Mesec pa ASTA naj jim sveče dostavita.
marre
16. 03. 2026 21.30
Socializem v vsej svoji mogočnosti.. Beda, revščina, po drugi strani pa diktatura in represija..
kovanec
16. 03. 2026 21.35
Komunistična Kitajska prehiteva vse po levi in po desni.
zmerni pesimist
16. 03. 2026 21.24
Trampi bo namesto grenlandije vzel kubo
proofreader
16. 03. 2026 21.22
Kdor noče, da se to zgodi pri nas, mora voliti desno.
Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice
Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice
Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami
Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje
Tudi letos s kontroverznim videzom pritegnila pozornost
Tudi letos s kontroverznim videzom pritegnila pozornost
Očarala z obleko z visokim razporkom
Očarala z obleko z visokim razporkom
Njo ljubi znani Slovenec
Njo ljubi znani Slovenec
vizita
Portal
Moški ignoriral simptome, nato izvedel, da ima tumor na možganih
Kakovosten prigrizek, ki lahko dopolni uravnoteženo prehrano
Kakovosten prigrizek, ki lahko dopolni uravnoteženo prehrano
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
cekin
Portal
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
moskisvet
Portal
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
dominvrt
Portal
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
To so najbolj inteligentne pasme mačk
To so najbolj inteligentne pasme mačk
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
okusno
Portal
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
voyo
Portal
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
