Kuba v temi: popoln izpad električne energije

Predsednik Kube Miguel Diaz-Canel je v petek dejal, da država že več kot tri mesece ni prejela pošiljk nafte in da deluje na sončno energijo, zemeljski plin in termoelektrarne.

Ministrstvo za energetiko in rudarstvo je naznanilo popolno prekinitev delovanja električnega omrežja v državi in napovedalo preiskavo. Uradniki so izvajali protokole za ponovno vzpostavitev omrežja, je navedeno v objavi.

Pred več kot tednom dni je obsežen izpad električne energije prizadel zahodni del otoka, zaradi česar so milijoni ljudi ostali brez elektrike.

Kuba je bila v veliki meri odvisna od tuje pomoči in dobave nafte od zaveznikov, kot so Mehika, Rusija in Venezuela. Vendar so bile ključne dobave nafte iz Venezuele prekinjene, potem ko so ZDA v začetku januarja napadle to južnoameriško državo in aretirale njenega takratnega predsednika Nicolasa Madura.

Čeprav Kuba proizvede 40 odstotkov svoje nafte in sama proizvaja električno energijo, to ne zadostuje za pokrivanje potreb in izbruhnili so protesti. Prekinitve oskrbe z električno energijo so že v letih 2021, 2022 in 2024 sprožile protivladne demonstracije.

V petek je Diaz-Canel potrdil, da Kuba vodi pogovore z ameriško vlado, saj se težave še naprej zaostrujejo, poroča CBS.