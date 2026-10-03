Kuga v ruskem Irkutsku: v laboratoriju umrla ženska, 200 ljudi pod nadzorom

Da gre za "neopredeljeno obliko kuge" je potrdil vodja sosednje ruske avtonomne republike Burjatije Aleksej Cidenov. Predstavniki oblasti v Irkutsku so namreč pred tem smrt laboratorijske delavke pripisovali "posebej nevarni okužbi", poroča The Moscow Times.

Cidenov se je skliceval na podatke ruske agencije za varstvo potrošnikov Rospotrebnadzor in vlade Burjatije. Poudaril je, da nevarnosti za prebivalce njegove republike ni, saj ženska območja pred smrtjo ni obiskala.

Pokojna naj bi bila sicer po poročanju nekaterih medijev stara 27 oziroma 28 let, šlo pa naj bi za uslužbenko inštituta za boj proti kugi v Irkutsku. Zdravstvenemu osebju naj bi povedala, da je med zbiranjem vzorcev za testiranje po nesreči razbila epruveto z živimi bakterijami.

V torek so jo zaradi simptomov hude pljučnice hospitalizirali v Šelehovu, sledila je priključitev na napravo za umetno predihavanje, v četrtek pa je umrla.

Zaradi smrti okužene je okrožna bolnišnica v Šelehovu pod karanteno, zdravniško izolacijo in nadzor pa so oblasti odredile še za najmanj 197 oseb, ki so bile morda v stiku s pokojno. Med njimi jih je več kot 100 na bolnišničnih oddelkih. "Vse identificirane osebe, ki so bile v stiku z okuženo, so pod zdravniškim nadzorom. Zaenkrat ne kažejo znakov bolezni, rezultati laboratorijskih testov pa so negativni," je javnost pomiril guverner regije Igor Kobzev.

Kljub temu so irkutske oblasti preventivno odpovedale tudi več načrtovanih javnih dogodkov, organi pregona pa so sprožili kazensko preiskavo zaradi morebitnih kršitev zdravstvenih varnostnih predpisov.