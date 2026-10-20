Kuhanje puhaste omlete z boksarskimi rokavicami

V idilični alpski vasici Megève, so se kuharski mojstri pomerili v prav posebnem izzivu. Na francoskem kulinaričnem festivalu Toquicimes so morali z boksarskimi rokavicami na rokah popolne začetnike voditi skozi pripravo puhaste omlete. Brez pomoči rok, zgolj z navodili. In to – v le 20 minutah. Kako so se odrezali in kaj pravzaprav je namen tega izziva?