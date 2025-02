Kult Zizians: radikalizirani računalničarji, življenje na čolnu in lažna osmrtnica

Po poročanju BBC so Lasoto in še tri druge somišljenike leta 2019 aretirali med protestom pred dogodkom, ki ga je organiziralo racionalistično gibanje. V naslednjih nekaj letih naj bi se nato skupina selila po ZDA, na neki točki naj bi živeli na čolnu, kasneje pa na različnih posestvih v Kaliforniji in Severni Karolini.

"Spoznala sem, da ne prenašam več ljudi. Niti racionalistov več. In preostanek življenja bom živela popolnoma sama in skrivala svoje odzive. Odpovedala sem se svoji sposobnosti videti lepote, da bi lahko videla zlo," je med drugim zapisala na blogu. Med pisanjem bloga se je sicer dotaknila več tem, od radikalnega veganstva in spolne identitete do umetne inteligence.

Tam se je začela družiti z ljudmi, ko so bili vključeni v racionalistično gibanje, priljubljeno v Silicijevi dolini, ki poudarja moč človeškega uma, da vidi jasno resnico, odpravi pristranskost in izboljša posameznike ter družbo. Lasota je začela pisati blog, a se je kmalu sprla z glavnimi člani gibanja, predvsem zaradi njenih bizarnih zapisov.

Kmalu po objavi osmrtnice je skupina živela v kombijih in tovornjakih na tujem zemljišču. V nekem trenutku so člani kulta prenehali plačevati najemnino, zato jih je lastnik skušal izseliti. Spor med njimi se je stopnjeval, novembra 2022 pa so nekateri člani lastnika poskušali umoriti. Policija je dva člana aretirala in ju obtožila poskusa umora.

Mesec dni kasneje sta bila v majhnem mestu v Pensilvaniji ubita starša enega od članov kulta. Policija ju je našla mrtva na njunem domu in za kratek čas pridržala njuno hčerko, a je ni obtožila.

Kljub povezavam z dvema napadoma kult ni bil deležen velike pozornosti do začetka letošnjega leta. 17. januarja so člani kulta sprva umorili nekdanjega najemodajalca iz Kalifornije. Skušali so mu namreč preprečiti, da bi pričal med sojenjem za pretekli poskus umora.

Nekaj dni kasneje je sledil še umor mejnega policista v bližini kanadske meje. Policisti ameriške mejne patrulje so na avtocesti v Coventryju opravljali kontrolo vozil okoli 32 kilometrov južno od meje in ustavili avtomobil. Po približno 15 minutah je voznica, članica kulta, izstopila, potegnila pištolo in brez opozorila streljala na policiste.

Umor policista je sprožil obsežno iskalno akcijo, domnevno vodjo kulta Lasoto pa so pred dnevi aretirali v Marylandu skupaj z drugim članom skupine.

Jessica Taylor, raziskovalka umetne inteligence, ki pravi, da je poznala več članov skupine, je za Associated Press povedala, da so Lasota in Zizians razširili svoja racionalistična prepričanja, da bi upravičili kršenje zakonov."Razmišljanje, da se je razumno izogniti plačilu najemnine in se braniti pred deložacijo," je dejala.