Kultni Kodak po 133 letih na robu propada

Eastman Kodak, kultno ameriško podjetje, ki mu pripisujejo zasluge za revolucijo v amaterski fotografiji, bi lahko po več kot 130 letih propadlo. Za poplačilo skoraj 500 milijonov dolarjev dolga namreč nimajo dovolj sredstev, so sporočili.

Podjetje Eastman Kodak Co. s sedežem v Rochesterju v New Yorku je v nedavnem poročilu o dobičku predstavilo mračno sliko svojih finančnih rezultatov in opozorilo, da ima za več kot 470 milijonov dolarjev (400 milijonov evrov) dolga. "Kodak ima dolg, ki zapade v dvanajstih mesecih, in nima zagotovljenega financiranja ali razpoložljive likvidnosti za poravnavo takšnih dolžniških obveznosti, če bi te zapadle v skladu s trenutnimi pogoji," je po poročanju CNN podjetje zapisalo v svoji vlogi Komisiji za vrednostne papirje in borzo. "Te okoliščine vzbujajo velik dvom o sposobnosti podjetja za nadaljnje poslovanje," so zapisali.

Podjetje Kodak opozarja, da obstaja "precejšen dvom" o njegovi sposobnosti, da ostane v poslu. FOTO: AP icon-expand

Kultna blagovna znamka je v poročilu zapisala, da so njeni konsolidirani prihodki ob koncu četrtletja, 30. junija, znašali 263 milijonov dolarjev (201 milijon evrov), kar je štiri milijone dolarjev (3,41 milijonov evrov) manj kot v enakem obdobju lani. Bruto dobiček se je v primerjavi s koncem drugega četrtletja lani zmanjšal za 12 %, stanje denarnih sredstev pa znaša 155 milijonov dolarjev (132 milijonov evrov), kar pomeni izgubo v višini nekaj manj kot 23 % od konca decembra. Jim Continenza, izvršni predsednik in generalni direktor Kodaka, je povedal, da tarife niso imele bistvenega vpliva na njihovo poslovanje, saj številne izdelke, vključno s fotoaparati, črnili in filmi, proizvajajo v Združenih državah Amerike. "V drugem četrtletju je Kodak kljub izzivom negotovega poslovnega okolja še naprej dosegal napredek v primerjavi z našim dolgoročnim načrtom," je dodal optimistično. V torek je za CNN dejal, da je "prepričan, da bodo lahko odplačali znaten del svojega posojila precej pred zapadlostjo in spremenili, podaljšali ali refinancirali preostali dolg in/ali obveznosti iz prednostnih delnic". Delnice Eastman Kodaka (KODK) so sicer v torek opoldne padle za več kot 25 %.

Vzpon in padec

Podjetje Eastman Kodak je bilo ustanovljeno leta 1892, vendar korenine podjetja segajo v leto 1879, ko je George Eastman pridobil svoj prvi patent za stroj za premazovanje plošč. Leta 1888 je prodal prvi Kodakov fotoaparat za 25 dolarjev (21 evrov). Ime ni imelo kakšnega velikega pomena, besedo "Kodak" pa si je Eastman izmislil kar tako: "Črka 'K' mi je bila najljubša – zdi se mi močna, prodorna."

Fotoaparata Kodak Color burst 100 in 200 sta bila predstavljena na tiskovni konferenci v New Yorku 8. februarja 1978. FOTO: AP icon-expand

Takrat fotografija zaradi tehničnih znanj in opreme, potrebnih za to, še ni bila množična dejavnost, vendar je bil Kodakov fotoaparat Brownie, predstavljen leta 1900, zasnovan tako, da bi fotografija postala širše dostopna navadnemu Američanu. Eastman je skoval slogan: "Vi pritisnete gumb, mi naredimo ostalo." Kodak je postal eno najbolj ikoničnih ameriških podjetij. V dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja je podjetje predstavilo barvne različice, leta 1975 pa je ponudilo prvi digitalni fotoaparat na svetu. Celo stoletje je bilo uspešno pri izdelavi fotoaparatov in filmov. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil Kodak po poročanju revije The Economist odgovoren za 90 % prodaje filmov in 85 % prodaje fotoaparatov v Združenih državah Amerike. Najprej ga je zamajala japonska konkurenca, nato pa nezmožnost, da bi sledilo prehodu s filmske na digitalno tehnologijo, zato je podjetje leta 2012 vložilo zahtevo za stečaj. Prodali so številna svoja podjetja in patente ter zaprli enoto za proizvodnjo fotoaparatov, ki je bila zaslužna za njegov uspeh. Leto kasneje se je Kodak želel preoblikovati v novo, veliko manjše podjetje, osredotočeno na komercialni tisk in tisk embalaže. V zadnjih letih se je posvetilo specializiranim kemikalijam in farmacevtskim izdelkom, poroča ABC news.

Podjetje je že leta 2012 razglasilo stečaj, v zadnjih letih pa se je posvetilo specializiranim kemikalijam in farmacevtskim izdelkom. FOTO: Profimedia icon-expand