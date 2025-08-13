Svetli način
Kultni Kodak po 133 letih na robu propada

13. 08. 2025

U.Z.
Eastman Kodak, kultno ameriško podjetje, ki mu pripisujejo zasluge za revolucijo v amaterski fotografiji, bi lahko po več kot 130 letih propadlo. Za poplačilo skoraj 500 milijonov dolarjev dolga namreč nimajo dovolj sredstev, so sporočili.

Podjetje Eastman Kodak Co. s sedežem v Rochesterju v New Yorku je v nedavnem poročilu o dobičku predstavilo mračno sliko svojih finančnih rezultatov in opozorilo, da ima za več kot 470 milijonov dolarjev (400 milijonov evrov) dolga.

"Kodak ima dolg, ki zapade v dvanajstih mesecih, in nima zagotovljenega financiranja ali razpoložljive likvidnosti za poravnavo takšnih dolžniških obveznosti, če bi te zapadle v skladu s trenutnimi pogoji," je po poročanju CNN podjetje zapisalo v svoji vlogi Komisiji za vrednostne papirje in borzo.

"Te okoliščine vzbujajo velik dvom o sposobnosti podjetja za nadaljnje poslovanje," so zapisali.

Podjetje Kodak opozarja, da obstaja "precejšen dvom" o njegovi sposobnosti, da ostane v poslu.
Kultna blagovna znamka je v poročilu zapisala, da so njeni konsolidirani prihodki ob koncu četrtletja, 30. junija, znašali 263 milijonov dolarjev (201 milijon evrov), kar je štiri milijone dolarjev (3,41 milijonov evrov) manj kot v enakem obdobju lani. Bruto dobiček se je v primerjavi s koncem drugega četrtletja lani zmanjšal za 12 %, stanje denarnih sredstev pa znaša 155 milijonov dolarjev (132 milijonov evrov), kar pomeni izgubo v višini nekaj manj kot 23 % od konca decembra.

Jim Continenza, izvršni predsednik in generalni direktor Kodaka, je povedal, da tarife niso imele bistvenega vpliva na njihovo poslovanje, saj številne izdelke, vključno s fotoaparati, črnili in filmi, proizvajajo v Združenih državah Amerike.

"V drugem četrtletju je Kodak kljub izzivom negotovega poslovnega okolja še naprej dosegal napredek v primerjavi z našim dolgoročnim načrtom," je dodal optimistično.

V torek je za CNN dejal, da je "prepričan, da bodo lahko odplačali znaten del svojega posojila precej pred zapadlostjo in spremenili, podaljšali ali refinancirali preostali dolg in/ali obveznosti iz prednostnih delnic".

Delnice Eastman Kodaka (KODK) so sicer v torek opoldne padle za več kot 25 %.

Vzpon in padec

Podjetje Eastman Kodak je bilo ustanovljeno leta 1892, vendar korenine podjetja segajo v leto 1879, ko je George Eastman pridobil svoj prvi patent za stroj za premazovanje plošč. Leta 1888 je prodal prvi Kodakov fotoaparat za 25 dolarjev (21 evrov).

Ime ni imelo kakšnega velikega pomena, besedo "Kodak" pa si je Eastman izmislil kar tako: "Črka 'K' mi je bila najljubša – zdi se mi močna, prodorna."

Fotoaparata Kodak Color burst 100 in 200 sta bila predstavljena na tiskovni konferenci v New Yorku 8. februarja 1978.
Takrat fotografija zaradi tehničnih znanj in opreme, potrebnih za to, še ni bila množična dejavnost, vendar je bil Kodakov fotoaparat Brownie, predstavljen leta 1900, zasnovan tako, da bi fotografija postala širše dostopna navadnemu Američanu. Eastman je skoval slogan: "Vi pritisnete gumb, mi naredimo ostalo."

Kodak je postal eno najbolj ikoničnih ameriških podjetij. V dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja je podjetje predstavilo barvne različice, leta 1975 pa je ponudilo prvi digitalni fotoaparat na svetu. Celo stoletje je bilo uspešno pri izdelavi fotoaparatov in filmov. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil Kodak po poročanju revije The Economist odgovoren za 90 % prodaje filmov in 85 % prodaje fotoaparatov v Združenih državah Amerike.

Najprej ga je zamajala japonska konkurenca, nato pa nezmožnost, da bi sledilo prehodu s filmske na digitalno tehnologijo, zato je podjetje leta 2012 vložilo zahtevo za stečaj. Prodali so številna svoja podjetja in patente ter zaprli enoto za proizvodnjo fotoaparatov, ki je bila zaslužna za njegov uspeh. Leto kasneje se je Kodak želel preoblikovati v novo, veliko manjše podjetje, osredotočeno na komercialni tisk in tisk embalaže.

V zadnjih letih se je posvetilo specializiranim kemikalijam in farmacevtskim izdelkom, poroča ABC news.

Podjetje je že leta 2012 razglasilo stečaj, v zadnjih letih pa se je posvetilo specializiranim kemikalijam in farmacevtskim izdelkom.
USA Today poroča, da je glavni finančni direktor Kodaka, David Bullwinkle, v ponedeljek napovedal, da se namerava podjetje tudi v prihodnje osredotočiti na sektor naprednih kemikalij in materialov, ter pojasnil, da je zmanjšanje sredstev za pokojninski program namenjeno odplačilu dolgov.

Dodal je še, da podjetje pričakuje, da bo do petka, 15. avgusta, imelo jasno predstavo o tem, kako bo izpolnilo svoje dolžniške obveznosti. "V drugi polovici leta se bomo še naprej osredotočali na zmanjševanje stroškov in pretvorbo naših naložb v dolgoročno rast," je dejal Bullwinkle.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Reality check
13. 08. 2025 13.45
kodak se je sam pokopal, oni so prvi razvili digitalni fotoaparat, ampak ker so se ustrašili nove tehnologije in se ustrašili zaradi prodaje filma, so misel zatrli….
ODGOVORI
0 0
Janez Novak 13
13. 08. 2025 13.12
+2
"Leta 1888 je prodal prvi Kodakov fotoaparat za 25 dolarjev (21 evrov)." Nisem vedel, da je valuta EVRO že tako stara.
ODGOVORI
2 0
96bimBo
13. 08. 2025 13.11
+3
Kdo je odgovoren? Delavci? Ne. Menedžerje bi morali nagnati. Že prej.
ODGOVORI
3 0
gw
13. 08. 2025 12.53
+5
hecna primerjava, da je takrat stal aparat $25, kar je enako 21€... bolj smiselno bi bilo zapisati, da je to ekvivalentno danasnjim $850...
ODGOVORI
5 0
tuttikaki
13. 08. 2025 12.45
+3
ni bila nezmožnost sledenja v moderno / digitalno tehnologijo, temveč niso videli smisla in jih je digitalizacija povozila. Nekako so ostali ob robu, ko se je svet naprej odpeljal...
ODGOVORI
5 2
MathewM
13. 08. 2025 13.17
+2
Ma ja, ravno nasprotno. Kodak je, kot že piše v članku, izumil digitalni fotoaparat, do nekje 2010 so dobro živeli od z njim povezanimi patenti. Davno pred Instagramom so naredili predhodnik tega, skratka, v posel digitalne fotografije so šli na polno po letu 2000. Problem je, da se je ta posel izkazal za povsem nedonosnega, kar je Fuji po drugi strani vedel, zato so se drugače diverzificirali in ostali pri življenju. Na spletu najdeš študijo primera Kodak/Fuji, in jo uporabljajo na vsakem študiju MBA in podobnih.
ODGOVORI
2 0
