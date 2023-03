Ikonični logotip I (srček) NY odhaja v pokoj, Newyorčani besni

Skoraj vsakdo, ki je kdaj obiskal New York, je domov prinesel izdelek, na katerem se je izrisovala ljubezen do tega ameriškega velemesta. "I love NY" je krasil majice, skodelice, vžigalnike, magnetke za na hladilnik. Znameniti logotip je pred skoraj pol stoletja ustvarila finančna kriza, tudi za njegovo zamenjavo pa stoji kriza - koronavirusna. Besedo I (jaz) je zamenjala We (mi), ki je dala poudarek na skupnost. Kljub temu, da je sprememba pravzaprav minimalna, je ljudje ne prenesejo, poleg tega pa bentijo tudi nad milijoni, ki so se stekli v novo oglaševalsko kampanjo.

Newyorške mestne oblasti z županom Ericom Adamsom na čelu so namreč skupaj z največjimi korporacijami namenile kar 20 milijonov ameriških dolarjev (18,5 milijona evrov) za potrebe oglaševalske kampanje We love NYC (Radi imamo New York City).

Nov logotip We love New York FOTO: AP

Originalni logotip je v 70. letih prejšnjega stoletja ustvaril legendarni grafični oblikovalec Milton Glaser, ki je oblikoval na stotine celostnih grafičnih podob revij, časopisov, knjig, ovitkov LP plošč, ustvaril je na tisoče plakatov, med drugim tudi tistega slovitega, na katerem je glasbenika Boba Dylana upodobil s psihedeličnim motivom, v črni silhueti s pisanimi lasmi. V zgodovino grafičnega oblikovanja pa se je vpisal prav z logotipom I love New York, ki je preprosto sestavljen le iz črnih črk NY in rdečega srca na belem ozadju. Skiciral ga je kar na zadnjem sedežu taksija, uporabil pa je barvice in zadnjo stran ovojnice, piše časnik New York Times. Pisalo se je leto 1977, bil je čas velike finančne krize New Yorka, Glaser pa je želel ustvariti pozitivno sporočilo in slogan za vse prebivalce ter obiskovalce mesta.

Skupnost pred posameznikom Tako sporočilo pa zdaj želijo poslati tudi newyorške mestne oblasti, ki so ta teden na Times Squaeru predstavile posodobljeno (in spremenjeno) različico Glaserjevega slogana. Njeni zametki segajo v čas pandemije covida-19, ki je leta 2020 ohromila svet. V anketah so prebivalci takrat odgovarjali, da želijo biti del tega, ko se bo mesto pobiralo na noge. "Upamo, da bomo lahko presegli razdeljenost in negativizem, ki sta spremljala pandemijo," pravi Kathryn Wylde, predsednica Partnerstva za New York, konzorcija korporacij in podjetij, ki stojijo za novo kampanjo. V 20-milijonsko malho so svoje dolarje med drugim prispevali Amazon, Google, Macy's, Madison Square Garden Entertainment, družbeno omrežje TikTok pa bo tisto, ki bo na čelu promocije v javnosti.

Ta je sicer za zdaj povsem odklonilna do spremembe, županu Adamsu očitajo, da po nepotrebnem posega v Glaserjevo klasiko, komentarji na družbenih omrežjih so zelo neprizanesljivi. Oblikovalski tim je želel skupnosti dati prednost pred posameznikom, besedo I (jaz) torej zamenjal z We (mi), dodali pa so še črko C, češ da je New York City bolj "vključujoč". Uporabili so tudi drug font pisave, modernejšega sans-serif namesto prejšnjega sloga typewriter, rdeče srce pa je zdaj videti 3D.

icon-expand Milton Glaser je leta 2009 prejel najvišjo umetniško nagrado v ZDA, nacionalno medaljo za umetnost. FOTO: AP