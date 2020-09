Kultni vodja, ki trdi, da je reinkarnacija Jezusa, aretiran v Rusiji

Guardian poroča, da so oborožene sile s helikopterji v oddaljenem delu Sibirije zavzele področje skupnosti, ki jih je vodil Sergei Torop,in aretirali njega ter njegova dva pomočnika. V operaciji so sodelovali agenti ruske zvezne varnostne službe FSB ter policija in druge agencije. Ruski preiskovalni organ mu očita vodenje ilegalne verske organizacije.

Trojica je obtožena izsiljevanja denarja ter fizičnega in psihičnega trpčinjena svojih sledilcev. Torop, Vadim Redkin in Vladimir Vedernikov so osumljeni "ustanavljanja verskega združenja, katerega dejavnosti vključujejo nasilje nad posamezniki in hude telesne poškodbe dveh ali več ljudi," je za BBC povedala tiskovna predstavnica ruskega preiskovalnega urada.

Torop, ki je leta 1989 izgubil službo policista, je trdil, da je ob koncu propada sovjestke zveze doživel 'prebujenje'. Leta 1991 je ustanovil gibanje, ki je danes znano kot Cerkev Poslednje zaveze. Vodja cerkve in njegovi privženci so v regiji Kuraga v Sibiriji ustanovili naselje, imenovano Mesto sonca. BBCdodaja, da je leta 2000 rusko ministrstvo za pravosodje poročalo o tem, da sekta po svetu šteje 10.000 privržencev.