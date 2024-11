'Kultura posilstev in nasilja nad ženskami sta ukoreninjena v našo družbo'

Po vsej Franciji potekajo protesti proti nasilju nad ženskami. Protesti potekajo dva dni pred mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami, spodbudilo pa jih je tudi sojenje zaradi množičnih posilstev v Avignonu. Na tisoče ljudi se je tako podalo na ulice in vzklikalo slogane, kot so: "Prekinimo zakon molka" in "Ne pomeni ne".

Na sodišču v Avignonu sodijo Dominiqueu Pelicotu in še petdeset drugim moškim. Pelicot je svojo danes 71-letno nekdanjo ženo Gisele deset let omamljal in zlorabljal ter organiziral njena množična posilstva, ko je bila nezavestna. "To sojenje kaže, kako je kultura posilstev ukoreninjena v družbo, enako nasilje nad ženskami," je na novinarski konferenci v sredo v Parizu dejala predstavnica ene od organizacij, ki so pripravile proteste, Amandine Cormier.

"Več ko nas je, bolj smo vidni. To se nas tiče vseh, ne le žensk," je po poročanju France 24 dejala Peggy Plou, lokalna izvoljena uradnica iz regije Indre-et-Loire v zahodni Franciji, ki je opravil potovanje v Pariz. "Prekinimo zakon molka" in "Ne pomeni ne" so danes vzklikali protestniki v Marseillu, podobno je bilo v več deset drugih mestih, tudi v Parizu. Ob bok žensk so stopili tudi številni moški ter skupaj z njimi opozarjali na nepravilnosti in nasilje nad ženskami. "To je tudi moj boj. Vsak ima svojo vlogo, zlasti moški," je dejal 38-letni Arnaud Garcette na demonstracijah v Marseillu v turističnem zgodovinskem pristanišču mesta, ki se je protesta udeležil s svojima otrokoma. "Smo del problema, lahko pa smo tudi del rešitve," je dodal