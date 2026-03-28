Kulturni zakladi Irana poškodovani, tudi palača Golestan

"Zaradi napadov ZDA in Izraela je bilo poškodovanih 114 lokacij kulturne dediščine v Iranu, vključno z muzeji in zgodovinskimi območji. Ta dejanja pomenijo kršitev haaške konvencije iz leta 1954," je po poročanju španske tiskovne agencije EFE objavila iranska vlada. Iranska vlada je minuli teden tudi objavila fotografije, ki kažejo poškodovan kompleks palače Sa'dabad na severu iranskega prestolnice Teheran. Na fotografijah je bilo videti razbita okna in razpokane stene palače, zgrajene v 19. stoletju. Nekatera od teh območij, kot je znamenita palača Čehel Sotun v Isfahanu, so utrpela hudo uničenje. Iranski minister za kulturno dediščino Reza Salehi Amiri je izrazil globoko žalost zaradi napadov ter jih opisal kot "izjemno pretresljive".

Iran, država z bogato zgodovino, ki sega tisoče let nazaj, je dom 29 območjem Unescove svetovne dediščine in številnim drugim pomembnim kulturnim spomenikom. Čehel Sotun, ki se nahaja na trgu Nakš-e Džahan v Isfahanu (kompleks na seznamu Unesca), je v stari perzijščini znan kot "nesf-e-džahān", kar pomeni "pol sveta". Tarča spopadov je bila tudi palača Golestan, območje Unescove svetovne dediščine v Teheranu. Ta nekdanji kraljevi kompleks, ki je bil nekoč sedež dinastije Kadžar, pogosto primerjajo z razkošjem francoske palače Versailles. "To je največja ohranjena zgradba v mestu v zadnjih 200 letih, pričevanje o tem, kako so se iranski arhitekti soočali z idejami z Zahoda in jih vključili v svoje dolgo uveljavljene tradicije palačne arhitekture," je za Al Jazeero povedal britanski umetnostni zgodovinar Robert Hillenbrand, potem ko je AP News objavil videoposnetek palače, kjer je videti razbita stekla palače, porušene oboke, razbita okna in poškodovane štukature.

Poškodovana palača Golestan AP

Poškodovana palača Golestan AP

Uničena palača Golestan Profimedia

Kot odziv na naraščajočo škodo je Unesco vsem vpletenim stranem posredoval koordinate vseh območij svetovne dediščine in jih pozval, naj se izognejo nadaljnjemu uničevanju. Neselektivni napadi na kulturne znamenitosti v Iranu so sprožili široko obsodbo, kritiki pa obsojajo uničevanje civilizacije in brisanje zgodovinskega spomina. "Svetovna dediščina pomeni, da to pripada človeštvu. Če je napadena lokacija svetovne dediščine, to pomeni, da sta napadena svet in človeštvo samo," je dejal Hojjatollah Ayoubi, višji svetovalec vodje Centra za mednarodne zadeve na ministrstvu za kulturno dediščino za CGTN.

Kaj pravi mednarodno pravo?