Tujina

Kulturni zakladi Irana poškodovani, tudi palača Golestan

Teheran, 28. 03. 2026 14.51 pred eno minuto 3 min branja 0

N.V. STA
Poškodovana palača Golestan

Iranske oblasti so ta teden objavile, da je bilo doslej v napadih ZDA in Izraela na Iran poškodovanih 114 kulturnih znamenitosti, tudi muzejev. Iran je zaradi tega že pozval Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) ter druge mednarodne organe, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za zaščito skupne dediščine.

"Zaradi napadov ZDA in Izraela je bilo poškodovanih 114 lokacij kulturne dediščine v Iranu, vključno z muzeji in zgodovinskimi območji. Ta dejanja pomenijo kršitev haaške konvencije iz leta 1954," je po poročanju španske tiskovne agencije EFE objavila iranska vlada.

Iranska vlada je minuli teden tudi objavila fotografije, ki kažejo poškodovan kompleks palače Sa'dabad na severu iranskega prestolnice Teheran. Na fotografijah je bilo videti razbita okna in razpokane stene palače, zgrajene v 19. stoletju.

Nekatera od teh območij, kot je znamenita palača Čehel Sotun v Isfahanu, so utrpela hudo uničenje. Iranski minister za kulturno dediščino Reza Salehi Amiri je izrazil globoko žalost zaradi napadov ter jih opisal kot "izjemno pretresljive".

Iran, država z bogato zgodovino, ki sega tisoče let nazaj, je dom 29 območjem Unescove svetovne dediščine in številnim drugim pomembnim kulturnim spomenikom. Čehel Sotun, ki se nahaja na trgu Nakš-e Džahan v Isfahanu (kompleks na seznamu Unesca), je v stari perzijščini znan kot "nesf-e-džahān", kar pomeni "pol sveta".

Tarča spopadov je bila tudi palača Golestan, območje Unescove svetovne dediščine v Teheranu. Ta nekdanji kraljevi kompleks, ki je bil nekoč sedež dinastije Kadžar, pogosto primerjajo z razkošjem francoske palače Versailles.

"To je največja ohranjena zgradba v mestu v zadnjih 200 letih, pričevanje o tem, kako so se iranski arhitekti soočali z idejami z Zahoda in jih vključili v svoje dolgo uveljavljene tradicije palačne arhitekture," je za Al Jazeero povedal britanski umetnostni zgodovinar Robert Hillenbrand, potem ko je AP News objavil videoposnetek palače, kjer je videti razbita stekla palače, porušene oboke, razbita okna in poškodovane štukature.

Kot odziv na naraščajočo škodo je Unesco vsem vpletenim stranem posredoval koordinate vseh območij svetovne dediščine in jih pozval, naj se izognejo nadaljnjemu uničevanju.

Neselektivni napadi na kulturne znamenitosti v Iranu so sprožili široko obsodbo, kritiki pa obsojajo uničevanje civilizacije in brisanje zgodovinskega spomina.

"Svetovna dediščina pomeni, da to pripada človeštvu. Če je napadena lokacija svetovne dediščine, to pomeni, da sta napadena svet in človeštvo samo," je dejal Hojjatollah Ayoubi, višji svetovalec vodje Centra za mednarodne zadeve na ministrstvu za kulturno dediščino za CGTN.

Kaj pravi mednarodno pravo?

Mednarodno pravo izrecno prepoveduje napade na kulturne znamenitosti in dediščino. Haaška konvencija iz leta 1954, sprejeta po drugi svetovni vojni z namenom preprečevanja uničevanja kulturne lastnine, zavezuje sprte države, da se vzdržijo napadov na spomenike, muzeje in arheološka najdišča, razen če obstaja jasna vojaška nuja.

Konvencija, katere podpisnice so tudi ZDA, Izrael in Iran, vključuje postopke, kot je imenovanje generalnega komisarja za kulturno lastnino, ki lahko obravnava zadeve, povezane z izvajanjem konvencije, skupaj z vpletenimi stranmi, in ima lahko tudi vlogo pri sprožitvi ali vodenju preiskave domnevnih kršitev, je za Al Jazeero povedal Bijan Rouhani, višji raziskovalec za ogroženo arheologijo na območju Bližnjega vzhoda in Severne Afrike na Univerzi v Oxfordu.

Poleg tega Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 2347, sprejeta leta 2017, obsoja uničevanje kulturne dediščine, vključno z verskimi objekti. Omeniti velja, da so ZDA to resolucijo podprle.

