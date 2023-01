Kuna se poslavlja. Na Hrvaškem lahko z njo plačate le še danes

Lastniki kun jih bodo sicer še do konca letošnjega leta lahko zamenjali v evre (ali druge valute) na vseh bankah, v poslovalnicah Hrvaške pošte in Fine, od 1. januarja 2024 pa le še v Hrvaški narodni banki (HNB).

V skladu z Zakonom o uvedbi evra kot uradne valute v Republiki Hrvaški bodo banke, Hrvaška pošta in Fina vsem potrošnikom zamenjale gotovino v 12 mesecih od dneva uvedbe evra kune po fiksnem menjalnem tečaju 1 evro = 7,53450 kune. V tem obdobju se menjava izvaja brezplačno, v eni transakciji pa je mogoče zamenjati največ 100 bankovcev in kovancev za 100 kun, so zapisali v HNB.

HNB bo s 1. januarjem 2024 začela brezplačno menjati kune v evre po fiksnem menjalnem tečaju. Kunske kovance, vključno z lipami, do 31. decembra 2025, kunske bankovce pa brez časovne omejitve, poroča Index.hr.

V veljavo stopajo tudi spremembe na bankomatih. Namreč, končuje se enomesečno obdobje, v katerem je bilo mogoče dvigniti gotovino na bankomatih vseh bank brez provizije. S 15. januarjem naj bi delovali vsi bankomati, ki so bili zaradi uvedbe evra začasno zaprti.