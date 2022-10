Kupci gob v Šabcu so se zastrupili z zeleno mušnico

Kupci, ki so gobe kupili od 72-letnice na tržnici v Šabcu, so se zastrupili z zelenimi mušnicami, je pokazala analiza. Prvi znaki zastrupitve z zeleno mušnico so bruhanje, driska in šibkost, simptomi pa se navadno pojavijo sedem do osem ur po zaužitju gobe, včasih tudi kasneje. Smrtna količina strupov za odraslega človeka vsebuje 50 gramov svežih zelenih mušnic, kolikor tehta klobuk srednje velike gobe brez beta, nekateri strokovnjaki pa pravijo, da je usodna količina lahko že 20 gramov te strupene gobe.

Po tem, ko so policisti prodajalki, ki je strupene gobe prodajala na tržnici v Šabcu, zasegli gobe in jih poslali na analizo, je ta pokazala, da gre za zelene mušnice, poroča Telegraf. V petek je v bolnišnici že umrla ženska zaradi zastrupitve z gobami, ki jih je starejša gospa prodajala na tržnici. Žensko so prejšnji teden hospitalizirali v bolnišnici, nato pa so jo v nedeljo prepeljali v Beograd na Vojnomedicinsko akademijo (VMA). Odpovedale so ji ledvice, štirikrat so jo oživljali, a brez uspeha. Gospo, ki je gobe prodajala, so pridržali za 48 ur in bo zaslišana pri osnovnem državnem tožilstvu v Šabcu. Na VMA je trenutno še osem ljudi, ki so se zastrupili z istimi gobami.

icon-expand Zelena mušnica FOTO: iStock

Kot pojasnjujejo na spletni strani Strupene gobe naših krajev, smrtno količino strupov za odraslega človeka vsebuje 50 gramov svežih zelenih mušnic, kolikor tehta klobuk srednje velike gobe brez beta, nekateri strokovnjaki pa pravijo, da je smrtna količina lahko že 20 gramov te strupene gobe, poroča Telegraf.

Čas inkubacije traja od šest do 24 ur po zaužitju gob. Najprej se pojavijo bolečine in krči v trebuhu, slabost z bruhanjem in tako hude diareje, da jih primerjajo z diarejami pri koleri. Pridruži se močno znojenje in huda žeja, udje postanejo hladni, v mečih se pojavijo krči. Znamenjem v prebavilih se kmalu pridružijo posledice okvare notranjih organov. Pojavi se zlatenica zaradi okvare jeter in pozneje še znamenja, značilna za prenehanje delovanja ledvic. Če se bolnik ne začne pravočasno zdraviti, sledi pri hudi zastrupitvi v 20 do 50 odstotkih že v prvih petih dneh smrt v jetrni komi. Če bolnik ta kritični čas preživi, postanejo bolj očitne še posledice okvare ledvic, okrevanje bolnikov pa je zapleteno in počasno.

Pravočasna prepoznava zastrupitve z zeleno mušnico je za bolnika odločilna, saj tovrstna zastrupitev zahteva takojšno odločno specifično ukrepanje za razliko od zastrupitve s strupenimi gobami, ki povzročajo le prebavne motnje in težave običajno spontano izzvenijo ali pa so potrebni le simptomatični ukrepi, pojasnjuje NIJZ. V Sloveniji poznamo okoli 200 strupenih gob Zastrupitve z gobami so sicer pogoste v poznem poletnem, predvsem pa v jesenskem času. Zaradi številnih priljubljenih načinov konzerviranja gob moramo možnost zastrupitve z gobami upoštevati tudi zunaj gobarske sezone. Število zastrupitev z gobami je na splošno gledano v upadanju, kar na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pripisujejo ozaveščenosti ljudi glede nevarnosti uživanja gob. V Sloveniji poznamo približno 3.000 vrst gob, med njimi je strupenih okoli 200, pojasnjujejo na NIJZ. Ena izmed najbolj strupenih vrst gob je ravno zelena mušnica, ki jo prepoznamo po gladkem klobuku in spremenljivi barvi - od zelene preko rumenkaste do rjave. Njeni listi, steblo, obroč in ovoj so beli, vendar ima tudi steblo pogosto zelene prelive. Razširjena je predvsem na nižji nadmorski višini, v bližini listavcev ali borovcev. S katerimi gobami lahko zamenjate zeleno mušnico? Do zastrupitve z zeleno mušnico pride, ker jo gobarji zamenjajo z užitnimi vrstami gob, ki imajo bodisi zelen, rumen ali bel klobuk ali obroček na betu. Zamenjava se lahko zgodi tudi, če nabiralci ne odtrgajo cele gobe, tako da ostane spodnji odebeljeni del beta z ostankom zunanje ovojnice v zemlji.