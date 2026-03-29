Kupci na Hrvaškem obupujejo: trgovci tudi v 20-odstotno povišanje cen

Na Hrvaškem se dražita predvsem sadje in zelenjava. FOTO: Shutterstock

Od višjih cen goriva do podražitve izdelkov na prodajnih policah. Da imajo nekateri trgovci že nove cenike, so opazili na hrvaški potrošniški platformi 'Halo, inšpektor'. "V zadnjih nekaj dneh so se nekateri izdelki resnično podražili. V nasprotju z velikimi trgovskimi verigami, ki to še napovedujejo, so manjše (prodajalne) to očitno izkoristile za dvig cen," je za hrvaški spletni portal net.hr pojasnil svetovalec omenjene platforme Josip Kelemen. Najbolj so poskočile cene hrane, in sicer svežega sadja in zelenjave – za približno 10 do 15, ponekod tudi za 20 odstotkov. "Na tržnicah lahko na primer vidite, da so mnogi naši pridelovalci izkoristili priložnost za dvig cen pred veliko nočjo," dodaja Kelemen.

Novi ceniki

V hrvaškem trgovskem združenju so za net.hr potrdili, da trgovci že sprejemajo nove cenike. To opravičujejo z višanjem cen energentov in večjimi stroški logistrike in transporta. Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković medtem vztraja: Opravičila ni. "Dobro bi bilo malo občutka za realnost vseh akterjev, po potrebi tudi amortizacija dela stroškov," je dejal. Da je vlada podaljšala subvencije za elektriko in plin ter omejila cene goriv, je ob tem spomnil. "Nihče se ni znašel v položaju, ko bi lahko opravičilo za dvig cen v celotni verigi iskal v manjšem povišanju cen energentov," pravi Plenković.

Verižne podražitve neizogibne

A ker konflikt na Bližnjem vzhodu vodi v znantno podražitev energentov, so tudi verižne podražitve neizogibne, pa poudarja prodajni analitik Emil Pavić. "V kratkem obdobju pričakujem, da bodo še posebej poskočile cene hrane in vsi življenjski stroški, saj so cene energentov 'vključene' v popolnoma vse, celo v oblačila, ki jih nosimo. Če se bo vsa ta stvar ustavila v nekakšnem razumnem roku – tednu ali dveh, se lahko zgodi, da bodo cene spet padle, vse pa se bo izravnalo v mesecu ali dveh. Če pa se bo to nadaljevalo, za letošnje leto, kar zadeva rast našega BDP, nisem optimističen," dodaja. Potrošnikom zato svetuje, naj bodo pri nakupih racionalni. "Ne samo državljani, tudi država s proračunom. Verjamem, da si zdaj prizadevajo za zmanjšanje stroškov, za amortizacijo 'udarcev', ki prihajajo. V majhnem gospodarstvu, kot je hrvaško, bomo to zelo občutili. To je gotovo," pravi.