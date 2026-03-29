Tujina

Kupci na Hrvaškem obupujejo: trgovci tudi v 20-odstotno povišanje cen

Zagreb, 29. 03. 2026 10.00 pred 50 minutami 2 min branja 35

Avtor:
Ti.Š.
Cena hrane

Hrvaški potrošniki so na nogah – pri naših južnih sosedih namreč beležijo pravi 'verižni' dvig cen. Poskočile so predvsem cene svežega sadja in zelenjave, ponekod tudi za 20 odstotkov. Kot pravijo na hrvaški potrošniški platformi 'Halo, inšpektor', so mnogi pridelovalci izkoristili priložnost za dvig cen pred prihajajočo veliko noč. Hrvaški premier Plenković pa medtem vztraja: "Nihče se ni znašel v položaju, ko bi lahko opravičilo za dvig cen v celotni verigi iskal v manjšem povišanju cen energentov."

Na Hrvaškem se dražita predvsem sadje in zelenjava.
FOTO: Shutterstock

Od višjih cen goriva do podražitve izdelkov na prodajnih policah. Da imajo nekateri trgovci že nove cenike, so opazili na hrvaški potrošniški platformi 'Halo, inšpektor'.

"V zadnjih nekaj dneh so se nekateri izdelki resnično podražili. V nasprotju z velikimi trgovskimi verigami, ki to še napovedujejo, so manjše (prodajalne) to očitno izkoristile za dvig cen," je za hrvaški spletni portal net.hr pojasnil svetovalec omenjene platforme Josip Kelemen.

Najbolj so poskočile cene hrane, in sicer svežega sadja in zelenjave – za približno 10 do 15, ponekod tudi za 20 odstotkov. "Na tržnicah lahko na primer vidite, da so mnogi naši pridelovalci izkoristili priložnost za dvig cen pred veliko nočjo," dodaja Kelemen.

Novi ceniki

V hrvaškem trgovskem združenju so za net.hr potrdili, da trgovci že sprejemajo nove cenike. To opravičujejo z višanjem cen energentov in večjimi stroški logistrike in transporta. Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković medtem vztraja: Opravičila ni. "Dobro bi bilo malo občutka za realnost vseh akterjev, po potrebi tudi amortizacija dela stroškov," je dejal.

Da je vlada podaljšala subvencije za elektriko in plin ter omejila cene goriv, je ob tem spomnil. "Nihče se ni znašel v položaju, ko bi lahko opravičilo za dvig cen v celotni verigi iskal v manjšem povišanju cen energentov," pravi Plenković.

Verižne podražitve neizogibne

A ker konflikt na Bližnjem vzhodu vodi v znantno podražitev energentov, so tudi verižne podražitve neizogibne, pa poudarja prodajni analitik Emil Pavić. "V kratkem obdobju pričakujem, da bodo še posebej poskočile cene hrane in vsi življenjski stroški, saj so cene energentov 'vključene' v popolnoma vse, celo v oblačila, ki jih nosimo. Če se bo vsa ta stvar ustavila v nekakšnem razumnem roku – tednu ali dveh, se lahko zgodi, da bodo cene spet padle, vse pa se bo izravnalo v mesecu ali dveh. Če pa se bo to nadaljevalo, za letošnje leto, kar zadeva rast našega BDP, nisem optimističen," dodaja.

Potrošnikom zato svetuje, naj bodo pri nakupih racionalni. "Ne samo državljani, tudi država s proračunom. Verjamem, da si zdaj prizadevajo za zmanjšanje stroškov, za amortizacijo 'udarcev', ki prihajajo. V majhnem gospodarstvu, kot je hrvaško, bomo to zelo občutili. To je gotovo," pravi.

Da pa bi to čim manj občutili tudi v trgovinah, hrvaška vlada ne izključuje razširitve seznama 100 izdelkov z omejenimi cenami.

Hrvaška cene hrana trgovine kupci

FreedomMan
29. 03. 2026 10.50
Kako je to možno če je jj in cela desnica razlagala, kako oni niso toliko obdavčeni, da nas prehitevajo z leve in desne, investicije prihajajo z vseh strani... ekonomski tiger skratka za razliko od nas, ki smo skoraj Kuba. Kako to? Desničarji pojasnite.
St. Gallen
29. 03. 2026 10.45
Vabljeni v Svico, nebo dosti drazje
Pamir
29. 03. 2026 10.45
Hrvaška nas prehiteva.S cenami.
Žuža88
29. 03. 2026 10.41
Kaj vm je Mesec placo dvignu pa so sle cene gor? Vsaj pr ns je vedno za zvisevanje cen kriv dvig minimalca.
JackRussell
29. 03. 2026 10.39
Če že toliko pljuvamo po južnih sosedih, kdaj bodo pri nas začeli rušiti črno gradnje kot jih rušijo oni. Razne vikende in sušilnice sadja. Pa davek na 100 nepremičnin od Lotmerka do Dragonje. Obala je polna vikend stanovanj, mlade družine pa plačujejo po 1200 € najemnine za dvo ali trosobno stanovanje. Še nobena vlada ni in ne bo rešila problema.
proofreader
29. 03. 2026 10.37
Burek ob prihodu Goloba 2 evra, po štirih letih 3,5 evra.
klop12
29. 03. 2026 10.38
Kul,boš mel manj holesterola in manj obremenoval zdr. sistem.
FreedomMan
29. 03. 2026 10.38
Desničarji baje ne jedo bureka, tako da se ne rabiš stresirati
malibojan2
29. 03. 2026 10.34
Kaj vas mučijo Hrvaške podrazitv, pojdite v naše trgovine. Samo primer: kajzarca v Mercatorju pred 1 mesecem 18 centov, danes 29.Koliko je to procentov😵‍💫😡
FreedomMan
29. 03. 2026 10.35
Še nosiš maga kapico?
Black Rowe
29. 03. 2026 10.34
Susjedi, dobrodošli u propalu uniju
Black Rowe
29. 03. 2026 10.46
Kužite?
anko46
29. 03. 2026 10.33
Kako je to možno? Saj nam desničarji že mesec govorijo kako je tam bolj poceni in kako dobro živijo. Ena od laži desnih
Planetmiru
29. 03. 2026 10.32
Vedno "vzorno" polizani Plenković lepo govoriči in si s tem kupuje naklonjenost naroda, ki vse to debelo plača. V EU pa skoraj fanatično podpira vse neumnosti, ki siromašijo predvsem EU in hkrati šikanira predsednika lastne države, ki kritizira njegove neumnosti. Je pri nas kaj drugače ??
Cervantes Saavedra
29. 03. 2026 10.46
Ne, nič drugače, tudi pri nas je ena politična stran, ki zagovarja agresorje. Zdaj v Gazi, Iranu, med 2. svetovno vojno si njihovi ideološki istomišljeniki bili celo z orožjem kot prostovoljni plačenci na strani agresorskega okupatorja. Dobro si nas spomnil, še nas opozarjaj. - Sem kaj zapisal neresničnega?
proofreader
29. 03. 2026 10.31
BYD bo imel sedež za Slovenijo na Hrvaškem. Hvala, Robi.
klop12
29. 03. 2026 10.37
Prvo se vi desnakarji odločte al mate sploh radi Kitajce
Potouceni kramoh
29. 03. 2026 10.30
Monsinjor Janez Janša se s sektaši zdaj ko je takšna blaginja na Hrvaškem seli na hipodrom Zagreb kjer bo svojega vnuka učil peti tompsonove pjesmice.
FreedomMan
29. 03. 2026 10.32
Mu je zelo žal da ni na oblasti da bi povabil ladjo z jenkiji v Koper, na srečo ni na oblasti, Hrvati imajo pa hdz.
FreedomMan
29. 03. 2026 10.30
Desničarski raj baje hahaha zahvala gre tudi trumpu in bibiju, desničarji volilci širom sveta skrbijo za vojne in gospodarske krize, zahvala gre tudi njim za "pametno" izbiro.
proofreader
29. 03. 2026 10.35
Levičarji se za pravice žensk v Iranu borijo samo na papirju.
FreedomMan
29. 03. 2026 10.38
Desničarji veliko žensk pobijejo pri borbi za njihove pravice, res škoda da se.mrtve ne morejo zahvaliti vam dobrim ljudem
tron3
29. 03. 2026 10.29
Da ni letalonosilka, ki je zasidrana v Splitu, slučajno tarča Irana, po novem je vse mogoče!!!
proofreader
29. 03. 2026 10.29
Hrvatje hodijo kupovat hrano v Krško in Brežice, Slovenci pa v Trst in Gorico.
grumf
29. 03. 2026 10.26
"so mnogi pridelovalci izkoristili priložnost za dvig cen pred prihajajočo veliko noč." Dejte prosim popravite ta tekst, pa lektorju dejte en minus..
proofreader
29. 03. 2026 10.30
Zdaj je to vse AI.
Medo888
29. 03. 2026 10.23
Spet se bodo začele selitve v Slovenijo . Dobra plača pa se splača
alicante1234
29. 03. 2026 10.13
Kaj jamrajo, saj so včeraj vstopili v vojno z Iranom.
Banion
29. 03. 2026 10.06
saj bo pri nas tudi. Še obžalovali bomo petrolovo lopovsko prodajo nafte italjanom
FreedomMan
29. 03. 2026 10.31
Desničarski posli pač
proofreader
29. 03. 2026 10.34
Torej Gen-i lahko prodaja elektriko naokoli, Petrol pa goriva ne sme? Še en Golobizem.
