Kupci nudili pomoč zabodenima mamici in dojenčku, junaško dejanje policistke

Dva moška sta za avstralske medije opisala grozljivko, ki se je dogajala za vrati nakupovalnega središča Bondi Junction Westfield. Kot sta dejala, sta videla, da je napadalec pritekel do matere, ki je v rokah držala dojenčka, in ju zabodel. Kljub temu, da sta želela pobegniti, sta, ko sta videla stanje matere in dojenčka, nemudoma stekla do njiju in jima pomagala.