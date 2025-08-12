Kupi smeti na zagrebškem hipodromu, dirkalne steze uničene

Vendar pa organizator prizorišča še vedno ni vrnil v prvotno stanje, poroča Radio Slijeme, ki sodi pod okrilje hrvaškega javnega radiotelevizijskega servisa. Poročajo, da so jim v odgovoru na vprašanje to potrdili na zagrebški mestni občini, kjer so dodali tudi, da mora organizator to storiti na svoje stroške. Spomnili so namreč, da so vse podrobnosti primopredaje in vrnitve hipodroma v prvotno stanje urejene s podpisano pogodbo.
- FOTO: Bobo Pixsell
Uporabniki zagrebškega hipodroma, ki je v osnovi namenjen konjeniškemu športu, pa pravijo, da površine še niso urejene. "Hipodrom še ni bil v celoti očiščen, koncertna infrastruktura še vedno ni odstranjena", je za omenjeni radio pojasnil predsednik Konjeniškega društva Zagreb Marko Ulaga, ki opozarja, da bo s sanacijo terena še veliko dela.
"Gradbena infrastruktura, ki je bila potrebna za izvedbo koncerta, je povzročila določeno mehansko destabilizacijo tal na vseh treh progah, zato se bo treba dogovoriti o načinu sanacije. Dejstvo je, da je ta prostor zdaj popolnoma neuporaben", je izpostavil.
Ulaga pojasnjuje, da dirkaške steze še vedno prečijo izkopani kanali, v katere je bila položena koncertna infrastruktura, zato bo sanacija zapletena in bo trajala več mesecev. Dodaja, da reševanje težav otežuje tudi to, da je zagrebški zavod za upravljanje športnih objektov zaradi nedavnih afer še vedno zdesetkan, kar ovira izvajanje kakršnih koli ukrepov.
- FOTO: Nenad Cakić
Ulaga napoveduje, da bodo na zahodnem delu hipodroma nadaljevali aktivnosti, dirkalni športi pa vsaj do konca leta ne bodo mogoči. "To je takšna stopnja škode, da po moji oceni to ne bo mogoče do spomladi", pesimistično zaključuje.
