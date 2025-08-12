Kupi smeti na zagrebškem hipodromu, dirkalne steze uničene

Vendar pa organizator prizorišča še vedno ni vrnil v prvotno stanje, poroča Radio Slijeme , ki sodi pod okrilje hrvaškega javnega radiotelevizijskega servisa. Poročajo, da so jim v odgovoru na vprašanje to potrdili na zagrebški mestni občini, kjer so dodali tudi, da mora organizator to storiti na svoje stroške. Spomnili so namreč, da so vse podrobnosti primopredaje in vrnitve hipodroma v prvotno stanje urejene s podpisano pogodbo.

Uporabniki zagrebškega hipodroma, ki je v osnovi namenjen konjeniškemu športu, pa pravijo, da površine še niso urejene. "Hipodrom še ni bil v celoti očiščen, koncertna infrastruktura še vedno ni odstranjena", je za omenjeni radio pojasnil predsednik Konjeniškega društva Zagreb Marko Ulaga, ki opozarja, da bo s sanacijo terena še veliko dela.

"Gradbena infrastruktura, ki je bila potrebna za izvedbo koncerta, je povzročila določeno mehansko destabilizacijo tal na vseh treh progah, zato se bo treba dogovoriti o načinu sanacije. Dejstvo je, da je ta prostor zdaj popolnoma neuporaben", je izpostavil.