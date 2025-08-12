Svetli način
Tujina

Kupi smeti na zagrebškem hipodromu, dirkalne steze uničene

Zagreb, 12. 08. 2025 16.53 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H.
Iztekel se je rok, znotraj katerega bi moral organizator Thompsonovega koncerta zagrebški hipodrom vrniti v prvotno stanje, vendar se to ni zgodilo. Tam še vedno ležijo kupi smeti, kar dokazujejo tudi fotografije, ki so jih objavile hrvaške fotoagencije. V tamkajšnjem konjeniškem klubu opozarjajo tudi, da je koncertna infrastruktura povzročila veliko škodo na progah, ki še vedno ni odpravljena. Kontroverzni pevec Marko Perković Thompson je 5. julija na omenjeni lokaciji priredil velikanski koncert, na katerega se je po navedbah organizatorjev zgrnilo več kot pol milijona ljudi.

Vendar pa organizator prizorišča še vedno ni vrnil v prvotno stanje, poroča Radio Slijeme, ki sodi pod okrilje hrvaškega javnega radiotelevizijskega servisa. Poročajo, da so jim v odgovoru na vprašanje to potrdili na zagrebški mestni občini, kjer so dodali tudi, da mora organizator to storiti na svoje stroške. Spomnili so namreč, da so vse podrobnosti primopredaje in vrnitve hipodroma v prvotno stanje urejene s podpisano pogodbo.

Uporabniki zagrebškega hipodroma, ki je v osnovi namenjen konjeniškemu športu, pa pravijo, da površine še niso urejene. "Hipodrom še ni bil v celoti očiščen, koncertna infrastruktura še vedno ni odstranjena", je za omenjeni radio pojasnil predsednik Konjeniškega društva Zagreb Marko Ulaga, ki opozarja, da bo s sanacijo terena še veliko dela.

"Gradbena infrastruktura, ki je bila potrebna za izvedbo koncerta, je povzročila določeno mehansko destabilizacijo tal na vseh treh progah, zato se bo treba dogovoriti o načinu sanacije. Dejstvo je, da je ta prostor zdaj popolnoma neuporaben", je izpostavil.

Ulaga pojasnjuje, da dirkaške steze še vedno prečijo izkopani kanali, v katere je bila položena koncertna infrastruktura, zato bo sanacija zapletena in bo trajala več mesecev. Dodaja, da reševanje težav otežuje tudi to, da je zagrebški zavod za upravljanje športnih objektov zaradi nedavnih afer še vedno zdesetkan, kar ovira izvajanje kakršnih koli ukrepov.

Ulaga napoveduje, da bodo na zahodnem delu hipodroma nadaljevali aktivnosti, dirkalni športi pa vsaj do konca leta ne bodo mogoči. "To je takšna stopnja škode, da po moji oceni to ne bo mogoče do spomladi", pesimistično zaključuje.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

MEDKO
12. 08. 2025 18.01
Kolko člankov bo še danes o sosedih?
Pujček
12. 08. 2025 18.00
+1
Eurocigani.
petka5
12. 08. 2025 18.00
+1
Janša je najbrz ponisrn, da je bil del tega in da deli vrednote so temi ljudmi.
bandit1
12. 08. 2025 17.59
OK v Postojni je bil zbor spačkarjev. Žur do jutra. V torek ko so še zadnji neradi odšli vse počiščeno, nobenih smeti, travnik na letališču pobranan. Kot da ni bilo tam nobene mega prireditve. To otganizatorji, pa še cela SLO je imela nekaj od tega 3000 vozil in okoli 6000 voznikov in spremljevalcev. Vsaka vam čast.
štajerc65
12. 08. 2025 17.59
+1
Vi ste ga hoteli zdaj pa jokate????
Rožice so zacvetele
12. 08. 2025 17.55
+2
Saj vemo, kje je svinjarija doma.
Rožice so zacvetele
12. 08. 2025 17.54
+1
In to nas, SLOVENCE, briga, zakaj že?
300 let do specialista
12. 08. 2025 17.54
+4
Vsi, ki so za dom spremni, pridejo to pokazat na čistilno akcijo🤪
štajerc65
12. 08. 2025 18.00
Ja mogoče leta nikoli.
