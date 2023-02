V delih Turčije in Sirije, ki jih je prizadel potres, pa se poglablja travma ljudi, ki so doživeli uničenje. Dodatno k temu prispeva dejstvo, da se tla znova in znova tresejo.

"Mnogi ljudje so v veliki stiski, veliko je ljudi, ki si ne upajo živeti v notranjosti stavb. Če pa so že notri, se nenehno osredotočajo na lestenec in čakajo, da se začne premikati," je za CNN povedal Arlan Fuller pri Project Hope, neprofitni nevladni organizaciji s sedežem v ZDA, ki pa je trenutno na prizadetem območju.

Mnogi otroci se oklepajo svojih staršev in jih ne morejo izpustiti, najhuje pa je ob vsakem novem tresenju tal.

Turški Rdeči polmesec je pred tem sicer sporočil, da zagotavlja psihološko prvo pomoč odraslim in otrokom, ki jih je prizadel potres, a strah je zelo težko pomiriti, pravijo žrtve.

51-letni Samer Sharif je v potresu izgubil sina in nekdanjo soprogo, 15-letna hčerka Salma pa je zdrsnila v brezno obupa. Večino časa preživi na telefonu, ne želi jesti. "Kupiti želi igrače, kot jih je imel brat, da bi se ga spominjala," je dejal Sharif. "Poskušam jo nasmejati, a nič več ni tako kot prej." "Bila je kot metulj, zdaj je psihično zlomljena," še pove o hčerki.

Salma je videla, kako sta umrla 10-letni brat in mama. Več dni je nato verjela, da je sirota, saj so vsi menili, da je mrtev tudi Sharif. Podobno je bil on več dni prepričan, da nima več nikogar od družinskih članov. Šele kasneje ga je doseglo sporočilo, da je hčerka živa in okreva v bolnišnici.

Strokovnjaki sicer opozarjajo na veliko število travmatiziranih otrok in mladih. Po podatkih Unicefa v 10 turških provincah, ki jih je prizadel potres, živi okoli 4,6 milijona otrok, dodatnih 2,5 milijona otrok pa je bilo prizadetih v sosednji Siriji.

Družine z otroki spijo na ulicah, v nakupovalnih središčih, šolah, mošejah, avtobusnih postajah in pod mostovi, vsi pa se bojijo spati v zaprtih prostorih, če bi popotresni sunki porušili zgradbe.

Psihološke podpore pa enostavno ni dovolj.

Predstavnik humanitarne organizacije Save the Children v Turčiji Oben Coban je v pogovoru za CNN povedal, da žrtve kažejo jasne znake posttravmatske stresne motnje, zlasti otroci, od katerih so mnogi ostali brez staršev. "Trudijo se najti razlog, zakaj naj bi ostali na tem svetu."