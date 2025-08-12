Svetli način
Tujina

Kupujete luksuzno jahto? Dražijo Amadeo Putinovega prijatelja

Miami, 12. 08. 2025 17.17 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
6

Razkošna jahta ruskega milijarderja in Putinovega zaveznika Sulejmana Kerimova, Amadea, dolga 106 metrov in vredna okoli 260 milijonov evrov, je bila leta 2022 zasežena na Fidžiju. Zdaj jo je moč kupiti na dražbi.

Po izbruhu vojne v Ukrajini je bila jahta predmet sankcij, poskusi povrnitve pa so marca propadl. Ameriško sodišče je zavrnilo zahtevek nekdanjega vodje naftne in plinske družbe Rosneft Eduarda Kudainatova za lastništvo jahte. Po besedah generalnega državnega tožilca je Kudainatov deloval le kot krinka, pravi lastnik pa je bil Sulejman Kerimov.

Na spletni strani nacionalne pomorske službe na Floridi, ki jahto prodaja na dražbi, navajajo, da ima Amadea osem kabin za skupno 16 gostov, zanje pa skrbi 36 članov posadke. Na krov lahko gostje prispejo tudi s helikopterjem.

Salon z galerijo je opremljen z dragocenim pohištvom, vključno z več televizorji z zlatimi okvirji in velikim klavirjem.

Na njej se nahajajo tudi zasebni kino, več barov, deset metrov dolg neskončni bazen in spa s savno, bazenom za potapljanje, turško savno in masažno sobo. Udobje zagotavlja tudi visoka kakovost najfinejše tkanine, pravega lesenega parketa, veliko medenine, kristalnih lestencev ter marmornih in zlatih elementov v kopalnicah, poroča Bild.

Da se gostom ni treba sprehajati po šestih palubah jahte, sta na voljo dve dvigali, na voljo je tudi več kopalnic in kuhinj.

Vrhunec Amadee, ki so jo zgradili leta 2017 v ladjedelnici Lürssen v Bremnu, je lastnikova paluba. Lastniku jahte ponuja zunanji masažni bazen z osupljivim razgledom na morje, garderobo, zasebni kozmetični salon in popolnoma opremljeno fitnes sobo.

putin kerimov jahta dražba
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CUORE MILANO
12. 08. 2025 18.01
pridem na dražbo! oz. dražba naj bo pri Franciju v Dupleku 👍 neki se bomo že zmenil
ODGOVORI
0 0
kiropraktik
12. 08. 2025 18.00
Nekaj za Tino!
ODGOVORI
0 0
bandit1
12. 08. 2025 17.57
A SLO pijane zafrustrirane bu da le pa ne moremo komentirat. Plačamo vsi iz ZZZS. Tam v grmovju naj ostanejo.
ODGOVORI
0 0
ŠTRAJK ZA VSE
12. 08. 2025 17.56
Ne hvala. 1. nimam denarja. 2. pa ne želim biti na prvi strani rumenih novic slovenskih časopisov, vsakič ko bom obrnil ključ, češ da sem oster nasprotnik zelene energije in plujem in onesnažujem, namesto, da bi se vozil z E-skirojem in avtobusom ali vlakom.
ODGOVORI
0 0
bandit1
12. 08. 2025 17.55
A na Lublanci jo lahko parkiram, a nje?
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
12. 08. 2025 17.53
+3
Kupec lahko računa, da jo bo v parih letih vrnil lastniku, to je ena skozi ena. Tirani z zahoda si dovolijo čisto vse, še bolj jih peče, ker jih Putin ne šmi.rgla niti ,05%!
ODGOVORI
3 0
