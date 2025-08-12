Kupujete luksuzno jahto? Dražijo Amadeo Putinovega prijatelja

Po izbruhu vojne v Ukrajini je bila jahta predmet sankcij, poskusi povrnitve pa so marca propadl. Ameriško sodišče je zavrnilo zahtevek nekdanjega vodje naftne in plinske družbe Rosneft Eduarda Kudainatova za lastništvo jahte. Po besedah generalnega državnega tožilca je Kudainatov deloval le kot krinka, pravi lastnik pa je bil Sulejman Kerimov.

Na spletni strani nacionalne pomorske službe na Floridi, ki jahto prodaja na dražbi, navajajo, da ima Amadea osem kabin za skupno 16 gostov, zanje pa skrbi 36 članov posadke. Na krov lahko gostje prispejo tudi s helikopterjem.

Salon z galerijo je opremljen z dragocenim pohištvom, vključno z več televizorji z zlatimi okvirji in velikim klavirjem.

Na njej se nahajajo tudi zasebni kino, več barov, deset metrov dolg neskončni bazen in spa s savno, bazenom za potapljanje, turško savno in masažno sobo. Udobje zagotavlja tudi visoka kakovost najfinejše tkanine, pravega lesenega parketa, veliko medenine, kristalnih lestencev ter marmornih in zlatih elementov v kopalnicah, poroča Bild.