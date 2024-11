'Ameriški' Kurdi na pomoč 'ruskemu' Asadu, islamisti teptajo palestinsko zastavo

Dogajanja v Siriji že od samega začetka državljanske vojne ni lahko razumeti. Na njenem ozemlju se križajo interesi številnih lokalnih akterjev ter tudi regionalnih in globalnih sil. Državljanska vojna se je začela leta 2011 in tako traja že 13 let. Upor proti oblasti Bašarja al Asada je bil posledica oz. eno od dejanj t. i. arabske pomladi, ki je zajela 'polmesec' od severne Afrike do Bližnjega vzhoda in odnesla številne voditelje, med njimi tudi libijskega Moamerja Gadafija. Pri strmoglavljenju slednjega so neposredno pomagale tudi članice zveze Nato.

Asada so zaradi ravnanja s protestniki k odstopu pozvali voditelji ZDA, EU in večine držav članic Arabske lige. Oboroženemu odporu proti Asadu se je pridružila pisana druščina različnih plemenskih voditeljev, lokalnih milic, oboroženih opozicionarjev, ekstremistov, tujih plačancev in "proxy" akterjev drugih držav. Tu je bila tudi Islamska država (IS), ki je po svoji radikalnosti prekašala vse ostale in v določenem trenutku celo postala najmočnejša sila v državi. Neobstoječemu ugledu Asada nista pomagala niti dogodka v Kan Šajkunu in Gouti (leta 2017 in 2018), ko je v napadu s kemičnim orožjem umrlo več sto ljudi (nekateri viri navajajo več kot 2000). Asad še danes zavrača odgovornost za napad in jo pripisuje sirski opoziciji oz. islamistom.

Po napadu se je zdelo, da je vojaška intervencija zahoda tik pred vrati, uporniki so bili na vratih Damaska, Asadove sile pa so nadzirale le dobrih 20 odstotkov ozemlja. Nato pa je vstopil Vladimir Putin. 4. septembra 2015 je sporočil, da je Rusija na prošnjo sirske vlade priskočila na pomoč z namenom "stabilizacije legitimne oblasti v Siriji in ustvarjanja pogojev za politični kompromis". "Lev iz Damaska" (al-Asad v arabščini pomeni lev) se je tako rešil v zadnjem trenutku in s pomočjo ruskega vojnega letalstva, inštruktorjev, paravojaške skupine Wagner in pomoči v orožju obstal na oblasti. Sirsko-ruske enote so tako dosegle več zmag proti nasprotnikom in ponovno prevzele nadzor nad večino ozemlja. Asadu je pomagal tudi Iran in njemu zavezniške iraške milice ter libanonski Hezbolah.