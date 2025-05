Kurdska stranka PKK namesto puške izbrala demokracijo

"Boj PKK je odpravil politiko zanikanja in uničevanja, ki je bila vsiljena našemu ljudstvu, in tako kurdsko vprašanje pripeljal do točke, ko ga je mogoče rešiti z demokratično politiko. PKK je izpolnila svoje zgodovinsko poslanstvo. Vse dejavnosti, ki so se izvajale pod imenom PKK, so se končale," so zapisali v izjavi.

Öcalan je februarja ob pozivu k razpustitvi sporočil, da je PKK presegla svoje prvotno poslanstvo. Oboroženi boj je bil po njegovih besedah potreben zaradi turške državne politike, ki je zanikala kurdsko identiteto ter omejevala pravice in svoboščine Kurdov. Danes pa da temu ni več tako, potem ko je turška vlada v zadnjih letih sprejela več demokratičnih reform in spodbudila regionalni razvoj na območjih z večinsko kurdskim prebivalstvom.

Do napovedi prihaja nekaj več kot dva meseca po tem, ko je k razpustitvi PKK konec februarja pozval njen vodja in ustanovitelj Abdulah Öcalan .

Turčija pozdravlja razpustitev

Predsednik avtonomne regije iraški Kurdistan Neširvan Barzani je pred tem prav tako pozdravil napoved razpustitve PKK in jo označil za znak politične zrelosti, ki bi lahko prinesla trajen mir in regionalno stabilnost.

"Odločitev PKK je zgodovinska in zelo pomembna, zlasti z vidika trajnega miru in stabilnosti v naši regiji," je turški zunanji minister Fidan povedal na skupni novinarski konferenci z ministrskima kolegoma iz Jordanije in Sirije.

Turški zunanji minister Hakan Fidan je pozdravil današnjo napoved Delavske stranke Kurdistana (PKK) o samorazpustitvi in koncu oboroženega boja, ki jo je označil za zgodovinsko. Pozitivni odzivi prihajajo tudi iz Sirije, Jordanije, Iraka in Evropske unije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kdo je Abdulah Öcalan?

Danes 77-letni Öcalan je bil leta 1978 med ustanovitelji Delavske stranke Kurdistana (PKK), ki jo Ankara in njeni zahodni zavezniki obravnavajo kot teroristično organizacijo, od leta 1984 pa je vodil upor Kurdov proti turški državi. Spopadi so odtlej zahtevali več deset tisoč življenj.

Öcalan je po ustanovitvi PKK sicer večino časa preživel v Siriji, ki je Kurdom nudila zatočišče, dokler ga niso turški obveščevalci leta 1999 zajeli v Keniji. Od takrat prestaja dosmrtno zaporno kazen na otoku Imrali v Marmarskem morju jugozahodno od Istanbula.

PKK se je od 80. let borila za samostojno kurdsko državo ali najmanj avtonomno kurdsko provinco znotraj Turčije, v zadnjem času pa se je skupina po lastnih navedbah odmaknila od tega cilja. Na Öcalanov poziv k razpustitvi PKK so se marca pozitivno odzvali kurdski voditelji v Siriji in Iraku, pozdravili so ga tudi visoki predstavniki ZN in Nemčije, kjer živi številčna kurdska skupnost, ki šteje vsaj milijon ljudi.

Predsednik avtonomne regije iraški Kurdistan Neširvan Barzani je danes znova pozdravil napoved PKK in jo označil za znak politične zrelosti, ki bi lahko prinesla trajen mir in regionalno stabilnost, ter potrdil pripravljenost avtonomne regije, da podpre to zgodovinsko priložnost.

Turško predsedstvo je medtem v prvem odzivu zanikalo možnost, da bi razpustitvi in razorožitvi PKK sledila vzpostavitev avtonomne kurdske regije na jugovzhodu Turčije, kjer živi veliko število Kurdov.

Jugovzhod Turčije je sicer del ohlapno opredeljenega območja, znanega kot Kurdistan, kjer etnična skupina Kurdov predstavlja večinski del prebivalstva in kjer so zgodovinski temelji kurdskih jezikov, kulture in identitete. To območje se poleg Turčije razteza še v severni del Sirije in Iraka ter severozahodni Iran. Po ocenah, ki jih navaja ameriški CNN, na tem območju skupno prebiva med 25 in 30 milijonov Kurdov.