Kursk skoraj v celoti pod ruskim nadzorom

Po navedbah ukrajinske vojske je zračna obramba ponoči nad 14 regijami sestrelila 130 ruskih dronov. Kijev je prav tako sporočil, da je število ranjenih v petkovem ruskem napadu na mesto Krivi Rog v osrednjem delu države naraslo na 14. Med njimi sta tudi dva otroka. Tarča napadov z droni je bilo tudi več ruskih regij. Kot je sporočilo rusko ministrstvo za obrambo, je zračna obramba ponoči sestrelila 126 ukrajinskih dronov. Od tega so jih 64 sestrelili nad regijama Volgograd in Voronež, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes zanikal, da bi Rusi obkolili ukrajinske enote v regiji Kursk, kar je sicer v petek izjavil ameriški predsednik Donald Trump . "Naše enote niso obkoljene," je Zelenski zapisal na družbenih medijih in dodal, da "še naprej zadržujejo ruske in severnokorejske skupine v regiji Kursk" .

V ruski obmejni regiji Kursk je medtem ruska vojska po navedbah ministrstva prevzela nadzor nad še dvema naseljema v bližini mesta Sudža, ki so ga ruske sile že osvojile v četrtek.

Ukrajinske sile so avgusta sprožile ofenzivo in prevzele nadzor nad deli ozemlja v Kursku. Ukrajina sicer zadnjih nekaj tednov izgublja nadzor v regiji, Zelenski pa je v petek priznal, da so njihove sile v Kursku pod vse večjim pritiskom ruske vojske. Putin je ukrajinske vojake pozval k predaji.

Komisija ZN: Rusija zagrešila vrsto zločinov

Rusija je od začetka invazije zagrešila vrsto zločinov, tudi zločine proti človečnosti, je v novem poročilu, ki ga bo uradno predstavila v torek, ugotovila neodvisna mednarodna preiskovalna komisija o Ukrajini, ki jo je ustanovil Svet ZN za človekove pravice.

"Komisija je ugotovila, da so ruske oblasti izvajale prisilna izginotja in mučenje kot zločine proti človečnosti. Oboje je bilo storjeno kot del obsežnega in sistematičnega napada na civilno prebivalstvo in v skladu z usklajeno državno politiko," piše v poročilu komisije.

Ruske oblasti so pridržale številne civiliste, mnogi od njih so pogrešani že mesece in leta, nekateri pa so v ujetništvu umrli. Rusija je tudi "sistematično uporabljala mučenje proti nekaterim kategorijam pripornikov za pridobivanje informacij", še piše v poročilu.

Komisija je pri tem opozorila, da sta obe strani zagrešili vojne zločine, ko sta z droni ubili ali ranili ranjence. V poročilu so podrobno opisane tudi kršitve človekovih pravic, ki so jih ukrajinske oblasti zagrešile proti osebam, obtoženim kolaboracije.