Ukrajinske sile vdrle v rusko regijo Kursk, zasedle več vasi

Zaenkrat še ni mogoče potrditi, kako obsežen je napad, ki so ga Ukrajinci sprožili v torek dopoldne. Nekateri viri poročajo o približno bataljon veliki skupini, drugi o tem, da naj bi sile Kijeva, ki tokrat vključujejo redno vojsko in ne zgolj ruske upornike kot v preteklih primerih, štele do tri brigade, kar pomeni več tisoč vojakov. Medtem ko ukrajinski viri blizu vojski zaradi zaščite pripadnikov ne poročajo o podrobnostih napada, ruski na drugi strani trdijo, da gre za dobro oborožene enote, ki jih med napadom pokrivajo protiletalski sistemi. Ob tem je bil sestreljen ruski helikopter Ka-52.

Ruska blogerska skupina Rybar poroča, da so razmere še vedno težke v okrožju Sudža. "Po informacijah naših virov so se ukrajinske formacije kljub intenzivnim udarcem in napadom ruskih čet vseeno uspele uveljaviti v obmejnem pasu. Te so uspele zasesti naselja Nikolaevo-Darjino, Darjino in Sverdljikovo. Obseg nadzora na cesti Rilsk–Sudža ni zanesljivo znan, očitno so se ukrajinske formacije po uničenju oklepne skupine umaknile. Na jugovzhodu je sovražnik razširil nadzor vzdolž avtoceste 38K-004 in napredoval proti zahodnemu predmestju Sudže. Po nepotrjenih podatkih v naselju potekajo boji. V vasi Olešnja ruski vojaki bijejo hude bitke s številčno močnejšim sovražnikom." Nekateri ruski viri dodajajo, da sta vasi Gogolevka in Gončarovka prav tako pod nadzorom ukrajinskih sil ter da ima rusko letalstvo težave z delovanjem na območju zaradi "zasičenosti z ukrajinsko protiletalsko obrambo".