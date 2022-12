Kurti: 'Čas za odstranitev barikad se izteka'

Razmere so se še dodatno zaostrile s ponedeljkovim ukazom Vučića, ki je odredil najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom notranjega ministrstva.

Razmere na Kosovu so se v zadnjih tednih ponovno zaostrile, potem ko je kosovska policija aretirala policista Dejana Pantića zaradi suma kršitve ustavnega reda, na kar so se Srbi odzvali s postavitvijo barikad. Na teh vztrajajo že 19 dni, kljub pozivom iz Prištine, Bruslja in Washingtona, naj jih odstranijo.

Barikade, ki ovirajo svobodo gibanja, ne morejo obstati, je dodal in izpostavil, da se Priština ne bo niti pogovarjala niti sodelovala s kriminalci, ki so na severu postavili barikade, ampak jih bo aretirala. Dejal je še, da te zločince, ki so jih sankcionirale ZDA in Velika Britanija, podpira predsednik Srbije Aleksandar Vučić s ciljem destabilizacije regije oziroma spodkopavanja ozemeljske celovitosti Kosova.

Kurti je na seji vlade še izpostavil, da so barikade, ki so jih na severu Kosova postavili kosovski Srbi, nezakonite, nesprejemljive in da jih ne bodo tolerirali.

EU in ZDA v skupni izjavi pozivata k zmanjšanju napetosti na severu Kosova

Evropska unija in Združene države Amerike so danes v skupni izjavi izrazile zaskrbljenost zaradi še vedno napetih razmer na severu Kosova. "Vse pozivamo k čim večji zadržanosti, takojšnjemu ukrepanju za brezpogojno zmanjšanje napetosti in vzdržanosti od provokacij, groženj ali ustrahovanja," so poudarili v izjavi.

S srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premirjem Albinom Kurtijem si prizadevamo najti politično rešitev, da bi zmanjšali napetosti in se dogovorili o nadaljnjem ravnanju v interesu stabilnosti, varnosti in blaginje vseh lokalnih skupnosti, sta v skupni izjavi sporočila tiskovna predstavnika ameriškega State Departmenta in visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella.

Pozdravili so zagotovila kosovskega vodstva, da ne obstajajo seznami kosovskih Srbov, ki bi jih bilo treba aretirati ali sodno preganjati zaradi mirnih protestov in barikad. Opozorili pa so, da je treba spoštovati načela pravne države, da so vse oblike nasilja nesprejemljive in da jih ne bodo dopuščali, piše v izjavi, ki jo je na spletni strani objavila Evropska služba za zunanje delovanje.

ZDA so ob tem izpostavile, da bodo podprle delo EU v okviru njene misije Eulex za krepitev pravne države na Kosovu, ki bo v skladu s svojim mandatom še naprej pozorno spremljala vse preiskave in nadaljnje postopke s ciljem spodbujanja spoštovanja človekovih pravic. To vključuje zlasti zagotovila za pošteno sojenje kot tudi zaščito in enako obravnavo pripadnikov skupnosti, ki na Kosovu niso večinske.

"Prav tako pričakujemo, da bosta Kosovo in Srbija ponovno spodbujala okolje, ki bo pripomoglo k spravi, regionalni stabilnosti in sodelovanju v korist njunih državljanov," so še zapisali v izjavi in izpostavili potrebo, da se brez odlašanja v celoti uresničijo vse obveznosti iz dialoga med Prištino in Beogradom, ki poteka pod okriljem EU.