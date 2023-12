Kurti o potezi srbske vlade: Ne gre za željo po normalizaciji odnosov

"Mi bomo našo recipročno odločitev sprejeli, takoj ko bo naša mejna policija dokumentirala in dokazala, da Srbija v celoti in neovirano izvaja svojo odločitev. Verjamem, da je takšen pristop pošten, pa tudi razumen, " je na današnji seji vlade po poročanju kosovskega portala Kosovo Online dejal Albin Kurti.

Odločitev Beograda je v torek pozdravila tudi Evropska unija, kjer so ocenili, da gre za pozitiven korak pri izvajanju sporazuma o poti k normalizaciji odnosov v okviru dialoga med Beogradom in Prištino. Obenem so izrazili pričakovanje, da se bo Kosovo odzvalo na podoben način.

Kosovski premier je danes še ocenil, da odločitev Beograda o kosovskih registrskih tablicah ni posledica želje Beograda po normalizaciji odnosov. Prepričan je namreč, da gre predvsem za poskus srbskih oblasti, da zmanjšajo kritike in pritiske EU in ZDA zaradi domnevnih nepravilnostih na nedavnih parlamentarnih in lokalnih volitvah ter zaradi zavračanja bruseljskega sporazuma in nedavnega nasilja v kraju Banjska na severu Kosova.

Spomnimo. Med Beogradom in Prištino so se zaradi nesoglasij glede uporabe registrskih tablic odnosi sicer nevarno zaostrili lansko jesen, napetosti pa so se pomirile šele po dogovoru obeh strani, da bo Kosovo prenehalo z aktivnostmi glede preregistracije vozil, Srbija pa bo prenehala izdajati registrske tablice z oznakami kosovskih mest.